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Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:40 | 15/06/2026
(TBTCO) - Sáng 15/6, tỷ giá trung tâm công bố ở mức 25.165 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh 26.300 - 26.320 VND/USD, tăng 50 - 60 đồng hai chiều. DXY suy yếu hiện ở mức 99,57 điểm, giảm 0,18%, sau thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 4 tháng.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 15/6, tỷ giá trung tâm phiên đầu tuần được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.165 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.906,75 - 26.423,25 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh 26.300 - 26.320 VND/USD, tăng 60 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, trong tuần qua, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.092 - 26.412 VND/USD (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá mua vào giảm 2 đồng, trong khi giá bán ra tăng 8 đồng. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.132 - 26.412 VND/USD, tăng 8 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt tuần qua như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng euro, tỷ giá EUR tại Vietcombank ở mức 29.687,29 - 31.252,39 VND/EUR, giảm 106,6 đồng chiều mua vào và 112,2 đồng chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá EUR niêm yết ở mức 29.989 - 31.325 VND/EUR, giảm 138 đồng chiều mua vào và 141 đồng chiều bán ra.

Tỷ giá GBP tại Vietcombank hiện ở mức 34.391,62 - 35.851,52 VND/GBP, giảm 44,2 đồng chiều mua vào và 46,1 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.712 - 35.867 VND/GBP, giảm lần lượt 82 đồng và 85 đồng ở hai chiều mua vào - bán ra.

Trong khi đó, tỷ giá JPY tại Vietcombank được niêm yết ở mức 158,69 - 168,77 VND/JPY, giảm 0,2 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá JPY ở mức 160,01 - 169,32 VND/JPY, cùng giảm 0,4 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,57 điểm, giảm 0,18% so với phiên trước, cho thấy sức mạnh của đồng USD suy yếu nhẹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt.

Tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,8622, giảm 0,26%; tỷ giá USD/GBP hiện ở mức 0,7439, giảm 0,26%, cho thấy đồng EUR và bảng Anh mạnh lên so với USD. Tỷ giá USD/JPY hiện ở mức 160,13, giảm 0,06%, đồng nghĩa đồng JPY tăng giá nhẹ so với USD sau giai đoạn suy yếu kéo dài. Tỷ giá USD/CNY hiện ở mức 6,7634, giảm 0,19%, cho thấy đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD.

Đồng USD suy yếu khi tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường giảm bớt, sau các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hòa bình, nhằm chấm dứt xung đột và mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo Bloomberg, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, Mỹ và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 04 tháng. Theo đó, hai bên cam kết ngừng ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon.

Dù vậy, theo Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ), đồng USD nhiều khả năng vẫn được hỗ trợ trong ngắn hạn, dù giá dầu gần đây đã giảm đáng kể. Theo ngân hàng Goldman Sachs, lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu nghiêm trọng đã phần nào hạ nhiệt, qua đó, giảm bớt áp lực tăng giá đối với đồng bạc xanh.

Đà giảm của giá dầu cũng khiến thị trường hạ thấp kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trước cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần tới. Tuy nhiên, Goldman Sachs nhận định bối cảnh tổng thể vẫn đang tạo lợi thế cho USD. Kinh tế Mỹ được đánh giá ít chịu tác động tiêu cực từ các cú sốc năng lượng hơn so với nhiều nền kinh tế lớn khác, giúp USD duy trì sức mạnh tương đối.

Goldman Sachs nhấn mạnh, đồng bạc xanh có thể tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian tới, chừng nào các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và eo biển Hormuz chưa hoạt động hoàn toàn bình thường, ngay cả khi triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện ngày càng rõ nét./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 16/06/2026 13:00

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Cập nhật: 16/06/2026 13:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80