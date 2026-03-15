Bộ Tài chính chủ trì thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ trì tổ chức thẩm định và Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Văn bản số 21/TB-VPCP ngày 11/1/2026.
Phối cảnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Ảnh tư liệu.
Nghị quyết số 46/NQ-CP nêu rõ, Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất để Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo quy định; tổ chức thẩm định để trình Chính phủ xem xét, quyết định và hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào tháng 4/2026.
Theo Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò rất quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
Đối với điện hạt nhân, khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 với các đối tác phù hợp, bảo đảm lợi ích cao nhất của Việt Nam có tính đến thỏa thuận trước đây, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030 - 2035.