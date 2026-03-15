Bộ Tài chính chủ trì thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ trì tổ chức thẩm định và Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Văn bản số 21/TB-VPCP ngày 11/1/2026.

Phối cảnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Ảnh tư liệu.

Nghị quyết số 46/NQ-CP nêu rõ, Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất để Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo quy định; tổ chức thẩm định để trình Chính phủ xem xét, quyết định và hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào tháng 4/2026.