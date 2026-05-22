Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp

15:15 | 22/05/2026
(TBTCO) - Nghị định 110/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) có hiệu lực từ ngày 25/5/2026, với nhiều điểm mới nhằm siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.
Hà Nội ứng dụng công nghệ tiên tiến tái chế chất thải rắn xây dựng USAID tài trợ tái chế chất thải rắn tại Việt Nam

Theo Nghị định, các nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì thuộc Phụ lục I khi đưa ra thị trường Việt Nam phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc. Quy định này áp dụng với nhiều nhóm hàng như thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chất tẩy rửa, xi măng…

Nghị định cũng làm rõ chủ thể chịu trách nhiệm tái chế trong từng trường hợp cụ thể. Với sản phẩm có cùng nhãn hiệu nhưng được sản xuất tại nhiều đơn vị khác nhau, tổ chức chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế. Trường hợp gia công sản phẩm, bên đặt gia công là đơn vị chịu trách nhiệm.

Một điểm đáng chú ý là tỷ lệ tái chế bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng theo chu kỳ 3 năm/lần, mức tăng tối đa không quá 10%. Lần điều chỉnh đầu tiên dự kiến vào năm 2029. Quy định này được đánh giá vừa tạo thời gian thích nghi cho doanh nghiệp, vừa tạo áp lực chuyển đổi sang mô hình sản xuất thân thiện môi trường.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều hình thức thực hiện trách nhiệm tái chế như tự tổ chức tái chế, thuê đơn vị tái chế hoặc ủy quyền cho tổ chức chuyên trách. Tuy nhiên, các đơn vị tham gia tái chế đều phải đáp ứng yêu cầu về giấy phép môi trường theo quy định.

Siết trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của doanh nghiệp. Ảnh: TL

Nghị định cũng thiết lập cơ chế hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế. Theo đó, các đơn vị tái chế hoặc tổ chức thực hiện trách nhiệm tái chế có thể được hỗ trợ kinh phí dựa trên khối lượng sản phẩm, bao bì tái chế đạt chuẩn. Giá trị mỗi gói hỗ trợ dao động từ 10-20 tỷ đồng tùy nhóm sản phẩm.

Hằng năm, trước ngày 1/6, cơ quan quản lý sẽ công bố các gói hỗ trợ; trước ngày 1/7, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký. Trong vòng 25 ngày làm việc sau đó, việc xét duyệt sẽ hoàn tất và công khai kết quả. Nếu đơn vị được hỗ trợ không ký hợp đồng đúng hạn, gói hỗ trợ sẽ bị hủy và đơn vị đó không được tham gia trong vòng 5 năm tiếp theo.

Bên cạnh trách nhiệm tái chế, Nghị định cũng quy định rõ nghĩa vụ đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải. Theo đó, các nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì thuộc Phụ lục II phải đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải.

Tương tự quy định về tái chế, Nghị định xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm đóng góp tài chính trong trường hợp nhiều doanh nghiệp cùng sử dụng một nhãn hiệu hoặc có hoạt động gia công. Công ty mẹ hoặc đơn vị được ủy quyền cũng có thể đại diện thực hiện nghĩa vụ cho các công ty con, chi nhánh hạch toán độc lập.

Một số trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ gồm doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hàng để xuất khẩu, tạm nhập tái xuất hoặc phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm; doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng/năm từ các sản phẩm thuộc diện điều chỉnh.

Mức đóng góp tài chính cụ thể đối với từng nhóm sản phẩm, bao bì được quy định chi tiết tại Phụ lục II của Nghị định. Các khoản lãi phát sinh từ tiền đóng góp được sử dụng cho chi phí quản lý nhưng không vượt quá 2% số tiền phân bổ, giải ngân trong năm; phần còn lại tiếp tục được bổ sung cho hoạt động xử lý chất thải.

Đáng chú ý, mức đóng góp tài chính sẽ được điều chỉnh theo chu kỳ 5 năm/lần, với mức tăng tối đa không quá 15% so với chu kỳ trước. Lần điều chỉnh đầu tiên dự kiến vào năm 2031.

Về thủ tục thực hiện, trước ngày 1/4 hằng năm, doanh nghiệp phải kê khai số tiền đóng góp trên Hệ thống thông tin EPR quốc gia đối với lượng sản phẩm, bao bì đã đưa ra thị trường trong năm trước đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin kê khai. Trước ngày 20/4, doanh nghiệp phải hoàn tất việc nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Diệu Hoa
Hoàn thiện pháp lý về cửa khẩu thông minh: Doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Ứng dụng AI phát triển giao thông xanh, môi trường bền vững

(TBTCO) - Việt Nam đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh, logistics và xe điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phát thải và từng bước hình thành hệ sinh thái di chuyển thân thiện với môi trường.
Hà Nội thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong xử lý rác, hướng tới đô thị xanh

(TBTCO) - Ngày 20/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn và làm việc với Nhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO nhằm rà soát tổng thể công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thủ đô.
Bền bỉ giữ rừng, vun đắp màu xanh đất nước

(TBTCO) - Mỗi cánh rừng được giữ gìn hôm nay chính là nền tảng cho tương lai phát triển xanh và bền vững của dân tộc. Trong hành trình gìn giữ màu xanh ấy, lực lượng Kiểm lâm Việt Nam luôn là nòng cốt - những người đi giữa đại ngàn để bảo vệ tài nguyên vô giá của quốc gia.
Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hướng tới bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Thông qua các giải pháp canh tác tái sinh, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, nhiều doanh nghiệp, trong đó có Nestlé Việt Nam, đang thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, góp phần bảo tồn tài nguyên đất, nước và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Infographics: Phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường trong 4 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chức năng phát hiện 6.444 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 5.633 vụ với tổng số tiền phạt 108,7 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Nghị định 112/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/05, chính thức kích hoạt thị trường trao đổi tín chỉ carbon quốc tế tại Việt Nam với ba cơ chế then chốt. Không chỉ là công cụ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, cơ chế này còn mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế xanh đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.
Mở rộng sản xuất phát thải thấp trên các cây trồng chủ lực

(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở lúa gạo, hành trình giảm phát thải của ngành nông nghiệp Việt Nam đang mở rộng sang cà phê, ngô và sầu riêng - những ngành hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị hàng tỷ USD.
Chung tay trồng 6.000 cây bản địa phục hồi rừng tại Sơn La

(TBTCO) - Ngày 17/5, tại Sơn La, trong khuôn khổ sự kiện “Rừng xanh lên 2026”, 6.000 cây bản địa gồm tre bát độ, trám đen, lát hoa, nghiến và dổi... được trồng tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La nhằm góp phần phục hồi 10 ha rừng tự nhiên tại địa phương.
