HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

Định hướng tăng trưởng trong giai đoạn mới

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 22/5 tại Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã Ck: HHV) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt hơn 4.468 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 766 tỷ đồng, tăng 14%.

Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 3.801 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 671 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 36% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Lãnh đạo HHV cho biết, trong giai đoạn tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính để tham gia các dự án hạ tầng có quy mô lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn và thời gian hoàn vốn dài hơn. Các phương án huy động vốn được nghiên cứu gồm tăng vốn chủ sở hữu, hợp tác với nhà đầu tư chiến lược, huy động tín dụng trung và dài hạn, phát hành công cụ tài chính theo quy định pháp luật, hợp tác theo mô hình BCC và các cấu trúc vốn linh hoạt khác.

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV).

Trao đổi với cổ đông, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT HHV nhấn mạnh việc huy động vốn không nhằm mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà để tạo năng lực thực hiện các dự án thực chất, hình thành tài sản, dòng tiền và giá trị cho cổ đông. Theo ông, tăng trưởng phải đi cùng an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro.

Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và giao thông tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, HHV xác định kiên định chiến lược “tăng trưởng tập trung”, không mở rộng dàn trải và không chạy theo phong trào. Doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi gồm đầu tư, thi công, quản lý vận hành hạ tầng giao thông trong hệ sinh thái Đèo Cả.

Theo lãnh đạo HHV, doanh nghiệp phát triển trong hệ sinh thái có chuỗi năng lực từ đầu tư phát triển dự án, thi công xây lắp, quản lý vận hành, bảo trì đến đào tạo nhân lực, qua đó tạo nền tảng để tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn. Định hướng của HHV là từng bước nâng cao giá trị doanh nghiệp, đồng hành cùng Tập đoàn Đèo Cả trong quá trình phát triển hạ tầng giao thông quốc gia.

Tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro

Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Đại hội là quan điểm tăng trưởng có kỷ luật, kiểm soát rủi ro và không đánh đổi an toàn dài hạn để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Ông Hồ Minh Hoàng cho rằng trong quản trị doanh nghiệp, không chỉ quyết định tiếp tục mà cả quyết định dừng lại cũng đòi hỏi bản lĩnh.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, thực tế có những dự án HHV và Đèo Cả đã dành nhiều thời gian, nguồn lực để nghiên cứu nhưng sau khi đánh giá thấy rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát hoặc điều kiện triển khai chưa bảo đảm thì chủ động dừng hoặc chưa tiếp tục thực hiện. Dự án Đại lộ sông Hồng hay Tân Phú - Bảo Lộc được nhắc đến như những ví dụ cho cách tiếp cận thận trọng trong lựa chọn dự án.

Về định hướng phát triển thời gian tới, HHV cho biết trước mắt sẽ tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các dự án theo hình thức PPP, BOT, BT và các mô hình hợp tác phù hợp khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, cơ chế và phương án tài chính.

Lãnh đạo HHV cho rằng, với các dự án hạ tầng quy mô lớn, nếu chỉ nhìn vào quy mô đầu tư mà thiếu đánh giá về pháp lý, dòng tiền, nguồn vốn, cơ chế chia sẻ rủi ro và khả năng tổ chức thực hiện thì cơ hội có thể trở thành gánh nặng tài chính.

Vì vậy, doanh nghiệp đặt tiêu chí lựa chọn dự án phải thuộc mảng cốt lõi như cầu lớn, hầm đường bộ, cao tốc; có cơ chế minh bạch, phương án tài chính khả thi, kiểm soát được rủi ro và tạo dòng tiền dài hạn.

Đại hội năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị định 122/2026/NĐ-CP nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BOT giao thông. Theo HHV, đây là tín hiệu cho thấy Nhà nước đang từng bước chia sẻ rủi ro và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hạ tầng, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tổ chức tín dụng và các đối tác tham gia mô hình PPP.

Doanh nghiệp đánh giá khi các vấn đề liên quan đến doanh thu, phương án tài chính và cơ chế chia sẻ rủi ro được xử lý theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, các dự án BOT và PPP sẽ có điều kiện ổn định dòng tiền, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo dư địa tái đầu tư.

Bên cạnh đó, HHV tiếp tục theo đuổi mô hình PPP++ như một cách tiếp cận chủ động hơn so với PPP truyền thống. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mô hình này cho phép nhà đầu tư hoặc nhà thầu tham gia sâu hơn vào toàn bộ vòng đời dự án, từ đó tối ưu nguồn lực và nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro.

“Điểm “++” nằm ở việc bổ sung năng lực tài chính, kinh nghiệm, công nghệ và tổ chức thực hiện, đồng thời gắn trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, chi phí và hiệu quả dự án” - lãnh đạo HHV nhấn mạnh.

Song song với hoạt động đầu tư và xây lắp, doanh nghiệp tiếp tục xác định quản lý vận hành là mảng tạo dòng tiền ổn định và bền vững. Theo HHV, đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp triển khai các hoạt động đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp hiện có kinh nghiệm trong quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông, đặc biệt là hầm đường bộ và cao tốc, đồng thời sẽ tiếp tục hiện đại hóa hoạt động này theo hướng ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ.