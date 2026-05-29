DBV eClaim 360 là hệ thống số hóa toàn diện quy trình bồi thường theo mô hình 360 độ, kết nối khách hàng, doanh nghiệp và đối tác trên cùng một nền tảng thống nhất. Hệ thống giúp tối ưu quá trình xử lý hồ sơ theo hướng nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.

Ông Phạm Huy Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm DBV, đại diện DBV nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360.

Hiện nay, DBV eClaim 360 đang được áp dụng cho các hồ sơ bồi thường phát sinh của khách hàng tham gia bảo hiểm tại DBV, bao gồm khách hàng cá nhân, xe đoàn, xe đội cùng các kênh phân phối như ngân hàng, trung tâm đăng kiểm, showroom và đối tác liên kết.

Song song với DBV eClaim 360, DBV cũng đang triển khai đồng bộ nhiều nền tảng công nghệ khác như: DBV Connect phục vụ kết nối và bán hàng, My DBV hỗ trợ công tác giám định, hướng tới xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm số đồng bộ, hiện đại và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Dấu ấn tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho năng lực công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo của DBV, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bền vững, tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư bài bản của doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số toàn diện.

Qua đó, DBV tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong ứng dụng công nghệ, đồng hành cùng xu hướng phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.

Giải thưởng Sao Khuê là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam, nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ có tính đổi mới, hiệu quả cao và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế số./.