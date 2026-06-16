Ngày 16/6: Giá cao su tại các thị trường chính châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su tại châu Á hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 0,9% (160 Nhân dân tệ) lên 17.695 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) tăng 0,1% (0,4 Yên) lên 420 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 tăng 0,98 Baht, tương đương 0,9% lên 105 Baht/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 được ghi nhận ở mức 224,2 cent Mỹ/kg, tăng 0,7%.

Tại Malaysia, sản lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu tăng mạnh. Theo số liệu vừa được Cục Thống kê Malaysia công bố, lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu trong tháng 4 đạt 37.360 tấn, tăng 12,7% so với mức 33.137 tấn của tháng 3.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ cao su thiên nhiên lớn nhất của Malaysia, chiếm 50,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các thị trường quan trọng khác gồm Đức (15,8%), Mỹ (4,7%), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (4,2%) và Bồ Đào Nha (3,7%).

Giá cao su trên thị trường Malaysia cũng ghi nhận xu hướng tăng. Giá mủ cao su cô đặc bình quân trong tháng 4 đạt 754,69 sen/kg, tăng 13,4% so với tháng 3. Trong khi đó, giá cao su phế liệu tăng 5,7%, lên 691,26 sen/kg.

Theo giới phân tích, thị trường cao su đang được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, nhu cầu nguyên liệu phục vụ ngành sản xuất lốp xe tại châu Á vẫn duy trì ổn định, góp phần nâng đỡ giá cao su bất chấp áp lực từ diễn biến giảm của giá dầu thế giới.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với diễn biến trên thị trường quốc tế, giá thu mua mủ cao su trong nước tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.