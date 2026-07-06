The AGULA: Mảnh ghép nâng tầm chuẩn sống mới tại Khu dân cư TMDV Phúc An

Đón đầu làn sóng dịch chuyển của cộng đồng tinh hoa

Được phát triển bởi Trần Anh Group, The AGULA là phân khu trung tâm nằm trong lòng Khu dân cư TMDV Phúc An, kiến tạo một không gian sống đồng bộ và hiện đại tại khu vực.

Tọa lạc tại mặt tiền Tỉnh lộ 824 (Đức Hòa, Long An), dự án kết nối nhanh chóng về Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và trung tâm TP.HCM qua Quốc lộ N2, Tỉnh lộ 823, 825. Bên cạnh đó, mạng lưới hạ tầng chiến lược gồm Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Quốc lộ 22 mở rộng đang hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Đức Hòa về trung tâm, tương đương với một số tuyến đường nội đô vào giờ cao điểm.

The AGULA nằm tại vùng lõi phát triển của Đức Hòa - Hậu Nghĩa, hưởng lợi lớn từ tốc độ đô thị hóa cùng làn sóng dịch chuyển của các chuyên gia, doanh nhân, người lao động… Là “trái tim” của Khu dân cư Phúc An, The AGULA vừa đón đầu nhu cầu an cư cao cấp, vừa mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn khi mặt bằng giá khu vực còn nhiều dư địa tăng trưởng.

The AGULA được phát triển thành khu trung tâm của Khu dân cư Phúc An

Với triết lý “Ba lớp bao bọc cho một chốn bình yên”, The AGULA hướng đến sự cân bằng giữa kết nối và riêng tư. Giữa trung tâm Đức Hòa sôi động, Khu dân cư Phúc An như tấm màng lọc giữ lại bộn bề đô thị và The AGULA là lớp bao bọc tĩnh tại sau cùng giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Trên quy mô 24,56 ha, phân khu The AGULA phát triển khoảng 700 sản phẩm. Trong đó, hơn 100 căn biệt thự - dòng sản phẩm chỉ có tại Khu dân cư Phúc An với số lượng hữu hạn, trở thành lựa chọn hàng đầu cho những chủ nhân đề cao chuẩn sống riêng tư cùng giá trị tích sản dài hạn.

Chuẩn sống thượng lưu tinh tế chỉ có tại The AGULA

Hệ tiện ích đa tầng tại The AGULA được kiến tạo nhằm đáp ứng nhu cầu sống và tận hưởng ngay trong nội khu. Điểm nhấn là hồ sinh thái trung tâm đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, mang đến không gian trong lành, đồng thời là “sân khấu” của những màn trình diễn nhạc nước và ánh sáng đầy cảm xúc.

Ngay trong khuôn viên, cư dân có thể thỏa đam mê tại sân tập Golf, khu Yoga - dưỡng sinh, hồ bơi tràn bờ… Hay cùng gia đình gắn kết tại khu vui chơi trẻ em, quảng trường cộng đồng và khu BBQ ngoài trời… Đặc biệt, phân khu còn có viện dưỡng lão hiện đại, nơi người cao tuổi thảnh thơi an hưởng tuổi già.

Song song đó, các mảnh ghép thương mại, giải trí cũng đang dần hoàn thiện theo quy hoạch trong tương lai gần. Cư dân có thể xử lý công việc, gặp gỡ đối tác tại văn phòng hiện đại và hòa mình vào chuỗi mua sắm, ẩm thực tại trung tâm thương mại sôi động.

Với những lợi thế của một phân khu trung tâm, The AGULA trở thành điểm đến lý tưởng dành cho cộng đồng cư dân văn minh, từ các chuyên gia, doanh nhân đến người trẻ thành đạt. Nơi đây hứa hẹn kiến tạo nên một “Làng chuyên gia thế hệ mới” - đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kết nối, phát triển và tận hưởng cuộc sống tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.