ABIC để ngỏ hai phương án cổ tức, phấn đấu mở rộng độ phủ bảo hiểm dư nợ ngân hàng mẹ

Kênh bancassurance đem lại 75% doanh thu phí

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC - mã Ck: ABI) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 25/6 tại Hà Nội.

Theo báo cáo về mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2026 do ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị ABIC trình Đại hội đồng cổ đông, ABIC sẽ tiếp tục kiên trì mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) tại các tổ chức tín dụng có mô hình tương đồng Agribank; ưu tiên, tập trung phát triển kênh số để theo kịp và dẫn dắt ở một số khu vực thị trường.

Năm 2026, ABIC đặt mục tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm 3.100 tỷ đồng; tăng 11%; doanh thu đầu tư tài chính 180 tỷ đồng, tăng 17,4%; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 15%; cổ tức tối thiểu 15%; lợi nhuận trước thuế tối thiểu 350 tỷ đồng, tăng 9,8% cùng kỳ. Tính đến hết quý I/2026, Công ty đạt 34% kế hoạch năm về chỉ tiêu lợi nhuận.

Kênh bancassurance Agribank tiếp tục giữ vai trò trụ cột lâu dài trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, với tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm duy trì tối thiểu là 75%, phấn đấu tăng tỷ lệ dư nợ của Agribank được bảo hiểm đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Cùng với đó, đưa bảo hiểm số là trụ cột tăng trưởng mới bên cạnh bancassurance truyền thống. ABIC cũng tập trung vào doanh thu số, độ phủ khách hàng và hiệu quả chi phí, từng bước nâng tỷ trọng doanh thu bảo hiểm số trong tổng doanh thu toàn hệ thống.

Nguồn: Bảo hiểm ABIC.

Về chiến lược kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030, theo tờ trình của Hội đồng quản trị, ABIC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng bình quân tối thiểu 10,8%/năm so với năm 2025. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân tối thiểu 8,2%/năm so với năm 2025. ROE đạt tối thiểu 15%/năm. Doanh nghiệp dự kiến duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu 15%/năm.

“Dư nợ tín dụng của Agribank được bảo hiểm đạt tối thiểu 41,4%. Trong đó, tỷ lệ dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân được bảo hiểm (bằng sản phẩm Bảo an tín dụng) đạt tối thiểu 30%. Tỷ lệ dư nợ tín dụng khách hàng doanh nghiệp được bảo hiểm đạt tối thiểu 60%” - Hội đồng quản trị ABIC nêu rõ.

Về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển ABIC giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, một số mục tiêu chưa hoàn thành cũng được chỉ rõ, gồm: nâng cấp mô hình hoạt động lên tổng công ty và niêm yết cổ phiếu ABI trên sàn giao dịch chính thức. ABIC dự kiến tiếp tục triển khai hai mục tiêu này trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 15%, ưu tiên hình thức chi trả bằng cổ phiếu

Theo tài liệu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Bảo hiểm ABIC đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Theo đó, tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2025 của ABIC là 355,13 tỷ đồng. ABIC dự kiến phân phối 218,55 tỷ đồng, gồm 66,53 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng, phúc lợi. Đối với quỹ đầu tư phát triển, ABIC cho biết không trích thêm, do số dư đến ngày 31/12/2025 là 273,7 tỷ đồng.

<!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_173S--><!--cke_bookmark_173E--><!--cke_bookmark_154S--><!--cke_bookmark_154E--><!--cke_bookmark_380S--><!--cke_bookmark_380E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Về phương án chia cổ tức, ABIC dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 15%, ưu tiên hình thức chi trả bằng cổ phiếu trong trường hợp đáp ứng được quy định của pháp luật; trường hợp không đáp ứng quy định của pháp luật, thì chi trả bằng tiền mặt.

Theo quy định hiện hành của Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần phải có tối thiểu 2 cổ đông là tổ chức, trong đó mỗi tổ chức sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ.

Tính đến cuối năm 2025, cơ cấu cổ đông của ABIC gồm Agribank nắm giữ 52,08% vốn điều lệ, Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) sở hữu 8,55% và Quỹ AFC Vietnam Fund nắm giữ 6,69%. Như vậy, ABIC hiện mới chỉ có 1 cổ đông tổ chức đáp ứng điều kiện sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên theo quy định.

Sau khi thực hiện phương án phân phối trên, lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của ABIC dự kiến đạt 136,58 tỷ đồng.

ABIC cho biết, việc giữ lại một phần lợi nhuận chưa phân phối nhằm tăng năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; đồng thời, đảm bảo an toàn tài chính cho các năm sau khi có rủi ro bất thường xảy ra.

Nhấn mạnh sự cần thiết tăng vốn điều lệ, theo tờ trình đại hội, hiện vốn điều lệ của ABIC ở mức 1.013,5 tỷ đồng, đứng thứ 13 của khu vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường bảo hiểm, việc tăng vốn điều lệ của ABIC là cần thiết và quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của công ty./.