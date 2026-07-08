Quảng Ninh hoàn thành bước đầu xử lý 513 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Theo báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của UBND tỉnh Quảng Ninh, một trong những kết quả đáng chú ý của tỉnh là công tác tổng kiểm kê tài sản công năm 2025 đã hoàn thành đối với 1.216 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc diện kiểm kê. Kết quả kiểm kê được tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính đúng thời hạn. Bước sang kỳ kiểm kê tiếp theo, sau khi sắp xếp bộ máy, tổng số đơn vị thuộc diện kiểm kê còn 871 đơn vị, giảm 345 đơn vị so với năm 2025.

Về tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, toàn tỉnh hiện có 153.658 tài sản, tổng nguyên giá hơn 72.571 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 48.789 tỷ đồng. Trong đó, nhóm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp chiếm tỷ trọng lớn với 11.842 tài sản, tổng nguyên giá hơn 58.725 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh đang quản lý 503 xe ô tô, 120.790 máy móc thiết bị cùng nhiều loại tài sản cố định hữu hình, vô hình và tài sản đặc thù khác.

Đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, Quảng Ninh cũng ghi nhận khối lượng lớn tài sản ở nhiều lĩnh vực. Riêng hạ tầng đường bộ có 2.890 tài sản, tổng nguyên giá hơn 68.384 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 50.027 tỷ đồng. Hạ tầng đường thủy nội địa có 102 tài sản; hạ tầng cấp nước sạch có 444 tài sản; hạ tầng chợ có 486 tài sản; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, làng văn hóa có 3.817 tài sản.

Cụm công trình Trung tâm Hành chính tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đ.P

Trong quá trình sắp xếp lại bộ máy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo rà soát, bố trí trụ sở làm việc, bàn giao tài sản, máy móc, thiết bị để bảo đảm hoạt động ổn định cho các cơ quan sau sáp nhập. Ở cấp tỉnh, các trụ sở được bố trí lại theo hướng bảo đảm diện tích làm việc, thuận lợi trong phối hợp giữa các sở, ngành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ở cấp xã, các địa phương lựa chọn trụ sở thuận tiện giao thông, gần dân; đồng thời tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có để tránh lãng phí.

Đáng chú ý, đến ngày 30/10/2025, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch xử lý 513 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn. Trong số này, 56 cơ sở được xử lý theo hình thức điều chuyển; 162 cơ sở chuyển đổi công năng sang mục đích giáo dục, thiết chế văn hóa, thể thao; 58 cơ sở giao cho đơn vị sự nghiệp có chức năng khai thác; 237 cơ sở được sắp xếp theo hướng điều chỉnh quy hoạch, thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, tái định cư hoặc hủy bỏ tài sản trên đất.

Đến ngày 31/12/2025, Quảng Ninh đã hoàn thành bước đầu việc xử lý 513 cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm các cơ sở này có đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định. Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng nhìn nhận, với những tài sản được chuyển giao về địa phương quản lý, giao cho đơn vị sự nghiệp khai thác hoặc chờ thanh lý, các cơ quan tiếp nhận cần tiếp tục tham mưu xử lý bước tiếp theo để đưa tài sản vào khai thác hiệu quả, tránh tình trạng bỏ trống, gây lãng phí.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại trong quản lý tài sản công. Nhiều nhà, đất và tài sản kết cấu hạ tầng được hình thành qua nhiều giai đoạn, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ hoặc bị thất lạc, gây khó khăn trong cập nhật dữ liệu, hạch toán giá trị tài sản. Một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc cập nhật biến động thông tin đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở mới được giao quản lý.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thành việc sắp xếp, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn tiếp theo, Quảng Ninh sẽ tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và khai thác hiệu quả các tài sản sau sắp xếp bộ máy.