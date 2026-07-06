Tài chính

Hải Phòng thu ngân sách vượt 113.500 tỷ đồng, tăng 12,4% trong 6 tháng đầu năm 2026

Quỳnh Nga

Quỳnh Nga

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11:48 | 06/07/2026
(TBTCO) - Đà tăng trưởng của công nghiệp, đầu tư, thương mại, logistics và hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tạo lực đẩy cho kinh tế Hải Phòng trong nửa đầu năm 2026. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 113.552 tỷ đồng, vượt kịch bản thu và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.
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Sáng 6/7, tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2026, ông Tăng Bá Phúc - Trưởng Thống kê thành phố Hải Phòng cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do bất ổn địa chính trị, xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại, biến động giá năng lượng và những thay đổi trong chính sách kinh tế của các nền kinh tế lớn, kinh tế Hải Phòng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, các cân đối lớn được bảo đảm, hoạt động sản xuất, đầu tư, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển.

Hải Phòng thu ngân sách vượt 113.500 tỷ đồng, tăng 12,4% trong 6 tháng đầu năm 2026
Ông Tăng Bá Phúc - Trưởng thống kê thành phố Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Quỳnh Nga

Theo ông Tăng Bá Phúc, bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều điểm sáng. GRDP ước tăng 11,33%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,79%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng với mức tăng 15,25%. Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì đà phục hồi khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 207.840,4 tỷ đồng, tăng 15,16%; tổng lượt khách du lịch đạt 7,28 triệu lượt, tăng 15,04%. Lĩnh vực vận tải, kho bãi và logistics cũng tăng trưởng tích cực với doanh thu đạt 100.116,7 tỷ đồng, tăng 18,11% so với cùng kỳ.

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Hải Phòng tăng 11,33%, dẫn đầu trong nhóm 7 thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong bức tranh tăng trưởng đó, thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 113.552,14 tỷ đồng, vượt kịch bản thu, bằng 58,3% dự toán Trung ương giao và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 59.843,14 tỷ đồng, tăng 2,5%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 47.441,09 tỷ đồng, tăng 14,8%. Theo ông Tăng Bá Phúc, kết quả này phản ánh hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu, đồng thời tạo nguồn lực quan trọng để thành phố tiếp tục đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Hải Phòng thu ngân sách vượt 113.500 tỷ đồng, tăng 12,4% trong 6 tháng đầu năm 2026
Toàn cảnh họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Quỳnh Nga

Kết quả thu ngân sách khả quan được tạo nền tảng từ sự tăng trưởng của các khu vực kinh tế chủ lực. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,46%, đóng góp hơn 7 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GRDP; khu vực dịch vụ tăng 10,24%.

Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò trụ cột khi chiếm hơn 43% GRDP. Nhiều ngành chủ lực như điện tử, sản xuất xe có động cơ, kim loại, thiết bị điện và phương tiện vận tải duy trì mức tăng trưởng cao, góp phần mở rộng năng lực sản xuất và tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Hoạt động đầu tư tiếp tục khởi sắc với tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 158.516 tỷ đồng, tăng 13,97% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là động lực quan trọng khi nhiều tập đoàn lớn như LG Display, LG Innotek, LG Electronics và VinFast mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất.

Tính đến ngày 25/6/2026, Hải Phòng thu hút khoảng 3,135 tỷ USD vốn FDI, tăng 76,7% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của địa phương đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Song song với kết quả thu tích cực, Hải Phòng tiếp tục điều hành chi ngân sách theo hướng ưu tiên đầu tư phát triển.

Hải Phòng thu ngân sách vượt 113.500 tỷ đồng, tăng 12,4% trong 6 tháng đầu năm 2026

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 35.292 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán được giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 14.711 tỷ đồng, tập trung cho các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị và các công trình trọng điểm; chi thường xuyên đạt khoảng 18.120 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm an sinh xã hội.

Nguồn lực đầu tư công tiếp tục được ưu tiên cho các dự án có tính kết nối và lan tỏa như đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện, cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận, tạo nền tảng mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Tăng Bá Phúc cho biết Hải Phòng vẫn đối mặt với một số khó khăn như nhu cầu thị trường phục hồi chưa đồng đều, chi phí đầu vào của doanh nghiệp còn ở mức cao, một số dự án công nghiệp mới chưa đạt sản lượng theo kế hoạch. Tình trạng thiếu lao động, chi phí và thời gian luân chuyển hàng hóa gia tăng cũng ảnh hưởng đến tiến độ một số công trình, dự án xây dựng.

Tuy nhiên, với tăng trưởng GRDP đạt hai con số, sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, thu hút đầu tư trong và ngoài nước khởi sắc cùng kết quả thu ngân sách vượt kịch bản ngay trong nửa đầu năm, Hải Phòng có thêm dư địa để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách năm 2026.

Đến ngày 25/6/2026, toàn thành phố có 1.853 dự án FDI còn hiệu lực đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ USD. Trong đó, vốn đăng ký còn hiệu lực trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt khoảng 45,9 tỷ USD; ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế đạt khoảng 8,1 tỷ USD.
Quỳnh Nga
Từ khóa:
hải phòng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026

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