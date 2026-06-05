Trồng cây xanh, vun đắp những giá trị hòa nhập bền vững

Không chỉ tôn vinh những tác phẩm báo chí, nhiếp ảnh xuất sắc về chủ đề hòa nhập, chuỗi sự kiện Para Natuh tại Bắc Ninh còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp trách nhiệm cộng đồng thông qua hoạt động trồng cây xanh tại Trường Mầm non Quỳnh Sơn và Chùa Vĩnh Nghiêm nhân Ngày Môi trường Thế giới (5/6).

Trong ngày diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Tác phẩm báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập” và Cuộc thi Nhiếp ảnh Para Natuh “Khoảnh khắc hòa nhập”, hơn 100 cây xanh đã được trồng tại Trường Mầm non Quỳnh Sơn và khuôn viên Chùa Vĩnh Nghiêm với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan báo chí, nhiếp ảnh gia, vận động viên khuyết tật và không khuyết tật cùng đông đảo khách mời.

Hoạt động trồng cây tại Chùa Vĩnh Nghiêm.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức trồng hai cây thị tại Chùa Vĩnh Nghiêm - ngôi cổ tự giàu giá trị lịch sử, văn hóa và gắn liền với dòng chảy Phật giáo Việt Nam. Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn cây thị không chỉ nhằm góp phần bảo vệ môi trường mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về truyền thống, trách nhiệm và các giá trị nhân văn.

Trong đó, cây thị thứ nhất được chư tôn đức, thầy cô giáo, Ban tổ chức và Ban giám khảo các cuộc thi cùng vun trồng, tượng trưng cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã dày công giáo dưỡng, truyền trao tri thức và giá trị sống. Cây thị thứ hai được chung tay vun trồng bởi lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương, các đại biểu khách mời và Ban tổ chức, là biểu tượng cho niềm tin vào lẽ phải, tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm công dân và những giá trị bền vững của xã hội.

Mỗi cây xanh được gieo trồng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn gửi gắm thông điệp về sự đồng hành, sẻ chia và hòa nhập cộng đồng.

Thông qua hoạt động bảo vệ môi trường gắn với trách nhiệm xã hội, chương trình mong muốn lan tỏa thông điệp: “Hòa nhập không chỉ là hỗ trợ - hòa nhập là cùng nhau kiến tạo giá trị”. Mỗi cây xanh được gieo trồng không chỉ góp thêm mảng xanh cho cộng đồng mà còn trở thành biểu tượng của niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần đồng hành. Ban tổ chức cũng gửi gắm thông điệp rằng mỗi cá nhân đều có những giá trị riêng để đóng góp cho xã hội và khi cùng chung tay hành động, những điều tốt đẹp sẽ được hiện thực hóa bằng các việc làm thiết thực.

Cùng ngày, Lễ trao giải Cuộc thi Tác phẩm báo chí Para Natuh “Tiếng nói hòa nhập” và Cuộc thi Nhiếp ảnh Para Natuh “Khoảnh khắc hòa nhập” đã diễn ra.

Hai cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi Giải Para Natuh Pickleball toàn quốc 2026 nhằm ghi nhận những tác phẩm phản ánh chân thực hành trình vượt khó, nghị lực và khát vọng vươn lên của người khuyết tật. Thông qua ngòi bút và ống kính của các nhà báo, phóng viên, nhiếp ảnh gia, nhiều câu chuyện giàu cảm xúc đã được truyền tải tới công chúng, qua đó khẳng định vai trò của báo chí trong việc kết nối cộng đồng và thúc đẩy xây dựng một xã hội nhân văn, không rào cản.

Trong khuôn khổ sự kiện, khoảng 100 nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh gia đã tham gia hai cuộc thi báo chí và nhiếp ảnh. Nhiều tác phẩm phản ánh đa chiều về giải đấu, về hành trình hòa nhập và khát vọng sống của người khuyết tật, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Bắc Ninh giàu truyền thống lịch sử. Theo Ban tổ chức, các tác phẩm đoạt giải đều đáp ứng các tiêu chí về tính chân thực, giá trị xã hội, chiều sâu nhân văn và khả năng lan tỏa tinh thần hòa nhập.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải báo chí; đồng thời trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải nhiếp ảnh.