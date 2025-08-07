(TBTCO) - Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC - mã Ck: ABI) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái giữ chức vụ Tổng Giám đốc với thời hạn 3 năm, kể từ ngày ký quyết định, ngay trước thềm ABIC kỷ niệm 18 năm thành lập ngày 8/8 tới đây.

Trước đó, ông Nguyễn Hồng Thái giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành ABIC, có gần 20 năm kinh nghiệm công tác tại công ty. Ông Thái đi lên từ vị trí nhân viên Phòng Tổ chức hành chính và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Phó Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Hồng Thái sinh ngày 29/11/1980, có trình độ Thạc sĩ Luật kinh tế và quản lý chuyên ngành tài chính - ngân hàng - bảo hiểm. Tân Tổng Giám đốc ABIC hiện sở hữu 96 cổ phiếu ABI.

Việc bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc diễn ra sau khi ông Nguyễn Hồng Phong nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động hồi đầu tháng 6/2025, sau gần hai năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất tại ABIC.

Bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc, liệu Bảo hiểm ABIC có thể khôi phục đà tăng trưởng? Ảnh: T.L.

ABIC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, có thế mạnh ở hai mảng chủ lực là bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới. Với mô hình khai thác bancassurance hiệu quả qua mạng lưới hơn 2.200 chi nhánh của ngân hàng mẹ, ABIC mở rộng độ phủ trên toàn quốc.

Về tình hình kinh doanh, từ năm 2016 đến nay, doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng kép CAGR gần 9,8%/năm, ngoại trừ năm 2023 sụt giảm 5,67% - trùng thời điểm thay đổi Tổng Giám đốc. Trong đó, giai đoạn 2016 - 2019 là thời kỳ tăng tốc mạnh, với mức tăng trưởng thường niên từ 13 - 38%, trong khi từ năm 2020 trở lại đây tốc độ tăng có xu hướng chậm lại.

Năm 2025, ABIC đặt mục tiêu tăng trưởng cao trở lại với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 2.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tối thiểu 315 tỷ đồng (tăng 23%), tiệm cận mốc đỉnh năm 2020 và tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt tối thiểu 15%.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ABIC ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.323,8 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; trong đó phí bảo hiểm gốc đạt 1.287 tỷ đồng, tăng 17,8%. Tuy nhiên, chi phí bồi thường và tổng chi trực tiếp cũng tăng lần lượt 14,1% và 20,8%.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 416,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3%, trong khi lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 10,2%. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, ABIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 182,8 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái.