Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế

Nguyên Phương

11:30 | 19/05/2026
Nghị định 112/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/05, chính thức kích hoạt thị trường trao đổi tín chỉ carbon quốc tế tại Việt Nam với ba cơ chế then chốt. Không chỉ là công cụ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, cơ chế này còn mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế xanh đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.
Ngày 19/5/2026, Nghị định 112/2026/NĐ-CP về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành thị trường carbon tại Việt Nam.

Nghị định 112/2026/NĐ-CP được đánh giá là “mảnh ghép” quan trọng trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường carbon Việt Nam. Lần đầu tiên, cơ chế trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon được quy định tương đối đầy đủ, tạo nền tảng để Việt Nam kết nối với thị trường carbon toàn cầu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nghị định được xây dựng nhằm nội luật hóa Điều 6 của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời bảo đảm lợi ích quốc gia trong quá trình thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy định rõ nguyên tắc điều chỉnh tương ứng nhằm tránh tính trùng phát thải; cơ chế quản lý hạn ngạch phát thải khí nhà kính; quản lý tín chỉ carbon và việc chuyển giao quốc tế kết quả giảm phát thải.

Theo ông Nguyễn Tuấn Quang - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Việt Nam hiện đã từng bước hình thành hệ thống nền tảng cho thị trường carbon, từ kiểm kê khí nhà kính, phân bổ hạn ngạch phát thải cho tới xây dựng hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế carbon thấp trong thời gian tới.

Việt Nam chính thức kích hoạt thị trường tín chỉ carbon quốc tế. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh “xanh hóa” thương mại, tín chỉ carbon không còn đơn thuần là câu chuyện môi trường mà đang trở thành một loại “tài sản xanh” mới của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp giảm phát thải tốt có thể được cấp tín chỉ carbon để giao dịch, chuyển nhượng hoặc tham gia trao đổi quốc tế, qua đó tạo thêm nguồn thu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các chuyên gia nhận định, khi nhiều thị trường lớn như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản ngày càng siết tiêu chuẩn phát thải, doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu buộc phải thay đổi mô hình sản xuất.

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đang tạo áp lực lớn đối với nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam như thép, xi măng, nhôm, dệt may, logistics hay sản xuất công nghiệp. Nếu không giảm phát thải và minh bạch dữ liệu carbon, doanh nghiệp có nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh ngay tại các thị trường truyền thống.

Cơ hội để Hà Nội tăng tốc chuyển đổi xanh

Tại Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội đã xác định rõ định hướng phát triển “kinh tế nhanh, bền vững gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn”, đồng thời xây dựng Thủ đô trở thành “đại đô thị xanh, thông minh, kết nối toàn cầu”.

Trong bối cảnh đó, thị trường tín chỉ carbon được xem là một trong những công cụ quan trọng giúp Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh và phát triển carbon thấp.

Thực tế cho thấy, Hà Nội là địa phương chịu áp lực lớn về giảm phát thải khi tập trung nhiều lĩnh vực phát sinh khí nhà kính như giao thông, xây dựng, bất động sản, sản xuất công nghiệp, logistics và tiêu thụ năng lượng.

Khi thị trường carbon từng bước vận hành, yêu cầu kiểm kê khí nhà kính, minh bạch dữ liệu phát thải và giảm phát thải sẽ ngày càng rõ nét đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, áp lực cũng đồng thời mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp chuyển đổi sớm.

Những doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng hoặc phát triển mô hình sản xuất carbon thấp có thể tham gia thị trường tín chỉ carbon, tạo thêm nguồn thu từ giảm phát thải.

Đối với Hà Nội, quá trình chuyển đổi xanh đang được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách mạnh mẽ. Cuối năm 2025, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND về thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn.

Nghị quyết đặt mục tiêu kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại khu vực trung tâm đô thị.

Tiếp đó, UBND TP. Hà Nội ban hành Văn bản số 34/UBND-NNMT ngày 5/1/2026 về kiểm soát phát thải, thúc đẩy chuyển đổi xanh phương tiện giao thông và phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện.

Theo lộ trình, Hà Nội sẽ từng bước triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm nhằm hạn chế phương tiện phát thải cao, khuyến khích sử dụng phương tiện xanh và phát triển giao thông carbon thấp.

Song song với đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% số ngày trong năm chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng đô thị xanh và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đối với Hà Nội, quá trình chuyển đổi xanh đang được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách mạnh mẽ. Ảnh minh họa

Giới chuyên gia nhận định, trong xu hướng toàn cầu hướng tới phát triển carbon thấp, tín chỉ carbon sẽ trở thành một loại “vàng xanh” mới của nền kinh tế.

Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng chi phí sản xuất và giá thành, thì trong tương lai gần, khả năng giảm phát thải, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và minh bạch chuỗi cung ứng sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với Hà Nội - trung tâm kinh tế lớn của cả nước với hàng trăm nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và logistics.

Các chuyên gia cho rằng, để tận dụng cơ hội từ thị trường carbon, Hà Nội cần tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển giao thông xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà, khu công nghiệp và đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó là xây dựng hệ thống kiểm kê phát thải minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tài chính xanh và nâng cao năng lực tham gia thị trường tín chỉ carbon.

Theo Nghị định 112, kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon được phép chuyển giao quốc tế phải tuân thủ một trong ba cơ chế gồm: Điều 6.2, Điều 6.4 của Thỏa thuận Paris hoặc theo các tiêu chuẩn carbon độc lập.

Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA

(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở lúa gạo, hành trình giảm phát thải của ngành nông nghiệp Việt Nam đang mở rộng sang cà phê, ngô và sầu riêng - những ngành hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị hàng tỷ USD.
(TBTCO) - Ngày 17/5, tại Sơn La, trong khuôn khổ sự kiện “Rừng xanh lên 2026”, 6.000 cây bản địa gồm tre bát độ, trám đen, lát hoa, nghiến và dổi... được trồng tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La nhằm góp phần phục hồi 10 ha rừng tự nhiên tại địa phương.
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
(TBTCO) - Ngày 15/5, tại Ninh Bình đã diễn ra lễ tổng kết hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” (CRUIV), đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuyển giao sang phát huy năng lực bền vững vì lợi ích của cộng đồng.
(TBTCO) - Không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” được khởi động nhằm thúc đẩy học sinh tiểu học chuyển từ hiểu biết sang hành động, hình thành thói quen sống xanh từ những việc làm nhỏ, thiết thực trong đời sống hàng ngày.
(TBTCO) - TP. Cần Thơ là địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long tiên phong ứng dụng công cụ số ViRiCert để “chấm điểm” quy trình canh tác lúa phát thải thấp, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” và cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2026.
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, tạo nền tảng hành động đồng bộ trên toàn địa bàn, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
