Ngân hàng - Bảo hiểm

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Ánh Tuyết

20:50 | 07/04/2026
Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu năm 2026 đạt doanh thu bảo hiểm gốc 6.200 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục nghiệp vụ theo hướng giảm dần phụ thuộc vào xe cơ giới. Doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng kênh phân phối, hợp tác với các đối tác chiến lược, phát triển bảo hiểm số, hướng tới lọt top 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu.
aa
Phấn đấu doanh thu bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, giảm lệ thuộc xe cơ giới

Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV - mã Ck: AIC) dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/4 tại Hà Nội.

Tại báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị DBV Lê Tuấn Dũng nêu rõ, DBV quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng - hiệu quả, hướng tới lọt top 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu.

Đồng thời, duy trì hoạt động đầu tư theo hướng an toàn, hiệu quả; mở rộng đa kênh phân phối và đa dạng hóa sản phẩm.

Đồ họa: Ánh Tuyết.
Năm 2026, DBV đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu gốc và nhận tái bảo hiểm 6.273 tỷ đồng, trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc 6.200 tỷ đồng và doanh thu nhận tái 73 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 202 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu này, Hội đồng quản trị DBV chỉ đạo và giám sát ban điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nhấn mạnh định hướng tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng giảm phụ thuộc vào xe cơ giới, tăng tỷ trọng bảo hiểm sức khỏe, doanh nghiệp và trách nhiệm.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả và kiểm soát rủi ro thông qua kiểm soát tỷ lệ bồi thường, tăng cường quản trị chi phí và ngân sách. Tối ưu hệ thống tổ chức và mạng lưới với việc tái cấu trúc các đơn vị kinh doanh, chuẩn hóa quản lý và phân vùng thị trường.

DBV cũng dự kiến đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ thống core bảo hiểm, ứng dụng dữ liệu và AI trong kinh doanh và bồi thường. Phát triển hệ sinh thái và kênh phân phối các đối tác chiến lược; phát triển bảo hiểm số, bảo hiểm nhúng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Bảo hiểm DBV dự kiến tổng lợi nhuận để lại không chia cổ tức là 123,4 tỷ đồng.

Tái định vị thương hiệu, thăng hạng lên top 9 thị trường

Trước đó, năm 2025, Công ty đã thực hiện thành công việc chuyển đổi nhận diện thương hiệu mới DBV từ tháng 5/2025, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn, không chỉ thay đổi hình ảnh, mà còn gắn với định hướng nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa hoạt động theo thông lệ quốc tế và tăng cường trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh chuyển đổi mô hình vận hành, DBV còn mở rộng mạng lưới với việc thành lập mới 47 đơn vị, nâng tổng số lên 105 đơn vị, đồng thời tái cấu trúc hệ thống vận hành để nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng. Công ty cũng phát triển kênh và hệ sinh thái khi triển khai kênh VnPost, đóng góp 142 tỷ đồng doanh thu, đa dạng hóa kênh phân phối và giảm phụ thuộc vào kênh truyền thống; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị dữ liệu.

Nguồn: DBV.

Trong hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm DBV cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 4.261 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động và tăng 44,1% so với năm 2024. Nhờ đó, DBV tăng 1 bậc thị phần, từ vị trí thứ 10 lên thứ 9 toàn thị trường.

Vững vị trí số 1 bảo hiểm xe cơ giới

Thông tin từ DBV cho thấy, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới vẫn là mảng chính đóng góp vào tổng doanh thu, chiếm tỷ trọng 62,8%; đồng thời, DBV tiếp tục duy trì vị trí số 1 thị trường với quy mô phí gấp 1,3 lần doanh nghiệp xếp thứ hai (Bảo Việt). Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật cải thiện thứ hạng, tăng 3 bậc so với năm 2024.

Cùng với đó, doanh thu tài chính đạt 171,3 tỷ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 40,9 tỷ đồng, hoàn thành 102,2% kế hoạch; tăng 164%.

Báo cáo tài chính DBV cũng cho thấy, danh mục đầu tư chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét năm 2025.

Cụ thể, đầu tư nắm giữ ngắn hạn đạt 1.883,3 tỷ đồng, giảm 25,8% so với năm 2024, chủ yếu vẫn là tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi.

Ngược lại, đầu tư nắm giữ dài hạn tăng mạnh lên 1.199,5 tỷ đồng, tăng mạnh gấp 7 lần năm 2024 (170 tỷ đồng). Trong đó tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi đạt 980 tỷ đồng, tăng 476,5%. Đồng thời, phát sinh thêm khoản đầu tư trái phiếu 219,5 tỷ đồng, thực hiện theo Hợp đồng Quản lý danh mục đầu tư qua Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM).

Diễn biến này cho thấy DBV đang có xu hướng kéo dài kỳ hạn đầu tư và đa dạng hóa danh mục, vừa duy trì kênh an toàn như tiền gửi, vừa từng bước mở rộng sang trái phiếu doanh nghiệp nhằm cải thiện hiệu quả sinh lời.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo DBV cũng thẳng thắn thừa nhận, việc sát nhập địa giới hành chính tại Việt Nam diễn ra vào cuối tháng 6/2025 dẫn tới các thủ tục hành chính kéo dài làm chậm tiến độ thành lập các các đơn vị mới tới tháng 10/2025 mới thực hiện xong, thay vì tháng 7/2025 như kế hoạch. Điều này dẫn đến doanh thu các đơn vị mới 2025 còn chậm, đạt 763 tỷ đồng, thấp hơn 400 tỷ đồng so với kế hoạch để ra.

"Cơ cấu doanh thu còn phụ thuộc khá nhiều vào bán lẻ với sản phẩm chủ đạo là xe cơ giới, chưa thực sự đa dạng kênh và sản phẩm. Trong năm 2026, DBV sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để phát triển thêm nhiều các kênh, đổi tác, đa dạng hóa sản phâm, hướng tới phát triển bền vững và hiệu quả" - lãnh đạo DBV nhấn mạnh.

Cùng với đó, DBV tiếp tục ban hành các chính sách thúc đẩy nhóm xe hiệu quả; kiểm soát khai thác và bồi thường đối với nhóm xe không hiệu quả, đặc biệt với dòng xe chở người không kinh doanh dưới 400 triệu đồng thông qua điều chỉnh phí và cơ chế khai thác.

Thiết lập quy trình và KPIs (hệ thống chỉ tiêu đánh giá) cho từng khâu đến khi thanh toán bồi thường cho khách hàng. Thu xếp chương trình tái bảo hiểm nhằm phòng ngừa rủi ro thảm họa, thiên tai đối với bảo hiểm xe cơ giới.

Đồng thời, tận dụng hệ sinh thái đối tác, chuyển dịch từ phương thức khai thác khách hàng truyền thống sang mô hình bảo hiểm nhúng (Embedded Insurance), tích hợp sâu các giải pháp bảo hiểm vào hành trình trải nghiệm của người dùng trên các nền tảng thương mại điện tử và hệ sinh thái bán lẻ quy mô lớn./.

