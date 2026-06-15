Thuế - Hải quan

Hải quan đồng hành doanh nghiệp, giữ mạch lưu thông thương mại

Song Linh

Song Linh

10:58 | 15/06/2026
(TBTCO) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2026 đạt 445,12 tỷ USD, tăng gần 90 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại của ngành Hải quan trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giữ thông suốt mạch lưu thông hàng hóa.
aa

Nhập siêu phản ánh nhu cầu sản xuất đang mở rộng

Bức tranh thương mại của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý. Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đến hết tháng 5 đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng thêm 89,17 tỷ USD.

Mức tăng trưởng này cho thấy hoạt động thương mại quốc tế đang duy trì đà phục hồi tích cực bất chấp những biến động khó lường của kinh tế thế giới. Đây cũng là một trong những mức tăng kim ngạch cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hải quan đồng hành doanh nghiệp, giữ mạch lưu thông thương mại
Cán bộ hải quan thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp. Ảnh: TL

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của dòng chảy hàng hóa, cán cân thương mại chuyển sang trạng thái nhập siêu với mức 13,8 tỷ USD. Theo số liệu cập nhật đến ngày 7/6, mức nhập siêu đã lên gần 15,4 tỷ USD.

Nếu chỉ nhìn vào con số tuyệt đối, nhập siêu có thể tạo ra những băn khoăn nhất định.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Như An - Phó Trưởng ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Cục Hải quan), ba nhóm hàng nhập khẩu tăng mạnh nhất thời gian qua gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dầu thô, xăng dầu; máy móc, thiết bị và linh kiện ô tô.

Hải quan thúc đẩy chuyển đổi số, tạo thuận lợi thương mại

Với quy mô thương mại đạt hơn 445 tỷ USD chỉ sau 5 tháng đầu năm, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để hiện thực hóa cơ hội đó, cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vai trò của ngành Hải quan trong tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm thông quan thông suốt sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững nhịp tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, Việt Nam hiện là một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn trên thế giới. Phần lớn linh kiện điện tử nhập khẩu được đưa vào các nhà máy để sản xuất điện thoại, máy tính, thiết bị công nghệ và nhiều mặt hàng xuất khẩu khác. Điều đó đồng nghĩa với việc nhập khẩu tăng cũng phản ánh nhu cầu sản xuất và xuất khẩu đang mở rộng.

Tương tự, nhóm máy móc, thiết bị đạt kim ngạch nhập khẩu 27,8 tỷ USD, tăng 21,6%; linh kiện, phụ tùng ô tô đạt hơn 3,1 tỷ USD, tăng 44,7%. Những con số này cho thấy doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, chuẩn bị nguồn nguyên liệu và thiết bị cho các đơn hàng trung và dài hạn. Như vậy, mức nhập siêu hiện nay không xuất phát từ sự gia tăng đột biến của hàng tiêu dùng mà chủ yếu đến từ nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, máy móc và linh kiện phục vụ sản xuất. Đây là điểm khác biệt quan trọng khi đánh giá chất lượng tăng trưởng thương mại của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

Doanh nghiệp ghi nhận nỗ lực của hải quan

Đằng sau mức tăng gần 90 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu là áp lực rất lớn đối với hệ thống quản lý hải quan.

Ông Ngô Như An cho biết thêm, khi lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng nhanh, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm quản lý chặt chẽ mà còn phải duy trì tốc độ thông quan, hạn chế phát sinh chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Nếu quy trình thông quan không được xử lý hiệu quả, hàng hóa có thể bị ùn tắc tại cửa khẩu, cảng biển hoặc sân bay, làm gia tăng chi phí logistics và ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, thời gian qua, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Việc xử lý hồ sơ điện tử, kết nối dữ liệu, áp dụng quản lý rủi ro và tăng cường tự động hóa đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí tuân thủ và hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý.

Ông Trịnh Đại Vỹ - Giám đốc Công ty TNHH INTCO, một trong những doanh nghiệp có số thu nộp ngân sách lớn trên địa bàn Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần đồng hành và hỗ trợ của cơ quan Hải quan. Theo ông, việc cơ quan Hải quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chính sách mới về hải quan, thuế xuất nhập khẩu và quản lý chuyên ngành đã giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình làm thủ tục.

Quan trọng hơn, những vướng mắc phát sinh được giải quyết nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là minh chứng cho thấy tạo thuận lợi thương mại không chỉ được phản ánh qua các chỉ số thông quan hay kim ngạch xuất nhập khẩu mà còn thể hiện bằng mức độ hài lòng và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Ở góc độ địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho rằng, lực lượng Hải quan không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Theo ông Mai Xuân Liêm, việc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ đã giúp cơ quan Hải quan cùng các sở, ngành triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng để Thanh Hóa hiện thực hóa định hướng phát triển theo mô hình “5 trụ cột phát triển, 3 không gian kinh tế, 5 trung tâm động lực, 6 hành lang kinh tế”, qua đó phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc và cả nước.

Khi dòng chảy thương mại được duy trì thông suốt, chi phí tuân thủ được cắt giảm và môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, sức hấp dẫn của các địa phương đối với nhà đầu tư cũng được nâng lên. Đó chính là mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa cải cách hải quan, phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

Song Linh
Từ khóa:
hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa doanh nghiệp ngành hải quan lưu thông hàng hóa

Bài liên quan

Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Infographics: Hơn 8.900 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Hơn 8.900 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 5 tháng đầu năm 2026

Dành cho bạn

Mở rộng nguồn cung hàng hóa, nâng tầm thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung hàng hóa, nâng tầm thị trường chứng khoán

Bước qua góc khuất, cuộc chuyển mình của ngành cầm đồ tỷ USD

Bước qua góc khuất, cuộc chuyển mình của ngành cầm đồ tỷ USD

Xu hướng mua bán - sáp nhập mới trên thị trường địa ốc

Xu hướng mua bán - sáp nhập mới trên thị trường địa ốc

Mua bán hóa đơn thuế trái phép ngày càng tinh vi, phức tạp

Mua bán hóa đơn thuế trái phép ngày càng tinh vi, phức tạp

Tuổi trẻ ngành Tài chính ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm

Tuổi trẻ ngành Tài chính ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm

Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/6: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

Đọc thêm

Xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực II vượt mốc 101 tỷ USD

Xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực II vượt mốc 101 tỷ USD

(TBTCO) - Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực II đạt hơn 101 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 13,11% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đà phục hồi của thương mại và logistics, số thu ngân sách nhà nước đạt 78.204 tỷ đồng.
Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 5 tháng đạt 52% dự toán

Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 5 tháng đạt 52% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa tháng 5/2026 do đơn vị thực hiện được 9.533 tỷ đồng; lũy kế thu nội địa 5 tháng đầu năm 2026 được 53.686 tỷ đồng, đạt 52% dự toán pháp lệnh, 47,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 4,7% so cùng kỳ.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo chống gian lận hóa đơn

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo chống gian lận hóa đơn

(TBTCO) - Lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật, hành vi mua bán hóa đơn trái phép vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ngành Thuế đang triển khai áp dụng nhiều giải pháp công nghệ cao, từ xây dựng cảnh báo xuất hóa đơn theo hệ số K đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), quyết tâm bài trừ vấn nạn gian lận hóa đơn.
Doanh nghiệp kinh doanh vàng chủ động tuân thủ pháp luật thuế để tránh rủi ro

Doanh nghiệp kinh doanh vàng chủ động tuân thủ pháp luật thuế để tránh rủi ro

(TBTCO) - Doanh nghiệp thu mua vàng của người dân không thực hiện đầy đủ đúng các quy định có thể sẽ phải đối mặt với rủi ro kép: Vừa bị xếp vào hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý dòng tiền, vừa đối mặt với rủi ro nghiêm trọng về thuế.
Không tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế

Không tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế

(TBTCO) - Để nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập 2 hệ thống sổ kế toán, tài chính, Cục Thuế đề nghị các hiệp hội nghề nghiệp, đại lý thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp; tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp; không tiếp tay, không tham gia hoặc hỗ trợ các hành vi gian lận thuế.
Thuế tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh quản lý thuế theo hướng số hóa

Thuế tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh quản lý thuế theo hướng số hóa

(TBTCO) - Công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh tại Đắk Lắk đang chuyển biến rõ nét theo hướng số hóa. Đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh đã có hơn 40.600 hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử, gần 11.900 hộ đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Chính sách hoàn thuế - chìa khóa “hút” đoàn phim quốc tế đến Việt Nam

Chính sách hoàn thuế - chìa khóa “hút” đoàn phim quốc tế đến Việt Nam

(TBTCO) - Nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc đánh giá, chính sách hoàn thuế cho các đoàn phim quốc tế là bước đi đúng hướng, giúp nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút các dự án điện ảnh, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tới du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh quốc gia.
Nhận diện từ sớm, từ xa, chặn gian lận hóa đơn

Nhận diện từ sớm, từ xa, chặn gian lận hóa đơn

(TBTCO) - Tình hình gian lận hóa đơn có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi, đặt ra yêu cầu phải triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hóa đơn theo hướng hiện đại, tăng cường phân tích dữ liệu, nhận diện từ sớm, từ xa hành vi gian lận để ngăn chặn và quản lý hiệu quả.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 31.400 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026

Quảng Ninh thu ngân sách hơn 31.400 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026

Chính phủ sẽ chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật

Chính phủ sẽ chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật

Tạo bước chuyển quản lý hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế

Tạo bước chuyển quản lý hải quan đối với hàng hóa chuyển phát nhanh quốc tế

Ngày 16/6: Giá bạc suy giảm sau chuỗi tăng mạnh 3 phiên liên tiếp

Ngày 16/6: Giá bạc suy giảm sau chuỗi tăng mạnh 3 phiên liên tiếp

Hơn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã được đưa vào sử dụng

Hơn 570 cơ sở nhà, đất dôi dư tỉnh Gia Lai sau sáp nhập đã được đưa vào sử dụng

Hải quan khu vực II: Vạch trần nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

Hải quan khu vực II: Vạch trần nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Khối ngoại duy trì mua ròng trên thị trường trái phiếu chính phủ

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Nâng tầm kinh tế tư nhân để mở rộng dư địa tăng trưởng

Nâng tầm kinh tế tư nhân để mở rộng dư địa tăng trưởng

Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

Ngày 14/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bứt phá mạnh

Ngày 14/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bứt phá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 15/6: Giá vàng thế giới tăng lên 4.302 USD/ounce

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Ngày 15/6: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu phục hồi tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 14/6: Vàng miếng, vàng nhẫn dễ dàng lấy lại mốc 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/6: Vàng miếng, vàng nhẫn dễ dàng lấy lại mốc 147 triệu đồng/lượng

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tuần từ 15 - 21/6: Một tuần bận rộn về lãi suất của các ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

BIDV là Ngân hàng thanh toán duy nhất cho thị trường giao dịch các-bon tại Việt Nam

BIDV là Ngân hàng thanh toán duy nhất cho thị trường giao dịch các-bon tại Việt Nam

Ngày 14/6: Giá heo hơi giảm cục bộ ở một số địa phương tại miền Trung - Tây Nguyên

Ngày 14/6: Giá heo hơi giảm cục bộ ở một số địa phương tại miền Trung - Tây Nguyên