Sự kiện doanh nghiệp

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
16:27 | 22/05/2026
(TBTCO) - Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng doanh thu 18% và lợi nhuận 14% trong năm 2026, HHV cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các dự án PPP, BOT và theo đuổi mô hình PPP++ nhằm tăng khả năng kiểm soát rủi ro và tối ưu nguồn lực triển khai dự án hạ tầng.
aa

Định hướng tăng trưởng trong giai đoạn mới

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 22/5 tại Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã Ck: HHV) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt hơn 4.468 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 766 tỷ đồng, tăng 14%.

Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 3.801 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 671 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 36% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Lãnh đạo HHV cho biết, trong giai đoạn tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính để tham gia các dự án hạ tầng có quy mô lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn và thời gian hoàn vốn dài hơn. Các phương án huy động vốn được nghiên cứu gồm tăng vốn chủ sở hữu, hợp tác với nhà đầu tư chiến lược, huy động tín dụng trung và dài hạn, phát hành công cụ tài chính theo quy định pháp luật, hợp tác theo mô hình BCC và các cấu trúc vốn linh hoạt khác.

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án
Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV).

Trao đổi với cổ đông, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT HHV nhấn mạnh việc huy động vốn không nhằm mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà để tạo năng lực thực hiện các dự án thực chất, hình thành tài sản, dòng tiền và giá trị cho cổ đông. Theo ông, tăng trưởng phải đi cùng an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro.

Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và giao thông tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng, HHV xác định kiên định chiến lược “tăng trưởng tập trung”, không mở rộng dàn trải và không chạy theo phong trào. Doanh nghiệp tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi gồm đầu tư, thi công, quản lý vận hành hạ tầng giao thông trong hệ sinh thái Đèo Cả.

Theo lãnh đạo HHV, doanh nghiệp phát triển trong hệ sinh thái có chuỗi năng lực từ đầu tư phát triển dự án, thi công xây lắp, quản lý vận hành, bảo trì đến đào tạo nhân lực, qua đó tạo nền tảng để tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn. Định hướng của HHV là từng bước nâng cao giá trị doanh nghiệp, đồng hành cùng Tập đoàn Đèo Cả trong quá trình phát triển hạ tầng giao thông quốc gia.

Tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro

Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Đại hội là quan điểm tăng trưởng có kỷ luật, kiểm soát rủi ro và không đánh đổi an toàn dài hạn để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Ông Hồ Minh Hoàng cho rằng trong quản trị doanh nghiệp, không chỉ quyết định tiếp tục mà cả quyết định dừng lại cũng đòi hỏi bản lĩnh.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, thực tế có những dự án HHV và Đèo Cả đã dành nhiều thời gian, nguồn lực để nghiên cứu nhưng sau khi đánh giá thấy rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát hoặc điều kiện triển khai chưa bảo đảm thì chủ động dừng hoặc chưa tiếp tục thực hiện. Dự án Đại lộ sông Hồng hay Tân Phú - Bảo Lộc được nhắc đến như những ví dụ cho cách tiếp cận thận trọng trong lựa chọn dự án.

Về định hướng phát triển thời gian tới, HHV cho biết trước mắt sẽ tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các dự án theo hình thức PPP, BOT, BT và các mô hình hợp tác phù hợp khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, cơ chế và phương án tài chính.

Lãnh đạo HHV cho rằng, với các dự án hạ tầng quy mô lớn, nếu chỉ nhìn vào quy mô đầu tư mà thiếu đánh giá về pháp lý, dòng tiền, nguồn vốn, cơ chế chia sẻ rủi ro và khả năng tổ chức thực hiện thì cơ hội có thể trở thành gánh nặng tài chính.

Vì vậy, doanh nghiệp đặt tiêu chí lựa chọn dự án phải thuộc mảng cốt lõi như cầu lớn, hầm đường bộ, cao tốc; có cơ chế minh bạch, phương án tài chính khả thi, kiểm soát được rủi ro và tạo dòng tiền dài hạn.

Đại hội năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị định 122/2026/NĐ-CP nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BOT giao thông. Theo HHV, đây là tín hiệu cho thấy Nhà nước đang từng bước chia sẻ rủi ro và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hạ tầng, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tổ chức tín dụng và các đối tác tham gia mô hình PPP.

Doanh nghiệp đánh giá khi các vấn đề liên quan đến doanh thu, phương án tài chính và cơ chế chia sẻ rủi ro được xử lý theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, các dự án BOT và PPP sẽ có điều kiện ổn định dòng tiền, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo dư địa tái đầu tư.

Bên cạnh đó, HHV tiếp tục theo đuổi mô hình PPP++ như một cách tiếp cận chủ động hơn so với PPP truyền thống. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mô hình này cho phép nhà đầu tư hoặc nhà thầu tham gia sâu hơn vào toàn bộ vòng đời dự án, từ đó tối ưu nguồn lực và nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro.

“Điểm “++” nằm ở việc bổ sung năng lực tài chính, kinh nghiệm, công nghệ và tổ chức thực hiện, đồng thời gắn trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, chi phí và hiệu quả dự án” - lãnh đạo HHV nhấn mạnh.

Song song với hoạt động đầu tư và xây lắp, doanh nghiệp tiếp tục xác định quản lý vận hành là mảng tạo dòng tiền ổn định và bền vững. Theo HHV, đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp triển khai các hoạt động đầu tư dài hạn. Doanh nghiệp hiện có kinh nghiệm trong quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông, đặc biệt là hầm đường bộ và cao tốc, đồng thời sẽ tiếp tục hiện đại hóa hoạt động này theo hướng ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thu Hương
Từ khóa:
HHV Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đại hội đồng cổ đông mô hình PPP++ dự án hạ tang dự án bot hạ tầng giao thông

Bài liên quan

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng hơn 1.400 dự án

Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

Dành cho bạn

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Thị trường tín chỉ carbon: Cơ hội mới cho nông nghiệp phát thải thấp

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

CSI 2026: Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng xanh phát triển bền vững

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

Giao quyền trưng dụng tài sản cho cấp xã để kịp thời ứng phó tình huống khẩn cấp

Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường phối hợp ngăn chặn buôn lậu qua đường hàng không

Đọc thêm

Sắp xuất hiện "viên kim cương" tuyệt đỉnh

Sắp xuất hiện "viên kim cương" tuyệt đỉnh

(TBTCO) - Một viên kim cương tuyệt đỉnh sắp xuất hiện trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, TP. Hồ Chí Minh. Dù chưa chính thức lộ diện, tuyệt tác ấy đã khiến mọi giới xôn xao rằng ai sẽ là người được chạm tay vưu vật vô giá này?
HKDO đạt Sao Khuê 2026 - Nền tảng chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

HKDO đạt Sao Khuê 2026 - Nền tảng chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - Trong hơi thở gấp gáp của kỷ nguyên số năm 2026, khi những con phố nhỏ tại Việt Nam không còn chỉ vang vọng tiếng rao hàng mà còn rộn ràng tiếng "ting ting" của thông báo chuyển khoản và mã QR, một cái tên đã được xướng lên tại sảnh danh vọng của ngành công nghệ: HKDO. Việc nền tảng này đoạt giải Sao Khuê 2026 không đơn thuần là một buổi lễ trao giải với ánh đèn lung linh, mà là một lời khẳng định: Công nghệ đỉnh cao đã thực sự thuộc về những người lao động bình dị nhất.
Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

Vinachem mở rộng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác tại Ấn Độ và Sri Lanka

(TBTCO) - Từ ngày 5 - 9/5/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu đã triển khai nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón, hóa chất nông nghiệp và hóa chất xanh.
Vietjet khai mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Sri Lanka

Vietjet khai mở đường bay TP. Hồ Chí Minh - Colombo, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Sri Lanka

(TBTCO) - Tại Colombo, Sri Lanka, ngày 8/5/2026, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP. Hồ Chí Minh và Colombo tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Sri Lanka.
Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

(TBTCO) - Cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026 sau khi doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

(TBTCO) - Việc ký kết hợp tác giữa Siba Group và Phenikaa-X mở ra hướng đi mới trong việc kết hợp năng lực sản xuất với công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống tự hành, hướng tới ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất và logistics.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia bổ sung thông tin tuyển dụng viên chức năm 2026

(TBTCO) - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thông báo bổ sung thông tin tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông báo số 09/TB ĐMST ngày 11/3/2026 và gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2026.
ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

ABBank: Bùng nổ cơ hội trúng vàng cho khách hàng đăng ký chứng chỉ tiền gửi An Phúc

(TBTCO) - Khi ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm các giải pháp vừa an toàn vừa linh hoạt cho dòng tiền ngắn hạn, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai sản phẩm Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) An Phúc, cùng chương trình “10 ngày vàng” ưu đãi, mang đến mức lãi suất cộng thêm 0,7%/năm cùng cơ hội trúng vàng 24K.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Thuốc lá gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe và tổn thất kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng mỗi năm

Sống trên những cú chạm số

Sống trên những cú chạm số

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Vẫn xuất hiện ngân hàng tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết kiểm tra

Vẫn xuất hiện ngân hàng tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu siết kiểm tra

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

Văn hóa Hà Nội tỏa sáng tại Mátxcơva

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thi công ngay khi có mặt bằng sạch

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/5: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả 3 miền trên cả nước