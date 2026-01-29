Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, ngày 28/01/2026, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 81/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn R&H số tiền 92,5 triệu đồng do công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thời hạn nghĩa vụ công bố thông tin đối với nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và tình hình tài chính, bao gồm báo cáo tài chính các năm, báo cáo bán niên, báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và việc thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu trong giai đoạn từ năm 2021 đến bán niên 2025.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 80/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Tấn Hưng số tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định. Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Tấn Hưng đã chậm công bố các báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2022, 2023, 2024; báo cáo thường niên các năm 2022 - 2024; nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023 - 2025; cùng nhiều báo cáo về tình hình quản trị công ty trong giai đoạn từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2025.

Trước đó, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 77/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 số tiền 92,5 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ. Các vi phạm của doanh nghiệp này liên quan đến việc không công bố báo cáo tài chính năm 2023, bán niên 2024; báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025; báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và việc thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu trong giai đoạn từ năm 2023 đến bán niên 2025./.