Khối ngoại bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, MSB bất ngờ bị "xả" mạnh

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, với giá trị bán ròng tăng lên hơn 3.200 tỷ đồng. Tâm điểm của dòng vốn ngoại hôm nay thuộc về cổ phiếu MSB. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu ngân hàng này, thu về tới gần 1.475 tỷ đồng – cao nhất toàn thị trường và bỏ xa các cổ phiếu còn lại.

Trước đó, vào phiên 13/5, MSB còn dẫn đầu danh sách mua ròng toàn thị trường với giá trị hơn 545 tỷ đồng. Tuy vậy, hầu hết giao dịch bán của khối ngoại trong phiên hôm nay được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận. Tính riêng các giao dịch khớp lệnh trên sàn, khối ngoại vẫn có tới 7 phiên mua ròng cổ phiếu MSB. Kết phiên, MSB giảm nhẹ 0,35% xuống 14.400 đồng/cổ phiếu.



Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 22/5 – Nguồn: Dstock.

Ngoài MSB, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tiếp tục chịu áp lực bán ròng mạnh như VIC (-247 tỷ đồng), HPG (-234 tỷ đồng), VHM (-232 tỷ đồng) và MBB (-146 tỷ đồng). Các mã MWG, VNM, GEX, SSI và VIX cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ra đáng chú ý.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. VIC giảm hơn 1%, còn VHM mất gần 4%. GEX cũng giảm mạnh hơn 6%, trong khi VIX giảm gần 3%.

Ở chiều ngược lại, FPT trở thành cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 73 tỷ đồng. Dù vậy, giá cổ phiếu FPT này vẫn giảm gần 2% trong phiên. ACB được mua ròng khoảng 60 tỷ đồng và giữ được sắc xanh nhẹ. Một số mã khác như VPI, NVL và NKG cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực. Riêng VND tăng kịch biên độ. Khối ngoại mua ròng gần 20 tỷ đồng, đầu tư vào cổ phiếu này. Dù vậy, lực cầu ngoại tương đối lép vế trong phiên hôm nay, cũng như cả tuần vừa qua. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong tuần này với giá trị hơn 6.200 tỷ đồng HOSE.