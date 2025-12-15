Doanh nghiệp bảo hiểm đẩy mạnh an sinh xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn

(TBTCO) - Song hành với hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội một cách bài bản và dài hạn. Những nỗ lực này không chỉ củng cố năng lực nội tại, nâng cao uy tín doanh nghiệp, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tạo thêm nguồn lực cho xã hội và đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình phát triển bền vững.

Chung tay vì cộng đồng

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm như AIA, Manulife, Dai-ichi Life, Prudential, Chubb Life Việt Nam, Shinhan Life… liên tục triển khai các chương trình an sinh xã hội với tần suất thường xuyên và định hướng dài hạn, tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phục hồi sau thiên tai, hỗ trợ sinh kế…, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định vai trò đồng hành cùng cộng đồng của doanh nghiệp bảo hiểm.

Song hành cùng nỗ lực tăng trưởng bền vững, trong hơn 18 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam luôn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa, với tổng số tiền đóng góp lên đến gần 80 tỷ đồng dành cho 4 lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe - y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

Chubb Life Việt Nam trao hàng trăm suất học bổng và quà học tập đến các em nhỏ, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chương trình “Vì Tương Lai Em” đến cộng đồng địa phương.

Mới đây, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Bác sĩ Bệnh viện Mắt Tây Nam và Trung tâm Y tế triển khai chương trình phẫu thuật mắt từ thiện cho hơn 200 bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Được khởi xướng từ năm 2009 đến nay với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và góp phần chia sẻ gánh nặng của ngành y tế, chương trình “Đem ánh sáng cho người nghèo” do Tập đoàn Dai-ichi Life và Dai-ichi Life Việt Nam tài trợ cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh với số tiền hơn 10,3 tỷ đồng, đã giúp phục hồi thị lực cho hơn 11.200 bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể tại Việt Nam trong 16 năm qua.

Đại diện AIA Việt Nam cho biết, công ty đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi - Sở Y tế tỉnh và Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam tổ chức chương trình AIA Pink Journey - Hành trình Yêu thương 2025, mang đến chuỗi hoạt động tư vấn sức khỏe, tư vấn tầm soát ung thư vú, trao gửi yêu thương đến cộng đồng và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

“Năm 2025 đánh dấu 25 năm AIA Việt Nam hiện diện tại Việt Nam, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 2.500 phụ nữ Việt Nam được tư vấn sức khỏe và khám tầm soát sớm ung thư vú. Xa hơn, đến năm 2030, chương trình hướng tới hỗ trợ 30.000 phụ nữ trên toàn quốc” - đại diện AIA Việt Nam chia sẻ.

Trong hơn 20 năm, thông qua chương trình “Chubb Life - Vì tương lai em”, Chubb Life Việt Nam đã trao hơn 40.000 suất học bổng và quà tặng; xây dựng và sửa mới 10 ngôi trường tại nhiều địa phương, góp phần tạo điều kiện học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm 2025, doanh nghiệp này đã trao gần 1.500 suất học bổng và hơn 6.300 dụng cụ học tập cho học sinh trên cả nước.

Chubb Life Việt Nam, với sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã và đang lan tỏa chương trình “Chubb Life - Vì tương lai em” bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng với tổng ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi và tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Tiếp nối hành trình lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng, Shinhan Life Việt Nam đã trao tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với tổng giá trị 750 triệu đồng. Trước đó, công ty hỗ trợ 20 máy tính cho học sinh Trường THCS Tịnh Hà (Đồng Tháp). Những hoạt động này một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành của Shinhan Life Việt Nam đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Cam kết từ doanh nghiệp: An sinh xã hội là trách nhiệm, là giá trị cốt lõi

Những năm gần đây, thị trường bảo hiểm ghi nhận sự tham gia ngày càng chủ động và sâu rộng của các doanh nghiệp bảo hiểm vào hoạt động an sinh xã hội. Mỗi năm, các doanh nghiệp đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình hỗ trợ y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và ứng phó với biến đổi khí hậu... Trách nhiệm xã hội đã được các doanh nghiệp xác lập như một trụ cột trọng yếu trong chiến lược phát triển bền vững, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài và thiết thực với cộng đồng.

Ông Sang Lee - Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand chia sẻ: "Tại Việt Nam, nơi chúng tôi đã đồng hành suốt gần 2 thập kỷ, các sáng kiến thể hiện rõ cam kết lâu dài của Chubb Life trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng cơ hội học tập cho thế hệ trẻ. Thông qua việc hỗ trợ tức thời và phát triển dài hạn, chúng tôi mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực, giúp trẻ em kiến tạo tương lai tươi sáng hơn”.

Ông Takahama Yoshihito - Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc Hành chính Tổng hợp Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, bên cạnh nỗ lực tăng trưởng kinh doanh bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam đã tiên phong khởi xướng nhiều sáng kiến và dự án hỗ trợ cộng đồng đậm tính nhân văn. Trong đó, chương trình “Đem ánh sáng cho người nghèo” đã mang đến ánh sáng, niềm tin, cuộc sống mới và tương lai tốt đẹp hơn cho hàng chục nghìn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

“Các sáng kiến đồng hành và hỗ trợ cộng đồng vẫn luôn là những hoạt động trọng tâm của Shinhan Life Việt Nam bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh. Sang năm thứ tư đồng hành cùng các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ của Shinhan Life Việt Nam có thể giúp động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để các em và người nhà vững tin, vững lòng hoàn thành phác đồ điều trị để sớm có thể trở về cuộc sống thường nhật và viết tiếp những ước mơ của riêng mình” - ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam nhấn mạnh.

Theo đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm, hoạt động an sinh xã hội không phải là những chương trình mang tính ngắn hạn, mà là cam kết xuyên suốt trong chiến lược quản trị và phát triển của doanh nghiệp. Những cam kết này góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và tạo dựng một cộng đồng an toàn - phát triển - bền vững hơn.