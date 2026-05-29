PGBank sắp chốt quyền chia cổ tức 7,5%, tiếp tục hành trình tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

Tăng vốn đợt 1 khi chia cổ tức 7,5%

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 10/6/2026, PGBank chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 1.000:75, theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận và cứ 1.000 quyền nhận sẽ được nhận 75 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Như vậy, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 75 cổ phiếu mới, tương ứng tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu 7,5%.

Đồ họa: Ánh Tuyết

PGBank đưa ra kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026 - 2028 sau khi tăng vốn, với mục tiêu tổng tài sản đến năm 2028 đạt gần 167.943 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng là 96.516 tỷ đồng; tổng huy động đạt 149.637 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.833 tỷ đồng.

Trước đó, PGBank cũng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của ngân hàng.

Theo đó, PGBank dự kiến tăng vốn điều lệ từ 6.815,9 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm hơn 3.184 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ thực hiện tăng vốn thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu. Trong đó, đợt 1 là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7,5%. Nguồn phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của PGBank sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định.

Bên cạnh đó, PGBank dự kiến chào bán thêm hơn 267,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu qua 2 đợt phát hành, đợt 1 huy động 1.500 tỷ đồng; đợt 2 là 1.172,9 tỷ đồng. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá là hơn 2.672,9 tỷ đồng.

Nguồn: PGBank.

Hội đồng quản trị PGBank căn cứ vào số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành của PGBank trước thời điểm triển khai của mỗi đợt để quyết định tỷ lệ phát hành của mỗi đợt cho phù hợp với thực tế, đảm bảo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành của cả 2 đợt không vượt quá số lượng dự kiến phát hành tối đa.

Về kế hoạch sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến được dùng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.

Nhiều kỳ vọng sau đợt tăng vốn mạnh

Đầu năm 2026, PGBank đã phân phối thành công 131,59 triệu cổ phiếu trên tổng số 450 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thành công 29,24%. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ngân hàng thu về khoảng 1.316 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ 5.500 tỷ đồng lên gần 6.816 tỷ đồng.

Trong đó, lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đăng ký mua đạt 4,43 triệu đơn vị, đạt gần 1% tổng lượng chào bán. Phần còn lại được phân phối cho 11 nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn từ ngày 22 - 27/1/2026, với tổng khối lượng khoảng 127,2 triệu cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Số lượng 318,4 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết, tương ứng trên 70% được ngân hàng hủy bỏ.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông vừa qua về kế hoạch tăng vốn, lãnh đạo PGBank cho biết, năm 2025, thị trường tài chính biến động rất mạnh khi Mỹ tuyên bố áp mức thuế rất cao đối với nhiều quốc gia, khiến thị trường chứng khoán toàn cầu có thời điểm giảm sâu, thậm chí một số thị trường phải tạm dừng giao dịch.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư cũng có tâm lý thận trọng hơn, còn ngân hàng phải cân nhắc lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai tăng vốn, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình theo đúng quy định. Vì vậy, kế hoạch tăng vốn năm ngoái chưa hoàn thành mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Dù vậy, kết quả kinh doanh vẫn ghi nhận tích cực khi lợi nhuận của ngân hàng tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Sau tăng vốn, ngoài mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, PGBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, phát triển thêm các phần mềm phục vụ ngân hàng số nhằm nâng tỷ lệ giao dịch trên nền tảng số lên trên 90%.

Ngân hàng cũng dự kiến cải tạo, thuê mới các trụ sở để xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp hơn, đồng thời đầu tư vào công ty chứng khoán trong năm 2026. Việc nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng cũng nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và hoàn thành lộ trình ngân hàng đã đề ra./.