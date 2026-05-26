Cổ phiếu hạ tầng chờ cú hích từ thị trường trái phiếu PPP

Thu Hương

14:12 | 26/05/2026
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về trái phiếu PPP được kỳ vọng sẽ mở thêm kênh huy động vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng, qua đó tạo thêm động lực cho nhóm doanh nghiệp hạ tầng niêm yết trong giai đoạn tới.
Động lực từ đầu tư công

Trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng ngày càng gia tăng, dự thảo Nghị định về chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đang được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý kiến được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động huy động vốn của các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Không chỉ mở thêm kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho các dự án PPP, dự thảo cũng được giới chuyên gia đánh giá có thể tạo thêm động lực cho nhóm doanh nghiệp hạ tầng niêm yết trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.

Dưới góc nhìn đầu tư, ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Chiến lược Thị trường tại HSC cho rằng, nhóm cổ phiếu hạ tầng sẽ là một trong những chủ đề nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 nhờ nhu cầu đầu tư công và phát triển hạ tầng tiếp tục gia tăng. Riêng trong năm 2026, kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được Thủ tướng giao ở mức gần 995.400 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2025 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng sẽ có sự phân hóa đáng kể giữa các nhóm ngành, đồng thời phụ thuộc nhiều vào tiến độ triển khai thực tế thay vì chỉ đến từ kỳ vọng chính sách.

Theo ông Dũng, đối với nhóm xây dựng hạ tầng giao thông, yếu tố then chốt vẫn là tốc độ giải ngân đầu tư công. Thực tế cho thấy, khoảng cách giữa kế hoạch và tiến độ thực hiện vẫn là rào cản lớn nhất đối với khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp trong ngành. Trong 4 tháng đầu năm 2026, giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 14,2% kế hoạch Thủ tướng giao, khiến diễn biến giá cổ phiếu nhóm này chưa phản ánh đầy đủ kỳ vọng từ chính sách. Trong trường hợp tỷ lệ giải ngân được duy trì trên 90% kế hoạch, đây sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng đối với các doanh nghiệp xây dựng và vật liệu hạ tầng.

Dư địa lớn từ lĩnh vực khu công nghiệp, năng lượng và logistics

Bên cạnh hạ tầng giao thông, nhóm khu công nghiệp tiếp tục được đánh giá có dư địa tăng trưởng dài hạn nhờ dòng vốn FDI và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến sản xuất chiến lược trong khu vực. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2026, vốn FDI thực hiện đạt khoảng 7,4 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 5 năm.

Theo đó, các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất sạch lớn, vị trí thuận lợi và hạ tầng đồng bộ được cho là sẽ hưởng lợi rõ nét hơn. Đồng thời, mô hình khu công nghiệp thế hệ mới tích hợp logistics, nhà ở và tiện ích cũng được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận và đa dạng hóa nguồn thu.

Ở lĩnh vực năng lượng, triển vọng tăng trưởng được đánh giá phụ thuộc lớn vào khung chính sách, đặc biệt là cơ chế giá điện, đấu thầu và tiến độ triển khai Quy hoạch điện VIII. Nhu cầu sử dụng điện tại Việt Nam được dự báo tăng khoảng 10 - 12% mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2030, trong khi dự trữ điện gần như không còn dư địa, đòi hỏi các dự án nguồn và lưới điện mới phải được đẩy nhanh tiến độ. Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050, các doanh nghiệp năng lượng tái tạo cũng như các nhà máy điện dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026 - 2028 được đánh giá sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng hơn trong trung và dài hạn.

Cùng với đó, lĩnh vực logistics tiếp tục được hỗ trợ bởi tăng trưởng thương mại điện tử, nhu cầu kho lạnh và vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực. Theo số liệu thị trường, trong năm 2025, diện tích hấp thụ kho xây sẵn đạt hơn 466.000 m2, mức cao nhất trong vòng 5 năm. Các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào hạ tầng số, tự động hóa và hệ thống quản lý logistics được đánh giá sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững hơn trong dài hạn. Dù vậy, ngành này vẫn đối mặt với áp lực chi phí nhiên liệu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài. Giá dầu tăng mạnh thời gian qua không chỉ làm gia tăng chi phí vận hành, mà còn tạo sức ép lên lạm phát, khi CPI tháng 4 tăng 5,46%, mức cao nhất kể từ đầu năm 2020.

Chuyên gia từ HSC nhận định, một yếu tố có tính “hội tụ” đối với toàn bộ nhóm cổ phiếu hạ tầng là khả năng hình thành thị trường trái phiếu PPP trong thời gian tới. Nếu Nghị định về trái phiếu PPP được triển khai hiệu quả trong năm 2026, đây có thể trở thành chất xúc tác quan trọng giúp giải quyết bài toán vốn cho các dự án hạ tầng quy mô lớn, đồng thời tạo thêm cơ sở tham chiếu về chi phí vốn và dòng tiền dài hạn cho thị trường.

Nhìn chung, chuyên gia từ HSC duy trì quan điểm tích cực đối với nhóm cổ phiếu hạ tầng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, đây được đánh giá là chu kỳ tăng trưởng mang tính dài hạn thay vì một làn sóng ngắn hạn, phù hợp hơn với các nhà đầu tư có tầm nhìn từ 3 - 5 năm./.

Theo phân tích của Chứng khoán TPBank (TPS), sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 đạt kỷ lục 322,8 tỷ kWh, tăng 4,6% so với cùng kỳ, với động lực chính đến từ nhiệt điện khí, thủy điện và nhiệt điện than. Năm 2026, cơ cấu nguồn điện được dự báo dịch chuyển mạnh sang điện khí và năng lượng tái tạo nhờ nhu cầu điện tăng cao, hạ tầng điện tiếp tục được cải thiện và các dự án LNG mới đi vào vận hành.

TPS nhận định, nhu cầu tiêu thụ điện giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tăng trung bình khoảng 10%/năm trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi xanh và mở rộng đầu tư hạ tầng năng lượng.
(TBTCO) - Thị trường mã hóa tài sản thực (RWA) đang bước vào giai đoạn tăng tốc trên toàn cầu, khi ngày càng nhiều tài sản truyền thống như vàng, trái phiếu hay bất động sản được đưa lên nền tảng blockchain. Với Việt Nam, xu hướng này không chỉ mở ra kỳ vọng về một kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế, mà còn đặt ra bài toán lớn về khung pháp lý, quản trị rủi ro và bảo vệ niềm tin nhà đầu tư.
(TBTCO) - Ngày 25/5/2026, VinFast Auto Ltd. công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast. Quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Rox Living không bán ra cổ phiếu MSB nào trong hơn 31,15 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, đồng thời tiếp tục đăng ký mua thêm 100 triệu cổ phiếu MSB nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 4,2% vốn điều lệ tại Ngân hàng MSB. Hiện MSB có nhiều cổ đông tổ chức lớn nắm giữ từ 2 - 6% vốn điều lệ.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 255/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt do vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo trên thị trường chứng khoán.
Thị trường chứng khoán hôm nay (25/5) khởi đầu tuần mới với sắc xanh trở lại khi VN-Index tăng gần 9 điểm sau nhịp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, đà hồi phục chủ yếu được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản giảm mạnh và độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.
(TBTCO) - Thanh khoản giảm trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh ngày 25/5. Chênh lệch dương xuất hiện trở lại, khối lượng mở (OI) tại hầu hết các kỳ hạn tiếp tục gia tăng.
(TBTCO) - Dù bị khối ngoại bán ròng gần 1.484 tỷ đồng trong phiên 25/5, song cổ phiếu MSB vẫn duy trì sắc xanh và tăng nhẹ 0,35%, lên 14.450 đồng/cổ phiếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026.
(TBTCO) - Theo TS. Nguyễn Kinh Luân - Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng giám đốc Đầu tư và Phát triển thị trường quốc tế, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, khung pháp lý cho trái phiếu PPP cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, minh bạch và đáng tin cậy trên thị trường vốn Việt Nam.
