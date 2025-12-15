Nền tảng vững, thị trường chứng khoán có dư địa tăng trưởng rộng

(TBTCO) - Thống kê dữ liệu lịch sử trong 3 năm gần nhất cho thấy rằng thị trường chứng khoán thường diễn biến tích cực trong giai đoạn tháng 12 đến tháng 3. Tại khoảng thời gian này, xác suất thị trường tăng điểm đạt khoảng 75%, cao hơn đáng kể so với mức 50% trong thời điểm tháng 4 đến tháng 11.

Động lực vẫn được duy trì

Các công ty chứng khoán đồng loạt đưa ra dự báo tích cực cho triển vọng trung hạn của thị trường, nâng đáng kể mục tiêu VN-Index năm 2026, dựa trên nền tảng cải thiện định giá, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Theo Công ty Chứng khoán SSI, sau hai tháng giảm liên tiếp, VN-Index đã hồi phục trong tháng 11 khi kết thúc ở 1.690,99 điểm, tăng 51,3 điểm, tương đương 3,13% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, VN-Index tăng khoảng 33%. Tuy nhiên, nếu loại trừ ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, mức tăng thực chất chỉ đạt khoảng 13%. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp, giá trị khớp lệnh bình quân trong tháng 11 chỉ quanh 20.000 tỷ đồng/phiên, giảm 35,5% so với tháng 10.

Các công ty chứng khoán đồng loạt đưa ra dự báo tích cực cho triển vọng trung hạn của thị trường chứng khoán trong năm 2026. Ảnh: Dũng Minh

Công ty cổ phần chứng khoán SSI giữ quan điểm tích cực về triển vọng thị trường trong năm 2026. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, được hậu thuẫn bởi cải cách cơ cấu kinh tế, thu hút mạnh dòng vốn FDI và đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng. Đây là những động lực cơ bản tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và sự bền vững của thị trường cổ phiếu. Với bối cảnh đó, SSI nâng mục tiêu VN-Index năm 2026 lên 1.920 điểm.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) dự báo chỉ số VN-Index có thể chạm mốc 1.958 điểm vào cuối năm 2026 trong kịch bản cơ sở, tương ứng mức tăng khoảng 16% so với cuối tháng 11/2025. Nhóm phân tích của HSC nêu 2 nhóm động lực chính hỗ trợ cho chu kỳ này. Trước hết là việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi sẽ thu hút dòng vốn ngoại trở lại, đặc biệt khi tỷ giá ổn định hơn (nhờ lộ trình hạ lãi suất của Fed). Tiếp đó, môi trường chính trị ổn định và chính sách hỗ trợ tăng trưởng, GDP được dự báo tăng nhanh nhất từ trước tới nay nhờ lực đẩy từ đầu tư công ở mức cao kỷ lục.

Ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Phân tích tại Chứng khoán Agribank, cho rằng đặc thù thị trường Việt Nam là biên độ dao động rộng nên P/E có thể giảm mạnh trong các nhịp điều chỉnh sâu, khiến định giá nhiều lúc không phản ánh đúng nền tảng lợi nhuận. Hiện VN-Index đang giao dịch quanh 11,7 lần P/E dự phóng 2026, thấp hơn trung bình 5 năm. Đây vẫn là mức hấp dẫn với nhà đầu tư trung - dài hạn, nhất là khi tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường dự kiến duy trì hai chữ số trong năm 2026.

Ông Khoa nhấn mạnh ba yếu tố củng cố sức hấp dẫn của thị trường đó là nhiều nhóm ngành đang “chiết khấu sâu” như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản; kỳ vọng nâng hạng thu hút dòng vốn ngoại chất lượng; và cải thiện môi trường kinh doanh nhờ hoàn thiện khung pháp lý.

Định vị nhóm cổ phiếu hấp dẫn

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, thị trường có thể chứng kiến sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu và dòng vốn ngoại quay trở lại trước khả năng được nâng hạng lên thị trường mới nổi, trong bối cảnh vị thế đầu tư của khối ngoại còn khá mỏng sau xu hướng bán ròng liên tục trong thời gian vừa qua. Nền tảng vĩ mô tích cực và tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng sẽ duy trì động lực cho diễn biến chỉ số bước sang năm 2026.

Các chuyên gia phân tích của SSI Research cho rằng, thị trường được đánh giá tích cực hơn khi nhóm ngân hàng nhiều khả năng duy trì tăng trưởng ổn định với lợi nhuận dự phóng khoảng 16%, nhờ tín dụng phục hồi và bất động sản ấm dần lên. Tiêu dùng được kỳ vọng tăng trưởng hai chữ số từ mở rộng bán lẻ và chính sách nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế, trong khi đầu tư công và hạ tầng tiếp tục nâng đỡ vật liệu xây dựng. Bất động sản có thể hồi phục chậm hơn, phù hợp giao dịch ngắn hạn; các nhóm hưởng lợi chính sách như phân bón, xăng dầu và công nghệ thông tin được xem là cơ hội mới khi định giá đang thấp

Định giá hợp lý để tích lũy có chọn lọc Về định giá, tính đến ngày 28/11, P/E của VN-Index ở mức 14,7 lần, tương đương trung bình 10 năm và chỉ nhích nhẹ so với trung bình 5 năm là 14,4 lần. Tuy nhiên, xét theo từng ngành, thị trường phân hóa khá rõ. 7/11 nhóm ngành có P/E thấp hơn mức trung bình 5 năm, trong khi đó, các nhóm có P/E cao hơn như tài chính, dịch vụ tiêu dùng, dược phẩm và dầu khí cũng chính là những ngành tăng giá mạnh nhất từ đầu năm. Các chuyên gia cho rằng mặt bằng định giá hiện đã hợp lý để tích lũy có chọn lọc, đặc biệt khi các yếu tố vĩ mô đang cải thiện.

Theo ông Bùi Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc FIDT, dòng tiền trong giai đoạn tới nhiều khả năng vẫn xoay quanh 4 trục chính. Nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt chỉ số và một số ngân hàng, doanh nghiệp bán lẻ đầu ngành vẫn là nơi hút tiền chủ đạo khi dòng vốn tổ chức và khối ngoại tập trung giải ngân. Câu chuyện của nhóm này gắn với cải thiện lợi nhuận, tái cấu trúc tài chính, và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng có cơ cấu vốn lành mạnh, chất lượng tài sản tốt và dư địa tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh kinh tế phục hồi sẽ tiếp tục đóng vai trò xương sống của thị trường, nhất là những ngân hàng đang được khối ngoại mua ròng mạnh trong tuần qua.

Ngoài ra, nhóm bất động sản chất lượng cao, bao gồm bất động sản nhà ở đáp ứng nhu cầu thực, bất động sản khu công nghiệp và một phần bất động sản du lịch đang bước vào giai đoạn chọn lọc. Các doanh nghiệp có quỹ đất sạch, tài chính lành mạnh, sản phẩm trúng nhu cầu có cơ hội phục hồi lợi nhuận rõ hơn trong 2026 - 2027, trong khi nhóm đầu cơ, pháp lý yếu có thể tiếp tục bị loại bỏ. Việc lựa chọn đúng doanh nghiệp, đúng phân khúc sẽ quan trọng hơn là đánh cược vào toàn ngành. Cuối cùng là các nhóm hưởng lợi từ tiêu dùng nội địa và đầu tư công như: bán lẻ, hạ tầng, vật liệu xây dựng, một số doanh nghiệp công nghiệp gắn với FDI sẽ tiếp tục là nơi để nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, cần lưu ý mức tăng giá đã khá mạnh ở một số mã, do đó nên ưu tiên chiến lược mua trong các nhịp điều chỉnh thay vì đuổi theo khi giá tăng nóng.

Xa hơn, trong trung hạn hướng tới 2026, chuyên gia FIDT cho rằng câu chuyện không nằm ở việc VN-Index dừng ở 1.700 điểm hay 1.800 điểm, mà là tái cấu trúc danh mục vào những doanh nghiệp có thể tăng trưởng lợi nhuận bền vững, tận dụng được xu hướng đô thị hóa, tiêu dùng mở rộng, FDI và đầu tư hạ tầng của Việt Nam. Khi làm được điều đó, nhà đầu tư sẽ bớt lệ thuộc vào điểm số và có nhiều chủ động hơn trong việc xử lý các nhịp biến động sắp tới.