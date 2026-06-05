Môi trường phải trở thành động lực của tăng trưởng xanh

Sáng 5/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu với chủ đề “Từ chính sách đến hành động”. Sự kiện quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương nhằm tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Với hai phiên thảo luận gồm “Những chính sách mới và tác động thực tế” và “Hành động chống ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính”, Diễn đàn đã trở thành diễn đàn trao đổi thẳng thắn về những thách thức môi trường nổi cộm hiện nay, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn.

Các ý kiến tại Diễn đàn tập trung vào yêu cầu hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng minh bạch, ổn định, dễ thực hiện; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường giám sát; chuyển từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro có kiểm soát; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn và thị trường carbon. Nhiều đại biểu cũng kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật môi trường để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho địa phương và doanh nghiệp.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh Diễn đàn không chỉ hoàn thành các nội dung đề ra mà còn làm rõ nhiều vấn đề lớn đặt ra đối với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo Thứ trưởng, cùng với đà tăng trưởng kinh tế - xã hội, áp lực lên môi trường sẽ tiếp tục gia tăng với hàng loạt thách thức như ô nhiễm không khí tại các đô thị, suy giảm chất lượng môi trường, quản lý chất thải, phát thải khí nhà kính và những tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là vấn đề môi trường đơn thuần mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại diễn đàn.

Từ thực tiễn đó, Thứ trưởng cho rằng cần thay đổi mạnh mẽ tư duy phát triển, đưa môi trường trở thành nền tảng và động lực của tăng trưởng bền vững thay vì chỉ xử lý hậu quả sau phát triển. Chính sách môi trường trong thời gian tới phải đóng vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, phát thải thấp và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng thực thi chính sách. Theo Thứ trưởng, thể chế có thể tạo hành lang phát triển, nhưng hiệu quả thực hiện mới là yếu tố quyết định thành công của công tác bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến từ Diễn đàn để hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ môi trường theo hướng minh bạch, ổn định, dễ áp dụng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế, Thứ trưởng đề nghị đổi mới tư duy quản lý theo hướng “kiến tạo tuân thủ”, lấy hiệu quả thực thi làm trung tâm, tăng cường vai trò hỗ trợ và đồng hành của cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp và địa phương. Công tác quản lý môi trường cần được hiện đại hóa thông qua dữ liệu số, hệ thống quan trắc tự động, giám sát thời gian thực và ứng dụng các công nghệ mới.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ cấp bách như kiểm soát ô nhiễm không khí, bảo vệ nguồn nước, quản lý chất thải rắn và chất thải nhựa cần được ưu tiên giải quyết. Đồng thời, cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng môi trường, nâng cao năng lực quan trắc và cảnh báo, thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon và huy động hiệu quả nguồn lực từ khu vực tư nhân cũng như các đối tác quốc tế.