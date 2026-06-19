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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Thu Hương

Thu Hương

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06:37 | 19/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng miếng tiếp tục duy trì phổ biến ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp, trong khi vàng nhẫn giảm tại nhiều thương hiệu, có nơi lùi về vùng 145,8 - 149,8 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay lùi về mức 4.209 USD/ounce, giảm 152 USD/ounce so với phiên trước. Theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng quy đổi tương đương khoảng 134,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

Áp lực giảm giá của vàng chủ yếu đến từ lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng đà tăng của đồng USD. Dù vậy, việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát và kéo giá dầu đi xuống, đã góp phần hạn chế đà giảm của kim loại quý.

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm
Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ 15 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm Chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định yếu tố tác động mạnh nhất đến thị trường hiện nay là quan điểm mang tính “diều hâu” của Fed. Theo ông, điều này đã đưa đồng USD lên mức cao nhất trong năm và tiếp tục gây sức ép lên giá vàng.

Tại cuộc họp chính sách mới nhất, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, có tới 9 trong số 19 thành viên hoạch định chính sách cho rằng cần tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Sau thông điệp từ Fed, chỉ số USD Index (DXY) tăng lên mức cao nhất trong vòng một năm, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 85%, cao hơn đáng kể so với mức 61% trước thời điểm cơ quan này công bố quyết định chính sách.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đồng loạt đi lên sau cuộc họp của Fed. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm duy trì quanh ngưỡng 4,4%.

Trong bối cảnh lãi suất và lợi suất trái phiếu ở mức cao, sức hấp dẫn của vàng suy giảm do đây là tài sản không mang lại lợi suất. Khi đồng USD và trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, dòng vốn có xu hướng dịch chuyển khỏi các tài sản trú ẩn như vàng.

Các chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn, diễn biến của giá vàng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào xu hướng của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu chính sách tiếp theo từ Fed. Khi kỳ vọng lãi suất vẫn là yếu tố chi phối thị trường, khả năng phục hồi mạnh của vàng có thể còn gặp nhiều trở ngại.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 18/6, giá vàng trong nước nhìn chung ổn định tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và PNJ giữ nguyên giá mua vào và bán ra so với phiên trước, hiện giao dịch phổ biến ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng. Riêng DOJI điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch xuống còn 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng giảm tại nhiều doanh nghiệp. PNJ giữ nguyên giá ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 145,8 - 149,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 19/6, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.

Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ cùng giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng. DOJI giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, xu hướng giảm giá cũng diễn ra trên diện rộng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải hạ 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá về mức 143,8 - 147,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. PNJ giảm mạnh 3,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
Từ khóa:
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DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80