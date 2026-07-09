Tài chính

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Canada theo định hướng kinh tế mới

Đức Minh

Đức Minh

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11:26 | 09/07/2026
(TBTCO) - Ngày 9/7/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, ngài Jim Nickel. Cuộc gặp mở ra nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, tăng trưởng xanh và hoàn tất Hiệp định Thương mại tự do (FTA) ASEAN - Canada.
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Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ niềm tin sâu sắc vào việc quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Canada sẽ tiếp tục có những bước phát triển đột phá theo định hướng kinh tế mới. Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Canada dành cho Việt Nam suốt thời gian qua.

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Canada theo định hướng kinh tế mới
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. Ảnh: Đức Minh

Gợi nhớ lại mối duyên hợp tác từ năm 1996, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ ông từng là thành viên của dự án chính sách tài chính do Canada tài trợ - một dự án đặc biệt thành công trong việc đào tạo gần 20 thạc sĩ cho ngành Tài chính Việt Nam. Bên cạnh đó, phía Canada cũng luôn gắn bó, hỗ trợ tích cực cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm toán hiệu quả kinh tế.

Đại sứ Jim Nickel đánh giá cao vai trò của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trong việc điều hành và định hướng phát triển kinh tế vĩ mô. Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu, Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc quản lý, triển khai các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và hợp tác tài chính thời gian qua.

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Canada theo định hướng kinh tế mới
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đại sứ Jim Nickel cho biết, chiến lược tương lai của Canada tập trung mạnh mẽ vào an ninh kinh tế và tăng trưởng xanh, sạch. Do đó, Canada mong muốn đẩy mạnh thương mại với Việt Nam trong các lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp, năng lượng, hàng không, quốc phòng và vận tải.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp Canada đang tăng cường dòng vốn vào Việt Nam, tiêu biểu là tập đoàn Fairfax Financial với các khoản đầu tư dài hạn trong ngành bảo hiểm. Phía Canada cũng đang tích cực thúc đẩy các dự án hỗ trợ chuyển đổi năng lượng, trung hòa carbon, như dự án truyền tải điện “Rich” tại Lâm Đồng, dự án nâng cao năng lực cho nữ doanh nhân (Tổ chức Hợp tác Dịch vụ Đại học Thế giới Canada - WUSC) và các cải cách chính sách thương mại phối hợp với Bộ Tư pháp.

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Canada theo định hướng kinh tế mới
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, Đại sứ đề xuất Bộ Tài chính xem xét cơ chế ưu đãi thuế cho Định chế Tài chính Phát triển của chính phủ Canada (FinDev Canada) - tổ chức chuyên hỗ trợ vốn cho khu vực tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Đại sứ Jim Nickel chia sẻ: “Chúng ta đang thấy một động lực tuyệt vời trong mối quan hệ song phương. Canada hy vọng vòng đàm phán FTA ASEAN - Canada sẽ sớm kết thúc trong năm 2026 nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư, mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai nước”.

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Canada theo định hướng kinh tế mới
Đại sứ Jim Nickel phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phản hồi các đề xuất từ phía Canada, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã chia sẻ về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của Việt Nam. Với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và hướng tới mức tăng trưởng hai con số đầy tham vọng, Việt Nam cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 40% GDP, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an ninh năng lượng, nguồn nước và lương thực.

Để hiện thực hóa các nội dung hợp tác, Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam vừa ban hành các Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, qua đó, Việt Nam sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trực tiếp từ Canada. Bộ Tài chính đã chỉ đạo rà soát, tạo điều kiện phê duyệt các sản phẩm mới của Fairfax Financial theo đúng pháp luật.

Về tăng trưởng xanh, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đang khẩn trương rà soát thủ tục để sớm triển khai dự án chuyển đổi năng lượng và dự án hỗ trợ doanh nghiệp SME (khối kinh tế đang đóng góp tới 30% mức tăng trưởng quốc gia).

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Canada theo định hướng kinh tế mới
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Đại sứ Jim Nickel và các thành viên tham dự buổi tiếp chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng cũng khuyến khích FinDev Canada sớm thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và giao các đơn vị chuyên môn nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế đặc thù cho định chế này.

Khép lại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn, Việt Nam và Canada xích lại gần nhau hơn nữa, phát huy tối đa thế mạnh của đôi bên để cùng phát triển thịnh vượng. Bộ Tài chính Việt Nam cam kết sẽ thúc đẩy nhanh nhất các quy trình, thủ tục để các thỏa thuận sớm đi vào thực tiễn./.

Đức Minh
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