Bất động sản

Hà Nội khởi công 5 tuyến Metro, mở rộng không gian đô thị, tăng cơ hội sở hữu nhà ở

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
10:03 | 08/07/2026
(TBTCO) - Việc Hà Nội khởi công đồng bộ 5 tuyến metro đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng giao thông của Thủ đô, đồng thời được kỳ vọng sẽ hỗ trợ mở rộng không gian phát triển đô thị trong dài hạn. Trong bối cảnh thành phố triển khai quy hoạch mới theo định hướng đa cực, bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội đã chia sẻ những nhận định về vai trò của hạ tầng giao thông công cộng, tiềm năng của mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cũng như những thay đổi có thể diễn ra trong xu hướng lựa chọn nơi ở của người dân trong thời gian tới.
aa

* PV: Bà đánh giá như thế nào về vai trò của mạng lưới 5 tuyến Metro vừa khởi công trong việc tái cấu trúc không gian đô thị tại Hà Nội?

Bà Đỗ Thị Thu Hằng: Việc phát triển đồng thời 5 tuyến Metro là yếu tố cốt lõi để định hình cấu trúc đô thị đa cực. Hà Nội sẽ chuyển dịch từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực nội đô lịch sử sang mô hình đa trung tâm. Điều này thúc đẩy sự hình thành của các cực phát triển mới như Đông Anh, Hòa Lạc, Gia Lâm, đồng thời mở rộng không gian phát triển về khu vực phía Nam trong dài hạn.

Hà Nội khởi công 5 tuyến Metro, mở rộng không gian đô thị, tăng cơ hội sở hữu nhà ở
Bà Đỗ Thị Thu Hằng

Bên cạnh đó, mạng lưới này tạo điều kiện tối ưu để phát triển mô hình TOD xung quanh các nhà ga. Các khu vực quanh ga metro trở thành điểm phát triển mật độ cao, tích hợp nhà ở, thương mại, văn phòng và dịch vụ, tối ưu hóa sử dụng đất đô thị.

Quan trọng hơn, Metro giúp giãn dân cơ học, mở rộng không gian đô thị dọc theo các hành lang giao thông chiến lược và tái phân bổ lại các hoạt động kinh tế vốn đang quá tải tại các quận trung tâm như Hoàn Kiếm hay Ba Đình.... Metro giúp giảm phụ thuộc vào xe cá nhân, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm, đồng thời góp phần xây dựng đô thị hiện đại, bền vững.

* PV: Khi các tuyến Metro đi vào vận hành đồng bộ, xu hướng lựa chọn nơi ở của người dân sẽ thay đổi ra sao, thưa bà?

Bà Đỗ Thị Thu Hằng: Khi khả năng kết nối được cải thiện, người mua có thể sẵn sàng lựa chọn các khu vực xa trung tâm hơn, đặc biệt là những đại đô thị tại vùng ven được quy hoạch bài bản và có hệ thống tiện ích đồng bộ. Thay vì ưu tiên khoảng cách địa lý, người dân ngày càng quan tâm đến khả năng tiếp cận nơi làm việc, trường học, dịch vụ và các tiện ích hàng ngày thông qua mạng lưới giao thông công cộng.

Trong dài hạn, các dự án nằm gần nhà ga metro hoặc được phát triển theo mô hình TOD được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm lớn hơn nhờ khả năng kết nối thuận tiện. Xu hướng này có thể thúc đẩy quá trình dịch chuyển dân cư ra các khu vực ngoài trung tâm, nơi người dân có cơ hội tiếp cận không gian sống rộng rãi hơn, chất lượng sống tốt hơn và hệ sinh thái tiện ích hoàn thiện hơn, trong khi vẫn duy trì khả năng kết nối với khu vực trung tâm.

* PV: Theo dự báo của bà, nhóm đối tượng nào sẽ có sự dịch chuyển mạnh mẽ nhất ra các đại đô thị dọc tuyến Metro?

Bà Đỗ Thị Thu Hằng: Các nhóm đối tượng chính mà chúng tôi nhận thấy sẽ dịch chuyển sớm nhất đó là gia đình trẻ và người mua ở thực. Nhóm khách hàng ưu tiên môi trường sống hiện đại, đầy đủ tiện ích, không gian sống chất lượng và khả năng kết nối thuận tiện với nơi làm việc, trường học và các dịch vụ thiết yếu.

Bên cạnh đó, tầng lớp trung lưu, trong bối cảnh giá nhà tại khu vực trung tâm ngày càng cao, nhóm khách hàng này có xu hướng tìm kiếm các lựa chọn nhà ở tại khu vực vùng ven có mức giá phù hợp nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối nhờ hệ thống metro.

Hà Nội khởi công 5 tuyến Metro, mở rộng không gian đô thị, tăng cơ hội sở hữu nhà ở
Hà Nội khởi công 5 tuyến Metro: Mở rộng không gian đô thị, tăng cơ hội sở hữu nhà ở. Ảnh: Đức Thanh

Cư dân nội đô thuộc diện giãn dân hoặc tái định cư. Kế hoạch tái thiết và mở rộng không gian đô thị có thể thúc đẩy một bộ phận dân cư dịch chuyển từ khu vực trung tâm sang các khu vực phát triển mới với hạ tầng đồng bộ hơn.

Người làm việc tại trung tâm nhưng sinh sống ở vùng ven. Khi hệ thống metro được hoàn thiện, nhiều người có thể lựa chọn sống xa trung tâm hơn để tiếp cận không gian sống rộng rãi và chi phí hợp lý hơn. Nhóm lao động có mô hình làm việc linh hoạt. Bao gồm những người làm việc kết hợp giữa văn phòng và làm việc từ xa.

* PV: Để mô hình TOD phát triển hiệu quả và đạt được kỳ vọng, theo bà đâu là những điều kiện tiên quyết cần được lưu tâm?

Bà Đỗ Thị Thu Hằng: Trước hết, TOD cần được xây dựng trên nền tảng của hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn như metro, đường sắt đô thị hoặc BRT, với khả năng kết nối thuận tiện giữa các khu vực trong thành phố.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh các nhà ga cần được quy hoạch theo hướng phát triển mật độ cao và đa chức năng, tích hợp nhà ở, văn phòng, thương mại, dịch vụ và các tiện ích công cộng trong cùng một không gian.

Một yếu tố không kém phần quan trọng là khả năng tiếp cận. Hệ thống vỉa hè, đường dành cho xe đạp, các điểm trung chuyển và không gian công cộng cần được đầu tư đồng bộ, giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận nhà ga bằng các phương thức di chuyển bền vững.

Cuối cùng, cần có cơ chế quy hoạch, quản lý và phối hợp giữa các cơ quan liên quan để đảm bảo triển khai TOD hiệu quả và nhất quán.

* PV: Bà nhận định thế nào về tác động của Metro đến thị trường bất động sản, đặc biệt là về nguồn cung và giá thành trong thời gian tới?

Bà Đỗ Thị Thu Hằng: Về nguồn cung, thị trường sẽ trở nên đa dạng hơn. Các đại đô thị với quy mô lớn ở Đông Anh, Gia Lâm, khu vực phía Nam và phía Tây Hà Nội lân cận hoặc dọc các tuyến metro… sẽ cung cấp lượng sản phẩm nhà ở trên nhiều phân khúc đặc biệt là loại hình căn hộ hạng B, hạng C, nhà ở vừa túi tiền đến nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Dự báo trong những năm tới, khi Metro đi vào hoạt động, nguồn cung nhà ở mức giá dưới 50 triệu đồng/m2 sẽ dồi dào hơn. Đây là tín hiệu tích cực cho người dân có nhu cầu ở thực, giúp họ có thêm nhiều lựa chọn với mức giá hợp lý hơn so với hiện tại.

* PV: Xin cảm ơn bà!

Mai Tấn
Từ khóa:
khởi công 5 tuyến Metro không gian đô thị Sở hữu nhà ở bất động sản Bất động sản vùng ven

Bài liên quan

Nới trần SMLR, "cơi nới" room tín dụng giữa lúc huy động chậm khiến thanh khoản thêm áp lực

Nới trần SMLR, "cơi nới" room tín dụng giữa lúc huy động chậm khiến thanh khoản thêm áp lực

Dòng tiền đầu tư đang viết lại bản đồ bất động sản

Dòng tiền đầu tư đang viết lại bản đồ bất động sản

The AGULA: Mảnh ghép nâng tầm chuẩn sống mới tại Khu dân cư TMDV Phúc An

The AGULA: Mảnh ghép nâng tầm chuẩn sống mới tại Khu dân cư TMDV Phúc An

Dành cho bạn

Ngày 8/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giải ngân vốn đầu tư công vào guồng với “thước đo” mới

Giải ngân vốn đầu tư công vào guồng với “thước đo” mới

Thu ngân sách của Hải quan khu vực XIII tăng 47,35% trong nửa đầu năm 2026

Thu ngân sách của Hải quan khu vực XIII tăng 47,35% trong nửa đầu năm 2026

Thuế TP Hà Nội: Vạch trần nhiều hành vi gian lận thuế

Thuế TP Hà Nội: Vạch trần nhiều hành vi gian lận thuế

Theo dòng Cổ Chiên: Từ dòng sông mở cõi đến cách đô thị viết tiếp tương lai

Theo dòng Cổ Chiên: Từ dòng sông mở cõi đến cách đô thị viết tiếp tương lai

Nhiều lực đỡ hội tụ, thị trường chứng khoán bước vào tháng 7 với nhiều kỳ vọng

Nhiều lực đỡ hội tụ, thị trường chứng khoán bước vào tháng 7 với nhiều kỳ vọng

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung phục hồi, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung phục hồi, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc

(TBTCO) - Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang dần phục hồi khi hàng loạt dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và không gian phát triển tiếp tục mở rộng sau sáp nhập. Tuy nhiên, khi nguồn cung dần cải thiện, thị trường cũng bước sang giai đoạn mới, nơi sức mua, khả năng hấp thụ và nhu cầu ở thực trở thành những yếu tố quyết định đà phục hồi.
Dòng vốn FDI công nghệ cao tạo lực đẩy cho bất động sản công nghiệp phía Nam

Dòng vốn FDI công nghệ cao tạo lực đẩy cho bất động sản công nghiệp phía Nam

(TBTCO) - Nhu cầu thuê đất công nghiệp tại khu vực phía Nam tiếp tục khởi sắc trong nửa đầu năm 2026 khi diện tích hấp thụ tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đà phục hồi của thị trường, dòng vốn FDI cũng đang dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, góp phần tạo động lực mới cho bất động sản công nghiệp.
Bất động sản tiếp tục là điểm đến của dòng vốn dài hạn

Bất động sản tiếp tục là điểm đến của dòng vốn dài hạn

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, bất động sản tiếp tục được các tổ chức đầu tư ưu tiên trong chiến lược phân bổ vốn nhờ khả năng tạo dòng tiền ổn định và giữ giá trị tài sản.
Hà Nội: Sức hấp thụ của thị trường căn hộ có dấu hiệu chững lại

Hà Nội: Sức hấp thụ của thị trường căn hộ có dấu hiệu chững lại

(TBTCO) - Quý II/2026, sức hấp thụ của thị trường căn hộ Hà Nội cho thấy dấu hiệu chững lại. Cụ thể, tổng số căn bán được trong quý II/2026 đạt hơn 5.800 căn, bằng 68% tổng nguồn cung mở bán mới. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp thị trường không ghi nhận sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng/m2.
Mở thêm "cửa" huy động nguồn lực xã hội cho các đại dự án giao thông

Mở thêm "cửa" huy động nguồn lực xã hội cho các đại dự án giao thông

(TBTCO) - Sẽ sớm có thêm những cơ chế đột phá nhằm mở rộng huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia đầu tư các dự án giao thông quy mô lớn, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai và giảm áp lực lên ngân sách nhà nước.
Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang

Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang

(TBTCO) - Sở hữu địa thế độc nhất trên cung đường biểu tượng Trần Phú, trung tâm Nha Trang, khu Lam Ngọc thuộc Vinhomes Pearl Bay đang trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản cao cấp. Không chỉ là cỗ máy sinh dòng tiền nhờ lợi thế kế biển cận phố, đây còn là tâm điểm sống thịnh vượng với những đặc quyền khó sao chép của tầng lớp tinh hoa, khi cột mốc bàn giao đã cận kề, vào cuối quý I/2027.
Dòng tiền đầu tư hướng về bất động sản có giá trị tăng trưởng dài hạn

Dòng tiền đầu tư hướng về bất động sản có giá trị tăng trưởng dài hạn

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc, nhiều nhà đầu tư không còn chạy theo những "cơn sóng" ngắn hạn, mà chuyển sang lựa chọn các dự án có pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và khả năng khai thác thực tế. Đây được xem là xu hướng đầu tư an toàn trước chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.
Long Thành trước bước ngoặt thành cực tăng trưởng hàng không quốc tế

Long Thành trước bước ngoặt thành cực tăng trưởng hàng không quốc tế

(TBTCO) - Sân bay Long Thành đang được đề xuất lập quy hoạch mới theo hướng trở thành cực tăng trưởng hàng không quy mô vùng và quốc tế, tích hợp logistics, dịch vụ và đô thị sân bay, thay vì chỉ là một công trình hạ tầng giao thông đơn thuần.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phát hành chứng khoán: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Thuế tỉnh Đắk Lắk: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng nhờ sản xuất - kinh doanh

Thuế tỉnh Đắk Lắk: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng nhờ sản xuất - kinh doanh

Tập trung vào các chính sách có tác động nhanh, trực tiếp và đo lường được

Tập trung vào các chính sách có tác động nhanh, trực tiếp và đo lường được

Thông tư số 96/2026/TT-BTC sửa nhiều quy định về hoa hồng đại lý, cơ sở tính phí nhiều loại bảo hiểm

Thông tư số 96/2026/TT-BTC sửa nhiều quy định về hoa hồng đại lý, cơ sở tính phí nhiều loại bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế