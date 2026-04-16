Đề xuất thêm ưu đãi thuế với doanh nghiệp có quy mô nhỏ

Bộ Tài chính cho biết, ở nước ta hiện nay, số lượng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chiếm đa số trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội. Trong tổng số khoảng 900 nghìn doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động, thì số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 94%.

Nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ luôn được xác định là đối tượng cần phải có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển, đồng thời cũng là nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho ngân sách nhà nước.

Qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, doanh nghiệp có quy mô nhỏ luôn là mục tiêu trọng tâm của các chính sách phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia. Chính phủ nhiều nước đã thông qua các chính sách và chương trình hỗ trợ trên nhiều phương diện nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Trong đó, chính sách hỗ trợ về thuế cũng là công cụ thường được các nước sử dụng theo hướng quy định mức thuế suất ưu đãi (có thể là mức thuế suất cố định hoặc mức thuế suất lũy tiến theo quy mô thu nhập) dành cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Thực tế, phần lớn các nước áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất phổ thông hoặc quy định miễn thuế cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Việc đề xuất áp dụng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có quy mô nhỏ cần phải dựa trên nguyên tắc: hỗ trợ đúng, trúng đối tượng để đạt được lợi ích kinh tế - xã hội cao nhất, tránh dàn trải, làm giảm hiệu quả của chính sách khuyến khích, hỗ trợ, đặc biệt trong bối cảnh việc cơ cấu lại ngân sách nhà nước tiếp tục được đặt ra.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 đã quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp có quy mô không quá 50 tỷ đồng thành lập mới từ hộ kinh doanh; áp dụng mức thuế suất thấp hơn đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng (thuế suất 15%) và doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng (thuế suất 17%).

Tuy nhiên, chưa có quy định miễn thuế đối với doanh nghiệp nhỏ như hộ, cá nhân kinh doanh.

Do đó, để đồng bộ với việc miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, thì cần bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu theo mức quy định của Chính phủ.

Cụ thể, bổ sung khoản 14b vào Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 như sau: “Thu nhập của doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Tại khoản 15 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định: “Chính phủ quy định chi tiết Điều này”. Căn cứ quy định này, tại Nghị định, Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc xác định doanh thu làm căn cứ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Dự kiến, quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026./.