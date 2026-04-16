Xã hội

Môi trường

Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA

Hà My

[email protected]
09:08 | 16/04/2026
(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
aa

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết đã cấu trúc và thực hiện thành công giao dịch tín chỉ carbon xuyên biên giới với Công ty cổ phần Xúc tiến đầu tư và phát triển bền vững (SIPCO) - một doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam chuyên phát triển các dự án bền vững.

Đây là các tín chỉ carbon đủ điều kiện theo giai đoạn 1 của chương trình Bù đắp và giảm phát thải carbon cho hàng không quốc tế (CORSIA) do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế thiết lập.

Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA. Ảnh minh họa

SIPCO đã triển khai các dự án do chính công ty tài trợ để cung cấp miễn phí bếp nấu ăn và máy lọc nước tại Lào và Campuchia để đổi lấy tín chỉ carbon. SIPCO đã đăng ký các đơn vị tín chỉ carbon được xác minh trên Verra - một tiêu chuẩn tín chỉ carbon được quốc tế công nhận.

Giao dịch xuyên biên giới do Standard Chartered Việt Nam thực hiện không chỉ khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy thị trường tín chỉ carbon chất lượng cao trong khu vực.

Ông Patrick Lee - Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered thị trường Singapore, ASEAN và Nam Á cho biết: “Giao dịch tín chỉ carbon xuyên biên giới này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy tài chính bền vững trên toàn khu vực ASEAN. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn đến những nơi quan trọng nhất, giúp các khách hàng trong khu vực đạt được tăng trưởng toàn diện, giảm phát thải carbon”.

Về phía doanh nghiệp, ông Hoàng Anh Dũng - Chủ tịch SIPCO chia sẻ: “Chúng tôi tự hào là đơn vị đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA. Sự tham gia của Standard Chartered Việt Nam trong thương vụ này không chỉ khẳng định vai trò dẫn dắt, mà còn thể hiện bước tiến vượt bậc về đổi mới và năng lực của tổ chức trong việc thúc đẩy và mở rộng thị trường tín chỉ carbon chất lượng cao”.

Dấu mốc này không chỉ khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt trên thị trường carbon quốc tế, mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi tài chính khí hậu và các cơ chế giảm phát thải toàn cầu.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp và đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam khẳng định: “Mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và SIPCO là minh chứng cho vai trò tiên phong của ngân hàng trong lĩnh vực tài chính bền vững tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy các giải pháp về khí hậu nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi bền vững và có trách nhiệm trong toàn khu vực. Giao dịch này củng cố cho cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng các khách hàng trên hành trình giảm phát thải carbon”./.

Từ khóa:
tín chỉ carbon Tiêu chuẩn CORSIA Giao dịch tín chỉ carbon Thị trường carbon quốc tế giao dịch tín chỉ carbon xuyên biên giới

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
(TBTCO) - Bộ Công thương đã ban hành Kế hoạch hành động số 824/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.
(TBTCO) - Trong bối cảnh áp lực môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt từ chất thải nông nghiệp, việc hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và hướng tới nền nông nghiệp bền vững.
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ năm 2026.
(TBTCO) - Với các nghị định, thông tư mới được ban hành, cùng các chương trình đào tạo chuyên sâu, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng và vận hành thị trường các-bon trong nước, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
(TBTCO) - Ngày 10/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo khởi động chuỗi đào tạo với chủ đề "Tăng cường năng lực sẵn sàng tham gia thị trường carbon tại Việt Nam”.
(TBTCO) - Nhấn mạnh nguyên tắc “tiến độ phải đi liền với chất lượng", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo ba luật quan trọng: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

