Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cà phê gần chạm mốc 90.000 đồng/kg

Khảo sát tại các tỉnh Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay không ghi nhận biến động mới sau những phiên tăng mạnh đồng loạt cuối tuần trước. Hiện giá cà phê Tây Nguyên đang neo cao ở mốc 89.000 - 89.700 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.500 đồng/kg. Gia Lai được giao dịch ở mốc 89.500 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá ở mức giá 89.000 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo, từ nay đến đầu tuần sau, giá cà phê có thể tiếp tục nối dài những phiên giao dịch tích cực với những phiên bật tăng mạnh của cà phê nội địa.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến tích cực khi cả Robusta và Arabica đồng loạt phục hồi mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 tăng 278 USD/tấn, tương đương 8,4%, lên mức 3.594 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng thêm 162 USD/tấn, tương ứng 5%, đạt 3.395 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 tăng 10,7 US cent/pound, tương đương 4,3%, lên 257,2 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 11,3 US cent/pound, tương ứng 4,7%, đạt 253,4 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước duy trì ổn định

Giá tiêu hôm nay không có thay đổi so với phiên giao dịch trước. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm cho thấy giá tiêu hôm nay không có thay đổi so với phiên giao dịch trước, tiếp tục dao động trong khoảng 138.500 - 140.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là 2 địa phương có mức giá cao nhất thị trường, đạt 140.500 đồng/kg. Xếp tiếp theo là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) với giá thu mua 139.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu được giao dịch phổ biến ở mức 138.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục ổn định tại hầu hết các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch ở mức 7.137 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ nguyên ở 5.950 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì mức cao nhất thị trường với 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ ổn định tại 9.211 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt được chào bán ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.