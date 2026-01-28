Chu kỳ tăng trưởng dài hạn dần hình thành trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Với các yếu tố nền tảng đang dần hội tụ, thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá đang bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn, dù trong giai đoạn đầu vẫn đan xen những nhịp điều chỉnh trước khi các động lực trung và dài hạn phát huy rõ nét.

Chu kỳ tăng trưởng mới dần mở ra

Dưới góc nhìn của giới phân tích, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ tăng trưởng mới. Theo ông Nguyễn Kỳ Minh - Kinh tế trưởng Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam, các yếu tố nền tảng hiện nay cho thấy chu kỳ này có thể kéo dài 5 năm, thậm chí 10 năm tới, gắn với quá trình chuyển dịch của nền kinh tế khi Việt Nam tiến gần hơn tới ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình cao trong thập kỷ tới.

Trong bức tranh đó, câu chuyện nâng hạng thị trường theo tiêu chí của FTSE Russell tiếp tục được xem là một trong những động lực trung và dài hạn đáng chú ý. Ông Minh cho rằng, kỳ vọng về sự xuất hiện của các dòng vốn quy mô lớn là có cơ sở, song ở giai đoạn đầu của chu kỳ, đặc biệt từ nay đến hết nửa đầu năm, dòng tiền này khó có thể dồi dào như mong đợi. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc thù vận hành của các tổ chức đầu tư quốc tế, vốn chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi các khuôn khổ đầu tư. Khi Việt Nam chưa chính thức được đưa vào rổ FTSE, với mốc thời gian sớm nhất được nhắc tới là tháng 9, nhiều quỹ vẫn chưa thể giải ngân mạnh vào thị trường.

Chứng khoán An Bình dự phóng VN-Index có thể vượt ngưỡng 2.000 điểm trong năm 2026.

Ở chiều ngược lại, thị trường cũng ghi nhận việc một bộ phận nhà đầu tư tổ chức đã hiện diện sớm, đi trước câu chuyện nâng hạng, có xu hướng chốt lời trong thời gian vừa qua. Diễn biến này khiến dòng vốn rút ra xuất hiện ở một số thời điểm, tạo áp lực nhất định lên thị trường. Tuy nhiên, theo ông Minh, đến tháng 12 vừa qua, áp lực này đã có dấu hiệu suy giảm khi dòng vốn mua ròng quay trở lại với quy mô hơn 2.000 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy trạng thái dòng tiền đang có sự cải thiện so với giai đoạn trước.

Từ những yếu tố đó, chuyên từ gia từ Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam cho rằng, bức tranh thị trường trong nửa cuối năm sẽ trở nên tích cực hơn so với giai đoạn đầu năm. Khi chu kỳ tăng trưởng dài hạn dần được xác lập rõ nét, khả năng xuất hiện những nhịp sóng lớn được đánh giá cao hơn. Trong kịch bản này, thị trường hoàn toàn có cơ sở để vượt qua mốc 2.000 điểm và tiếp tục hướng tới các vùng điểm số cao hơn trong giai đoạn tiếp theo, dù quá trình đi lên khó tránh khỏi những nhịp điều chỉnh đan xen.

Ổn định vĩ mô nâng đỡ thị trường

Trong cùng mạch phân tích, bà Đỗ Minh Trang - Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, giai đoạn tới của thị trường không chỉ được nhìn trong khuôn khổ năm 2026 mà còn gắn với chu kỳ dài hơn của giai đoạn 2026 - 2030. Riêng với năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% phản ánh quyết tâm rất rõ ràng của nền kinh tế. Hàng loạt nghị quyết và chính sách đã được ban hành trong thời gian qua đang tạo nền tảng để năm 2026 khởi đầu trong bối cảnh vĩ mô tương đối thuận lợi, với động lực tăng trưởng được thúc đẩy từ nhiều phía.

Chứng khoán BIDV đưa ra ba kịch bản cho VN-Index năm 2026. Ở kịch bản cơ sở, chỉ số dự kiến đạt khoảng 1.954 điểm, tương ứng P/E dự phóng 15,5 - 16 lần và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 16 - 17%. Kịch bản thận trọng ghi nhận VN-Index dưới 1.633 điểm, P/E 13 - 13,5 lần, tăng trưởng lợi nhuận dưới 15%. Ở kịch bản tích cực, VN-Index có thể vượt 2.155 điểm, với P/E trên 16 lần và tăng trưởng lợi nhuận trên 19%.

Theo bà Trang, trong khi bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới có xu hướng lan rộng, Việt Nam dù không thể tách rời hoàn toàn khỏi bức tranh chung của kinh tế toàn cầu nhưng vẫn đang được nhìn nhận là một điểm đến ổn định hơn. Chính yếu tố ổn định này giúp nền kinh tế duy trì được đà phát triển và tạo dư địa để các hoạt động sản xuất - kinh doanh tiếp tục mở rộng, qua đó hỗ trợ cho triển vọng của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Ở góc độ doanh nghiệp niêm yết, trong kịch bản cơ sở, ACBS vẫn duy trì đánh giá tích cực đối với triển vọng lợi nhuận toàn thị trường. Theo đó, tăng trưởng lợi nhuận có thể đạt khoảng 14 - 15%, phản ánh sự cải thiện tương đối đồng đều của hoạt động kinh doanh. Cùng với đó, nếu loại trừ một số nhóm cổ phiếu mang tính đặc thù, mặt bằng định giá chung của thị trường hiện vẫn ở vùng hấp dẫn, thấp hơn mức trung bình 5 năm. Đây được xem là yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho cả nhàà nhà đầu tư ngắn hạn lẫn dài hạn trong việc tái phân bổ danh mục.

Về diễn biến chỉ số, bà Trang cho biết, VN-Index từ đầu năm đến nay đã ghi nhận mức tăng khoảng 12%. Trong quá trình vận động, thị trường khó tránh khỏi những nhịp điều chỉnh ngắn hạn hoặc điều chỉnh mang tính kỹ thuật, song xét trên tổng thể, xu hướng đi lên vẫn chiếm ưu thế. Trong bối cảnh các yếu tố nền tảng chưa có dấu hiệu suy yếu, những mốc cao hơn, bao gồm cả vùng trên 2.000 điểm, vẫn được đánh giá là hoàn toàn trong tầm với.

Bên cạnh các yếu tố nội tại, câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục đóng vai trò như một chất xúc tác quan trọng. Chuyên gia từ ACBS nhận định, khi các yếu tố về tăng trưởng kinh tế, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, mặt bằng định giá và kỳ vọng nâng hạng cùng hội tụ, thị trường có thể tạo ra hiệu ứng cộng hưởng đáng kể.

“Hiệu ứng này không chỉ hỗ trợ cho diễn biến điểm số trong ngắn hạn mà còn mở ra khả năng đưa thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang một mặt bằng phát triển cao hơn trong trung và dài hạn, phù hợp với vị thế của nền kinh tế trong giai đoạn tới” - bà Trang nhấn mạnh./.