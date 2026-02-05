Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn và Công ty cổ phần Hội An Invest do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, tại Quyết định số 88/QĐ-XPHC, Thanh tra UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn. Theo đó, công ty bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố không đúng thời hạn các thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn không gửi công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều tài liệu, gồm: báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021 và bán niên năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, năm 2021 và bán niên năm 2022 và một số văn bản khác.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hội An Invest với số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố không đúng thời hạn các thông tin phải công bố theo quy định. Công ty cổ phần Hội An Invest không gửi công bố thông tin cho HNX đối với báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; đồng thời công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu liên quan đến tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã HAJCH2225001 tại thời điểm đáo hạn và báo cáo tài chính bán niên năm 2024./.