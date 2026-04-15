Thuế - Hải quan

Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai thuế xăng dầu về 0%

Văn Tuấn

Văn Tuấn

18:13 | 15/04/2026
(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 09/CĐ-CT về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.
aa

Công điện số 09/CĐ-CT được gửi tới Trưởng thuế các tỉnh, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn để yêu cầu tổ chức triển khai ngay.

Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai thuế xăng dầu về 0%
Ảnh minh họa TL

Cục Thuế cho biết, ngày 12/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 19/2026/QH16 về một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Để đảm bảo thực thi kịp thời, Cục Thuế đề nghị các đơn vị trong toàn ngành khẩn trương tuyên truyền, phổ biến tới công chức thuế và người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện triển khai.

Một số nội dung trọng tâm được nhấn mạnh tại công điện gồm:

Đối với thuế bảo vệ môi trường: Mức thuế với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít.

Đối với thuế giá trị gia tăng: Xăng, dầu và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng, nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuế suất đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0%.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai, đảm bảo việc thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Theo Nghị quyết số 19/2026/QH16, Quốc hội quy định một số chính sách thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay nhằm ứng phó với biến động kinh tế, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít.

Về thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế, tuy nhiên vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh và người nhập khẩu xăng, dầu cũng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng ở cả khâu bán ra và nhập khẩu trong thời gian áp dụng chính sách.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế suất áp dụng với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết cũng nêu rõ, trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản pháp luật khác liên quan, sẽ ưu tiên áp dụng theo Nghị quyết.

Quốc hội giao Chính phủ căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới, các chỉ số kinh tế vĩ mô và khả năng cân đối ngân sách để có thể điều chỉnh thời gian hiệu lực hoặc chính sách trong trường hợp cần thiết, đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026 và được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 12/4/2026./.

Văn Tuấn
Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

(TBTCO) - Chiều ngày 15/4, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị đã và đang tích cực triển khai Quyết định 595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, đưa Nền tảng Cửa khẩu số vào thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tạo bước chuyển mạnh trong cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Sáng 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương trong phòng chống buôn lậu, ma túy và tội phạm môi trường xuyên quốc gia.
Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

(TBTCO) - Với việc ban hành Công văn 1086/UBND-TH, UBND tỉnh Cao Bằng chính thức triển khai thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng từ 0h ngày 15/4/2026. Đây không chỉ là bước đi kỹ thuật, mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng minh bạch, hiện đại.
Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Tại dự thảo thông tư, Bộ Tài chính đề xuất, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá ba triệu đồng (3.000.000 đồng). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

(TBTCO) - Thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất áp dụng nộp thuế môn bài (thuế ấn định) đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên theo các chuyên gia, ý kiến này không phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế hiện nay là minh bạch và công bằng.
Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ, Hải quan khu vực IV ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2026 với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu ngân sách bứt tốc hơn 60%, cho thấy chuyển biến rõ nét trong môi trường thông quan, tạo lực đẩy cho tăng trưởng trong các quý tiếp theo.
Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp giảm thiểu nguy cơ lạm phát

Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp giảm thiểu nguy cơ lạm phát

(TBTCO) - PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) khẳng định, Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu vừa được Quốc hội thông qua là một quyết sách rất đúng, rất trúng trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Nghị quyết sẽ góp phần quan trọng giảm thiểu nguy cơ lạm phát chi phí đẩy, khi xung đột địa chính trị ở khu vực Trung Đông vẫn rất phức tạp và khó lường.
Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực IV tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng.
