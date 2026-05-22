Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

Tùng Linh

20:04 | 22/05/2026
(TBTCO) - Cổ phiếu MSB được mua ròng trong khá nhiều phiên gần đây nhưng bất ngờ bị "xả" mạnh trong phiên 22/5. Riêng ở cổ phiếu này, các nhà đầu tư nước ngoài thu về tới 1.475 tỷ đồng, chủ yếu thông qua thoả thuận.
Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, với giá trị bán ròng tăng lên hơn 3.200 tỷ đồng. Tâm điểm của dòng vốn ngoại hôm nay thuộc về cổ phiếu MSB. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu ngân hàng này, thu về tới gần 1.475 tỷ đồng – cao nhất toàn thị trường và bỏ xa các cổ phiếu còn lại.

Trước đó, vào phiên 13/5, MSB còn dẫn đầu danh sách mua ròng toàn thị trường với giá trị hơn 545 tỷ đồng. Tuy vậy, hầu hết giao dịch bán của khối ngoại trong phiên hôm nay được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận. Tính riêng các giao dịch khớp lệnh trên sàn, khối ngoại vẫn có tới 7 phiên mua ròng cổ phiếu MSB. Kết phiên, MSB giảm nhẹ 0,35% xuống 14.400 đồng/cổ phiếu.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 22/5 – Nguồn: Dstock.

Ngoài MSB, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tiếp tục chịu áp lực bán ròng mạnh như VIC (-247 tỷ đồng), HPG (-234 tỷ đồng), VHM (-232 tỷ đồng) và MBB (-146 tỷ đồng). Các mã MWG, VNM, GEX, SSI và VIX cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ra đáng chú ý.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. VIC giảm hơn 1%, còn VHM mất gần 4%. GEX cũng giảm mạnh hơn 6%, trong khi VIX giảm gần 3%.

Ở chiều ngược lại, FPT trở thành cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 73 tỷ đồng. Dù vậy, giá cổ phiếu FPT này vẫn giảm gần 2% trong phiên. ACB được mua ròng khoảng 60 tỷ đồng và giữ được sắc xanh nhẹ. Một số mã khác như VPI, NVL và NKG cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực. Riêng VND tăng kịch biên độ. Khối ngoại mua ròng gần 20 tỷ đồng, đầu tư vào cổ phiếu này. Dù vậy, lực cầu ngoại tương đối lép vế trong phiên hôm nay, cũng như cả tuần vừa qua. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong tuần này với giá trị hơn 6.200 tỷ đồng HOSE.

(TBTCO) - Điện Máy Xanh dự kiến chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động khoảng 14.360 tỷ đồng.
(TBTCO) - Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng doanh thu 18% và lợi nhuận 14% trong năm 2026, HHV cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các dự án PPP, BOT và theo đuổi mô hình PPP++ nhằm tăng khả năng kiểm soát rủi ro và tối ưu nguồn lực triển khai dự án hạ tầng.
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đang được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý với nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động huy động vốn của các dự án hạ tầng quy mô lớn.
(TBTCO) - Khối ngoại chốt lời đáng kể ở cổ phiếu Vingroup và chiếm tới gần một nửa lượng giao dịch bán riêng cổ phiếu này trong phiên 21/5. Dù điều chỉnh sâu hơn 3,5%, giá cổ phiếu VIC vẫn tăng tới gần 29% từ đầu năm đến nay.
(TBTCO) - Sau khi hợp đồng tháng 5/2026 kết thúc giao dịch, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển mạnh sang hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026. Giá hợp đồng tương lai này thấp hơn nhiều so với chỉ số cơ sở với chênh lệch âm lên tới 17,5 điểm.
(TBTCO) - Chất lượng tín dụng của doanh nghiệp phát hành đang dần cải thiện, qua đó góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn quay trở lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tiếp tục cải thiện mạnh, với động lực đến từ bất động sản, dầu khí, bán lẻ và ngân hàng, qua đó củng cố kỳ vọng tăng trưởng của thị trường trong năm 2026.
Dù duy trì chia cổ tức tiền mặt nhiều năm, PJICO vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng cao hơn từ nhiều cổ đông trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh bảo hiểm chịu sức ép. Quý I/2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng mạnh 13,2% lên mức cao, song áp lực chi phí khiến lợi nhuận gộp mảng bảo hiểm đi ngang, tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu dựa vào hoạt động tài chính.
