Ngày 29/5/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn hỏa tốc số 16952/CHQ-GSQL về việc thực hiện số hóa chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan khi triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III.

Đẩy nhanh số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026. Ảnh: HQ

Theo Cục Hải quan, việc triển khai nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung trên cơ sở Quyết định số 748/QĐ-CHQ ngày 12/5/2026 về ban hành quy định tạm thời định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Công văn số 16946/CHQ-CNTT ngày 29/5/2026 về triển khai các nội dung liên quan đến kế hoạch thí điểm.

Từ ngày 1/6/2026, người khai hải quan khi thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung sẽ khai báo các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan Hải quan.

Đối với các chứng từ đã được số hóa theo danh mục công bố tại Quyết định số 748/QĐ-CHQ, doanh nghiệp thực hiện gửi dữ liệu điện tử trực tiếp tới hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ này sẽ không phải nộp bản scan có xác nhận bằng chữ ký số hoặc xuất trình chứng từ giấy khi làm thủ tục, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Trong khi đó, với các chứng từ chưa được số hóa, doanh nghiệp vẫn tiếp tục gửi bản scan có xác nhận bằng chữ ký số theo quy định hiện hành tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Thông tư số 121/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan cũng yêu cầu công chức hải quan căn cứ chứng từ số hóa và chứng từ điện tử có ký số để giải quyết thủ tục, không yêu cầu người khai hải quan nộp hoặc xuất trình hồ sơ giấy như trước đây.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp thực hiện thủ tục trên cả hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống khác, cơ quan hải quan hướng dẫn ưu tiên sử dụng chứng từ số hóa để xử lý thủ tục, giảm việc đính kèm hồ sơ giấy trên nhiều hệ thống.