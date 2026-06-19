Ngày 19/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,5% (90 Nhân dân tệ) lên 17.960 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) giảm 0,8% (3,3 yên) xuống 430 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 tăng 1,5% (1,4 Baht) lên mức 95,5 Baht/kg (điều chỉnh theo giá công bố của Hiệp hội cao su Thái Lan).

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 giảm 1,2% xuống còn 228,8 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm trở lại do tác động từ đà suy yếu của giá dầu và sự phục hồi nhẹ của đồng Yên. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc diễn biến trái chiều khi cao su tự nhiên tăng nhưng cao su butadiene lao dốc hơn 3%.

Trên thị trường Nhật Bản, hợp đồng cao su giao tháng 11 trên Sàn Osaka giảm 3 Yên, tương đương 0,67%, xuống 442 yên/kg (khoảng 2,76 USD/kg), sau khi trước đó chạm mức cao nhất trong vòng 15 năm. Ngược lại, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn SHFE tăng 50 Nhân dân tệ, tương đương 0,28%, lên 17.890 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.648 USD/tấn).

Tuy nhiên, thị trường cao su tổng hợp chịu áp lực mạnh khi hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7, loại cao su được sản xuất từ các dẫn xuất dầu mỏ giảm 460 Nhân dân tệ, tương đương 3,43%, xuống còn 12.960 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su chưa ghi nhận điều chỉnh mới so với phiên trước. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Việc giá mủ duy trì vùng cao trong thời gian dài đang cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất của người trồng cao su tại nhiều địa phương trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh và khu vực chuyên canh tại Lâm Đồng.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu chưa thực sự phục hồi, thị trường cao su được dự báo vẫn có khả năng duy trì trạng thái tích cực trong ngắn hạn./.