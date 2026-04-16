Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết đã cấu trúc và thực hiện thành công giao dịch tín chỉ carbon xuyên biên giới với Công ty cổ phần Xúc tiến đầu tư và phát triển bền vững (SIPCO) - một doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam chuyên phát triển các dự án bền vững.

Đây là các tín chỉ carbon đủ điều kiện theo giai đoạn 1 của chương trình Bù đắp và giảm phát thải carbon cho hàng không quốc tế (CORSIA) do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế thiết lập.

Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA.

SIPCO đã triển khai các dự án do chính công ty tài trợ để cung cấp miễn phí bếp nấu ăn và máy lọc nước tại Lào và Campuchia để đổi lấy tín chỉ carbon. SIPCO đã đăng ký các đơn vị tín chỉ carbon được xác minh trên Verra - một tiêu chuẩn tín chỉ carbon được quốc tế công nhận.

Giao dịch xuyên biên giới do Standard Chartered Việt Nam thực hiện không chỉ khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy thị trường tín chỉ carbon chất lượng cao trong khu vực.

Ông Patrick Lee - Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered thị trường Singapore, ASEAN và Nam Á cho biết: “Giao dịch tín chỉ carbon xuyên biên giới này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy tài chính bền vững trên toàn khu vực ASEAN. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn đến những nơi quan trọng nhất, giúp các khách hàng trong khu vực đạt được tăng trưởng toàn diện, giảm phát thải carbon”.

Về phía doanh nghiệp, ông Hoàng Anh Dũng - Chủ tịch SIPCO chia sẻ: “Chúng tôi tự hào là đơn vị đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA. Sự tham gia của Standard Chartered Việt Nam trong thương vụ này không chỉ khẳng định vai trò dẫn dắt, mà còn thể hiện bước tiến vượt bậc về đổi mới và năng lực của tổ chức trong việc thúc đẩy và mở rộng thị trường tín chỉ carbon chất lượng cao”.

Dấu mốc này không chỉ khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt trên thị trường carbon quốc tế, mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi tài chính khí hậu và các cơ chế giảm phát thải toàn cầu.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp và đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam khẳng định: “Mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và SIPCO là minh chứng cho vai trò tiên phong của ngân hàng trong lĩnh vực tài chính bền vững tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy các giải pháp về khí hậu nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi bền vững và có trách nhiệm trong toàn khu vực. Giao dịch này củng cố cho cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng các khách hàng trên hành trình giảm phát thải carbon”./.