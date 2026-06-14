Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ gặp mặt Lãnh đạo các cơ quan báo chí

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: quochoi.vn

Báo chí góp sức tích cực vào những kết quả chung của đất nước

Phát biểu chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn, tiếp thu các ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết tại cuộc gặp mặt; đồng thời gửi tới các đại biểu dự cuộc gặp mặt và toàn thể phóng viên, biên tập viên, những người làm báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của đất nước; dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước ta vẫn đạt được những kết quả rất đáng mừng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tốc độ tăng trưởng ở mức cao; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; văn hoá - xã hội có nhiều mặt tiến bộ; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt đột phá chưa từng có.

Những kết quả đó khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tinh thần đồng hành, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt Lãnh đạo các cơ quan báo chí. Ảnh: quochoi.vn

“Tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của Quốc hội, Chính phủ thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu là: phải đổi mới tư duy, hành động - đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Đặc biệt là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật: Luật chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của Quốc hội. Tạo điều kiện thuận lợi và giao quyền chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm rất cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan; thời gian qua, Quốc hội đã thông qua khối lượng rất lớn các luật, nghị quyết. Riêng Kỳ họp thường kỳ 7, 8, 9, 10, kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đã thông qua 127 luật và 36 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, có được kết quả đó, là sự góp sức tích cực của các cơ quan báo chí.

Trước hết, báo chí đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước; phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin, bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Bên cạnh đó, báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy. Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia; phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh và phát triển trên môi trường truyền thông số.

Cùng với đó, nhiều bài viết hay, xúc động đã cổ vũ nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ; nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén.

Thay mặt Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, trân trọng cảm ơn, biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo trong cả nước về những thành tích to lớn đã đạt được trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: quochoi.vn

Báo chí tiếp tục giữ vai trò xung kích, đồng hành trong những nhiệm vụ lớn của đất nước

Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo lưu ý, thực hiện tốt hơn một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, báo chí cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị, để đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta là nước phát triển, thu nhập cao.

Thứ hai, báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, 2 năm qua, Quốc hội đã ban hành 127 luật và các nghị quyết quan trọng. Chính phủ sẽ có các nghị định, các bộ, ngành sẽ có các thông tư để triển khai luật, nghị định, đảm bảo luật đi vào cuộc sống của người dân, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay về kinh tế, văn hóa, xã hội, để người dân và doanh nghiệp có điều kiện phát triển.

Thứ ba, các nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Thứ tư, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Thứ năm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện đầy đủ Luật Báo chí, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, cùng những đóng góp quan trọng trong thời gian qua, đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần đổi mới, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ, năm 2025 vừa qua là một dấu mốc lịch sử mang tính biểu tượng khi nền Báo chí Cách mạng Việt Nam tròn một thế kỷ. Bước sang năm thứ 101, nền báo chí nước nhà đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Hướng tới thế kỷ mới của Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Lê Quốc Minh nêu rõ, Hội Nhà báo Việt Nam đã xác định các định hướng trọng tâm cần quyết liệt thực hiện. Đó là bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; theo sát hơi thở của cuộc sống, tuyên truyền thường xuyên, sâu sắc các chính sách quan trọng của đất nước, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Cùng với đó là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu công nghệ, chuyển đổi số gắn với xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, đổi mới mô hình kinh tế báo chí, đa dạng hoá nguồn thu để nâng cao năng lực tự chủ tài chính. Đồng thời tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức nghề báo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng số cho hội viên; khuyến khích đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên; hoàn thiện việc tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Trước đó, Báo cáo về hoạt động báo chí, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, trải qua 1 thế kỷ, Báo chí Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Các cơ quan báo chí đã thể hiện tốt chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cầu nối của dân với Đảng, truyền đi thông điệp về một Việt Nam đang kiến tạo để phát triển trong kỷ nguyên mới.

Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí cũng đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí (gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh, truyền hình), giảm 189 cơ quan báo chí (gồm 97 báo, 58 tạp chí, 34 đài phát thanh - truyền hình). Các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố sáp nhập, hợp nhất với các báo đảng địa phương trở thành 1 cơ quan báo thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

Các cơ quan báo chí đang tích cực quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang gấp rút hoàn thiện việc tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trình Chính phủ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo ra không gian phát triển, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của báo chí cả nước. Trước mắt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tham mưu hoàn thiện một số nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ trong lĩnh vực báo chí ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Báo chí sửa đổi, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét có các cơ chế, chính sách đặc thù cho báo chí, như chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề, cống hiến lâu dài.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.