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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 27/6: Thế giới tăng nhẹ, trong nước đồng loạt tăng

Thu Hương

Thu Hương

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06:47 | 27/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục tăng gần 40 USD/ounce lên mức 4.072 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng đảo chiều tăng tại nhiều doanh nghiệp.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mức 4.072 USD/ounce, tăng 39 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng trong nước 17,2 triệu đồng.

Đà phục hồi của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu sau khi Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi. Theo đó, PCE trong 12 tháng tính đến hết tháng 5 tăng 4,1%, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát.

Giá vàng hôm nay ngày 27/6: Thế giới tăng nhẹ, trong nước đồng loạt tăng
Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Sau khi dữ liệu lạm phát được công bố, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất cũng hạ nhiệt. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm so với mức 64% trước đó.

Ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho rằng giá vàng đang phục hồi sau đợt bán tháo mạnh vào đầu tuần. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn trên đà ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp, sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng và giảm khoảng 2,6% tính từ đầu tuần.

Giới phân tích nhận định, mặt bằng lãi suất cao và chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên vàng do làm gia tăng lợi suất trái phiếu cũng như sức hấp dẫn của các tài sản sinh lãi.

Trong báo cáo mới công bố, TD Securities cho rằng vàng thường diễn biến ngược chiều với giá dầu và đồng USD. Vì vậy, nếu thị trường năng lượng tiếp tục duy trì xu hướng tăng, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong những tháng tới.

Trong khi đó, một số chuyên gia của Bloomberg nhận định xu hướng phi USD hóa và hoạt động đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương vẫn là những yếu tố hỗ trợ thị trường vàng trong dài hạn. Theo các chuyên gia, diễn biến lãi suất, lợi suất trái phiếu và dòng tiền trên thị trường tài chính sẽ tiếp tục là những yếu tố chi phối xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 26/6, giá vàng trong nước đảo chiều tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI tăng 1 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 144 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 143 - 147 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên ngưỡng 143,8 - 147 triệu đồng/lượng. PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng được điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp. DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 144 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá giao dịch ở mức 142,8 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên ngưỡng 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện đang giao dịch ở mức 142,8 - 146,8 triệu đồng/lượng./.

Thu Hương
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Cập nhật: 27/06/2026 08:00

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DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
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