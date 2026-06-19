Tài chính

Kho bạc Nhà nước tăng tốc chuyển đổi số, thu ngân sách đạt trên 56% dự toán

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
17:39 | 19/06/2026
(TBTCO) - Đến hết ngày 15/6/2026, lũy kế thu ngân sách nhà nước đạt 1.425.563 tỷ đồng, bằng 56,36% dự toán năm. Cùng với việc tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu vào ngân sách, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia, cho phép người dùng thực hiện thủ tục hành chính bằng tài khoản định danh điện tử VNeID trên môi trường số thống nhất.
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Đây là những thông tin được bà Ngô Thị Nhung - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) chia sẻ tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý ngân sách và điều hành ngân quỹ

Thông tin tại buổi gặp mặt, bà Ngô Thị Nhung cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống KBNN đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế và Hải quan, chỉ đạo các KBNN khu vực tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Đến hết ngày 15/6/2026, lũy kế thu ngân sách nhà nước đạt 1.425.563 tỷ đồng, bằng 56,36% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 1.231.568 tỷ đồng, bằng 55,98% dự toán; thu dầu thô đạt 27.496 tỷ đồng, bằng 63,95% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 165.714 tỷ đồng, bằng 59,61% dự toán.

Kho bạc Nhà nước tăng tốc chuyển đổi số, thu ngân sách đạt trên 56% dự toán
Bà Ngô Thị Nhung - Phó Giám đốc KBNN. Ảnh: H.T

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 15/6/2026, lũy kế vốn đầu tư công thanh toán, chi trả qua KBNN nguồn NSNN thuộc kế hoạch năm 2026 đạt 188.832,3 tỷ đồng, bằng 20,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước đạt 186.600,2 tỷ đồng, bằng 20,6% kế hoạch; vốn ngoài nước đạt 2.232,1 tỷ đồng, bằng 12,6% kế hoạch.

Trong lĩnh vực huy động vốn cho NSNN, KBNN tiếp tục chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường để tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ hiệu quả, bảo đảm đáp ứng nhu cầu huy động vốn, góp phần bảo đảm an toàn nợ công và thanh khoản của thị trường.

Trong những năm qua, các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng hệ thống KBNN, phản ánh kịp thời, đầy đủ những kết quả nổi bật trong công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước, huy động vốn cho ngân sách, cải cách hành chính và chuyển đổi số; qua đó góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính đến người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách.

Tính đến hết ngày 15/6/2026, KBNN đã thực hiện 11 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ trong quý II, huy động được 88.400 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành đạt 168.501 tỷ đồng, tương đương 33,7% kế hoạch năm 2026.

Cùng với đó, KBNN tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước theo hướng tập trung, thống nhất, an toàn, chủ động, công khai, minh bạch và hiệu quả; bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với KBNN.

Tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ

Công tác hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được KBNN đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách.

Kho bạc Nhà nước tăng tốc chuyển đổi số, thu ngân sách đạt trên 56% dự toán
Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí tại KBNN. Ảnh: H.T

Từ tháng 4/2026, KBNN đã triển khai liên thông chứng từ hoàn thuế giữa các hệ thống thu ngân sách nhà nước, TABMIS và hệ thống thanh toán điện tử với ngân hàng. Việc liên thông giúp đơn giản hóa quy trình xử lý chứng từ, giảm thao tác nghiệp vụ, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế sai sót.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức bộ máy mới của hệ thống KBNN, các ứng dụng công nghệ thông tin trọng yếu như hệ thống dịch vụ công trực tuyến, TABMIS, hệ thống thu ngân sách nhà nước và thanh toán điện tử với ngân hàng đã được nâng cấp, hoàn thiện đồng bộ.

Đáng chú ý, từ tháng 5/2026, KBNN đã hoàn thành tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Theo đó, các đơn vị sử dụng ngân sách có thể đăng nhập một lần bằng tài khoản định danh điện tử VNeID để thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN trên môi trường số thống nhất.

Ngoài ra, KBNN cũng đã nâng cấp Hệ thống Báo cáo tài chính nhà nước nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới, hỗ trợ các địa phương trong công tác tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước.

Bên cạnh việc thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, lãnh đạo KBNN cũng dành nhiều tình cảm và sự trân trọng đối với sự đồng hành của các cơ quan báo chí.

Theo bà Nhung, trong những năm qua, các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng hệ thống KBNN, phản ánh kịp thời, đầy đủ những kết quả nổi bật trong công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước, huy động vốn cho ngân sách, cải cách hành chính và chuyển đổi số; qua đó góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính đến người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách.

Lãnh đạo KBNN đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền. “Sự đồng hành của báo chí không chỉ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của hệ thống KBNN mà còn tạo sự đồng thuận xã hội đối với quá trình cải cách, hiện đại hóa ngành Kho bạc”- bà Nhung phát biểu.

Bà Nhung cũng cho biết, trong thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và người dân, doanh nghiệp. “Vì thế, KBNN mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí để kịp thời truyền tải những chủ trương, chính sách và kết quả hoạt động của hệ thống KBNN tới công chúng, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia công khai, minh bạch và hiện đại” - Phó Giám đốc KBNN nhấn mạnh.

Vân Hà
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