Chứng khoán

Cổ phiếu MSB giữ sắc xanh bất chấp áp lực xả mạnh của khối ngoại

Tùng Linh

17:57 | 25/05/2026
(TBTCO) - Dù bị khối ngoại bán ròng gần 1.484 tỷ đồng trong phiên 25/5, song cổ phiếu MSB vẫn duy trì sắc xanh và tăng nhẹ 0,35%, lên 14.450 đồng/cổ phiếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị gần 2.000 tỷ đồng trên toàn thị trường. Dù vậy, quy mô bán đã giảm so với phiên cuối tuần trước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh VN-Index hồi phục đáng kể khi mở cửa tuần giao dịch mới, sau chuỗi phiên điều chỉnh ngắn hạn.

Tâm điểm đáng chú ý trong giao dịch của khối ngoại tiếp tục thuộc về cổ phiếu MSB khi mã này bị bán ròng gần 1.484 tỷ đồng. Đây là mức bán ròng cao nhất toàn thị trường phiên hôm nay, đồng thời cũng là phiên thứ hai liên tiếp MSB bị bán ròng với quy mô đặc biệt lớn sau giai đoạn được khối ngoại mua ròng đáng kể.

Tuy nhiên, trái ngược với áp lực bán rất lớn từ nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu MSB vẫn duy trì sắc xanh và tăng nhẹ 0,35%, lên 14.450 đồng/cổ phiếu. Thị trường cũng dành nhiều sự chú ý tới MSB sau kết quả kinh doanh quý I/2026 tích cực vừa được công bố.

Trong quý đầu năm, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.890 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 24% kế hoạch cả năm. Thu nhập lãi thuần tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi tăng gần 28% lên khoảng 3.198 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng của MSB tiếp tục cải thiện với dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 211.700 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 8.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng này.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 25/5. Nguồn: Dstock.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn giải ngân tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. MSN dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị hơn 145 tỷ đồng, tiếp theo là HDB (112 tỷ đồng), VIC (66 tỷ đồng) và VCB (63 tỷ đồng). Một số mã ngân hàng khác như LPB, SHB cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực.

Ngoài MSB, trong nhóm cổ phiếu bị bán ròng mạnh còn có HPG (-212 tỷ đồng), ACB (-135 tỷ đồng), FPT (-53 tỷ đồng) và KDH (-43 tỷ đồng). Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái cơ cấu mạnh tại nhóm ngân hàng và cổ phiếu vốn hoá lớn, nhưng áp lực bán hiện chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu lớn./.

