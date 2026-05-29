Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

21:47 | 29/05/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III khẩn trương triển khai số hóa chứng từ từ ngày 1/6/2026 nhằm đồng bộ dữ liệu, giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trong mô hình thông quan tập trung.
Ngày 29/5/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn hỏa tốc số 16952/CHQ-GSQL về việc thực hiện số hóa chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan khi triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III.

Theo Cục Hải quan, việc triển khai nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung trên cơ sở Quyết định số 748/QĐ-CHQ ngày 12/5/2026 về ban hành quy định tạm thời định dạng thông điệp dữ liệu chứng từ điện tử liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Công văn số 16946/CHQ-CNTT ngày 29/5/2026 về triển khai các nội dung liên quan đến kế hoạch thí điểm.

Từ ngày 1/6/2026, người khai hải quan khi thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung sẽ khai báo các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan Hải quan.

Đối với các chứng từ đã được số hóa theo danh mục công bố tại Quyết định số 748/QĐ-CHQ, doanh nghiệp thực hiện gửi dữ liệu điện tử trực tiếp tới hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Các chứng từ này sẽ không phải nộp bản scan có xác nhận bằng chữ ký số hoặc xuất trình chứng từ giấy khi làm thủ tục, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Trong khi đó, với các chứng từ chưa được số hóa, doanh nghiệp vẫn tiếp tục gửi bản scan có xác nhận bằng chữ ký số theo quy định hiện hành tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Thông tư số 121/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan cũng yêu cầu công chức hải quan căn cứ chứng từ số hóa và chứng từ điện tử có ký số để giải quyết thủ tục, không yêu cầu người khai hải quan nộp hoặc xuất trình hồ sơ giấy như trước đây.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp thực hiện thủ tục trên cả hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống khác, cơ quan hải quan hướng dẫn ưu tiên sử dụng chứng từ số hóa để xử lý thủ tục, giảm việc đính kèm hồ sơ giấy trên nhiều hệ thống.

Việc đẩy mạnh số hóa chứng từ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí thủ tục và tăng tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Nghệ An cùng Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ký kết quy chế phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra và quản lý thuế.
(TBTCO) - Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng luôn đi đầu về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, công tác kiểm tra thuế cần được ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và bổ sung kỹ thuật điều tra để chống thất thu thuế.
(TBTCO) - Khi mọi giao dịch đều được số hóa thông qua hóa đơn điện tử và thanh toán điện tử, cơ quan thuế có thể hình thành cơ sở dữ liệu phản ánh tương đối đầy đủ dòng doanh thu và dòng tiền của người nộp thuế. Điều này giúp giảm đáng kể tình trạng doanh thu "ngoài sổ sách", hạn chế việc sử dụng nhiều tài khoản phân tán để che giấu dòng tiền hoặc trì hoãn ghi nhận nghĩa vụ thuế.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2026/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người thân làm kế toán và áp dụng hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính đơn giản kể từ ngày 1/7/2026.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có hướng dẫn chi tiết cá nhân kê khai, nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản.
(TBTCO) - Quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam vài năm trước chỉ khoảng 10 tỷ USD, đến năm 2025 đã tăng lên khoảng 31 tỷ USD và được dự báo có thể đạt 50 - 70 tỷ USD vào năm 2030. Đằng sau đà tăng trưởng mạnh mẽ ấy là sự thay đổi sâu sắc trong cách vận hành thị trường số, đặc biệt liên quan đến quản lý dữ liệu, hóa đơn điện tử và kiểm soát dòng tiền.
