Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 05/02/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBCKNN, bà Lê Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch UBCKNN đã trao Quyết định số 246/QĐ-BTC ngày 05/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Hồng Vân, Chuyên viên chính Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, UBCKNN giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Việt Nga chúc mừng Ban Lãnh đạo và tập thể Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán đã được tăng cường thêm một đồng chí lãnh đạo và chúc mừng đồng chí Bùi Hồng Vân được Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tin tưởng, bổ nhiệm vị trí công tác mới.

Bà Lê Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch UBCKNN trao quyết định cho bà Bùi Hồng Vân – tân Phó trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán. Ảnh: SSC

Phó Chủ tịch cũng tin tưởng rằng với kinh nghiệm kiểm tra, giám sát công ty chứng khoán, đồng chí Bùi Hồng Vân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, chuyên môn, sở trường công tác, kinh nghiệm tích lũy đã có trong quá trình làm việc; đặc biệt giữ vững tinh thần đoàn kết phối hợp chặt chẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo Quản lý kinh doanh chứng khoán, cán bộ, công chức trong đơn vị phát huy thế mạnh đào tạo tại chỗ, triển khai hiệu quả các hoạt động của đơn vị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Hồng Vân, tân Phó Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, tin tưởng của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban Lãnh đạo UBCKNN và hứa sẽ nỗ lực, nghiêm túc và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo và tập thể công chức tại Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán để hoàn thành tốt nhiệm được giao.