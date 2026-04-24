Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV - mã Ck: AIC) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Tại thời điểm khai mạc, đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định, với các cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền đại diện cho 95,2 triệu cổ phần, tương ứng 95,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban lãnh đạo Bảo hiểm DBV chủ trì Đại hội cổ đông thường niên.

Đại hội thông qua nhiều nội dung trọng yếu liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026. Theo đó, năm 2026, DBV đặt mục tiêu bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng “tăng trưởng - hiệu quả”, hướng tới lọt vào Top 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu.

Năm 2026, DBV đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt 6.273 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc chiếm 6.200 tỷ đồng và doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 73 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính được kỳ vọng đạt 202 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hội đồng quản trị DBV đề ra 5 nhóm giải pháp chiến lược trọng tâm.

Đó là tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng nâng cao hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ rủi ro và chi phí; tinh gọn hệ thống tổ chức và mạng lưới; đẩy mạnh chuyển đổi số với nền tảng công nghệ lõi hiện đại. Đồng thời, mở rộng hệ sinh thái và đa dạng hóa kênh phân phối.

Với nền tảng tài chính được củng cố, năng lực vận hành từng bước nâng cao thông qua sự hỗ trợ từ cổ đông chiến lược DB Insurance, DBV hướng tới việc gia tăng quy mô, cải thiện chất lượng dịch vụ và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Năm 2026, Bảo hiểm DBV cũng định hướng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng giảm phụ thuộc vào xe cơ giới, tăng tỷ trọng bảo hiểm sức khỏe, doanh nghiệp và trách nhiệm. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả và kiểm soát rủi ro thông qua kiểm soát tỷ lệ bồi thường, tăng cường quản trị chi phí và ngân sách. Tối ưu hệ thống tổ chức và mạng lưới với việc tái cấu trúc các đơn vị kinh doanh, chuẩn hóa quản lý và phân vùng thị trường.

DBV cũng dự kiến đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ thống core bảo hiểm, ứng dụng dữ liệu và AI trong kinh doanh và bồi thường. Phát triển hệ sinh thái và kênh phân phối các đối tác chiến lược; phát triển bảo hiểm số, bảo hiểm nhúng.

Tại đại hội, cổ đông tập trung trao đổi về hiệu quả vận hành của DBV trong bối cảnh sở hữu mạng lưới 105 chi nhánh - lớn nhất thị trường, cùng với chính sách chi trả cổ tức của công ty.

Trả lời cổ đông về mạng lưới chi nhánh của Công ty, ông Lê Tuấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm DBV cho biết, năm 2025 công ty đã thực hiện tái cấu trúc, các đơn vị thành lập mới đã giúp DBV tăng trưởng mạnh. Trong năm 2026, Công ty tiếp tục kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi nhánh để nâng cao hoạt động hiệu quả của toàn hệ thống.

Về vấn đề chi trả cổ tức, ông Lê Tuấn Dũng cho biết, với mục tiêu phát triển, Công ty cần nhiều vốn hơn để đáp ứng về các yêu cầu về Luật Kinh doanh bảo hiểm, do đó, việc chia cổ tức hiện tại chưa thực hiện được. Trong giai đoạn tới, trong trường hợp có kế hoạch chia cổ tức, phía công ty sẽ thông báo tới cổ đông sau.

Về chính sách cổ tức, lãnh đạo DBV cho biết việc chưa chia cổ tức trong những năm gần đây nhằm ưu tiên củng cố năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu của ngành và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Khi điều kiện phù hợp và có kế hoạch cụ thể, công ty sẽ sớm thông tin tới cổ đông.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Bảo hiểm DBV dự kiến tổng lợi nhuận để lại không chia cổ tức là 123,4 tỷ đồng.

Đại diện cổ đông lớn DB Insurance, ông Kim Kang Wook nhấn mạnh, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các công ty bảo hiểm, DB Insurance đã và đang xây dựng các chiến lược, mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu chi phí vận hành cho toàn hệ thống. Theo đó, công ty tập trung vào ba định hướng chính, đó là là nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa chi phí và bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho toàn thể cổ đông của DBV./.