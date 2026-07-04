Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.176 USD/ounce, tăng 52 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng mạnh sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng, làm gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cũng cho thấy tâm lý lạc quan đã quay trở lại sau khi giá vàng vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ (4/7). Phần lớn chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Ông Colin Cieszynski - Chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng giá vàng đã có dấu hiệu tạo đáy sau khoảng ba tháng điều chỉnh. Theo ông, dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt phần nào làm giảm nhu cầu trú ẩn, nhưng những lo ngại về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất cũng đã dịu bớt. Cùng với giá năng lượng giảm và số liệu việc làm kém tích cực của Mỹ, đây là những yếu tố có thể khiến đồng USD suy yếu và hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn.

Cùng quan điểm, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, và ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Barchart.com, đều dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi lên.

Trong khi đó, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nhận định việc giá vàng bật tăng từ vùng hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/ounce cho thấy lực mua vẫn duy trì tích cực và có thể tiếp tục đẩy giá lên các mức cao hơn.

Ở chiều ngược lại, ông Kevin Grady - Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng đà tăng mạnh của giá vàng sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng bền vững.

Kết quả khảo sát của Kitco News với 16 chuyên gia Phố Wall cho thấy 11 người, tương đương 69%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 2 người (13%) dự báo giá giảm và 3 người (19%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Đối với cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco với 183 nhà đầu tư cá nhân, 99 người (54%) kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới, 45 người (25%) dự báo giá giảm, trong khi 39 người (21%) nhận định giá sẽ đi ngang.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 3/7, giá vàng trong nước tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 147,5 - 151,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 148 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá cũng tăng tại nhiều doanh nghiệp. DOJI và PNJ tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên ngưỡng 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên mức 147,5 - 151 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá lên 148 - 151 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên mức 147,5 - 151 triệu đồng/lượng.