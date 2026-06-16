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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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06:39 | 16/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức điều chỉnh từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/lượng, đưa giá giao dịch phổ biến vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, sáng 16/6, giá vàng giao ngay được niêm yết trên Kitco ở mức 4.311 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua và là mức cao nhất trong gần một tuần trở lại đây. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng trong nước 13,3 triệu đồng.

Đà tăng của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời từng bước khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Thông tin này khiến giá dầu thế giới giảm mạnh, qua đó góp phần làm dịu bớt lo ngại về áp lực lạm phát và triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo giới phân tích, việc giá dầu hạ nhiệt đang khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới, qua đó tạo thêm động lực hỗ trợ cho giá vàng trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, đồng USD cũng suy yếu và giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 ngày qua, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hiện ở mức khoảng 53%, thấp hơn đáng kể so với mức 69% ghi nhận một tuần trước đó.

Trong thời gian tới, tâm điểm chú ý của giới đầu tư sẽ hướng về cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong tuần này, yếu tố được đánh giá có thể tác động đáng kể đến xu hướng tiếp theo của thị trường vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 15/6, giá vàng trong nước đồng loạt tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng điều chỉnh tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng ghi nhận xu hướng tăng trên diện rộng. PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cùng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá niêm yết lên 148 - 150,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI điều chỉnh tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 148,5 - 151 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 16/6, giá vàng trong nước ổn định tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và PNJ đồng loạt giữ nguyên giá so với phiên trước, hiện giao dịch ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng không điều chỉnh giá, lần lượt niêm yết ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng và 148 - 150,5 triệu đồng/lượng. DOJI giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 148,5 - 151 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu hiệ giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 148 - 150,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch xuống còn 148 - 151 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80