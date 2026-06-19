Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm của báo chí trong kỷ nguyên mới

Hội Báo toàn quốc năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với giới báo chí, đây không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu nghề nghiệp, mà còn là diễn đàn quan trọng để nhìn lại hành trình hơn 1 thế kỷ của Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời xác định những yêu cầu mới đặt ra trong thời đại chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và truyền thông đa nền tảng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hội Nhà báo Việt Nam, Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng và các đơn vị phối hợp tổ chức. Ông cho rằng chủ đề Hội Báo năm nay đã phản ánh đúng yêu cầu của thời cuộc, trong đó trung thành là nền tảng, sáng tạo là phương thức phát triển và trách nhiệm là mục tiêu hướng tới.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Đức Thanh

Trước sự thay đổi mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh báo chí cần chủ động thích ứng nhưng không được xa rời giá trị cốt lõi. “Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam”, ông khẳng định.

Để báo chí tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị đội ngũ người làm báo cả nước giữ vững tính Đảng, tính nhân dân; trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng; không ngừng đổi mới, làm chủ công nghệ; đồng thời kiên định quan điểm nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững và xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn.

Ông Trịnh Văn Quyết bày tỏ tin tưởng đội ngũ báo chí cả nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đồng hành cùng đất nước trong hành trình thực hiện các mục tiêu phát triển lớn. Ông nhấn mạnh: “Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội và giữ vững ngọn lửa khát vọng Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Hội Báo toàn quốc là ngày hội lớn của những người làm báo cả nước. Theo ông, chủ đề năm nay mang tính định hướng sâu sắc, thể hiện rõ ba phẩm chất cốt lõi mà báo chí cách mạng cần tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Ông Lê Quốc Minh khẳng định: “Ba từ khóa này khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: Luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp”.

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của Hội Báo toàn quốc 2026 là khu vực trưng bày trung tâm, được thiết kế như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai. Không gian này giới thiệu các tư liệu, hình ảnh, hiện vật và ứng dụng trình chiếu hiện đại nhằm tái hiện quá trình phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong hơn 100 năm qua.

Bên cạnh không gian trưng bày, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tổ chức Diễn đàn báo chí toàn quốc 2026 với 11 phiên thảo luận chuyên sâu. Các phiên thảo luận có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, chuyên gia truyền thông và diễn giả uy tín. Nội dung tập trung vào những vấn đề đang được giới báo chí quan tâm như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển kinh tế báo chí, đổi mới sáng tạo để tiếp cận công chúng mới, bản quyền báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, cũng như quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Hội Báo năm nay còn có nhiều chương trình giao lưu, tôn vinh nghề báo. Trong đó, Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng thu hút sự tham gia của các nhà báo trong nước và quốc tế đến từ Lào, Thái Lan, Campuchia.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, việc lần đầu tiên đăng cai Hội Báo toàn quốc là niềm vinh dự lớn đối với thành phố. Sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để Hải Phòng tăng cường kết nối với các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng rằng mỗi bài báo, mỗi thước phim phóng sự, thời sự sẽ phản ánh mạnh mẽ hơn nữa về môi trường đầu tư thông thoáng; những cơ chế chính sách vượt trội; những dự án trọng điểm; các giá trị văn hóa, lịch sử, cũng như quảng bá hình ảnh đất và người Hải Phòng tươi đẹp, thân thiện, giàu bản sắc”.

Ông cũng khẳng định thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, từ đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng năng động, hiện đại, là trung tâm kinh tế biển quan trọng của cả nước.

Các đại biểu thăm gian trưng bày của Báo Tài chính - Đầu tư. Ảnh: Đức Thanh

Hội Báo toàn quốc 2026 tại Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để báo chí Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, khẳng định vai trò dẫn dắt dư luận, xây dựng niềm tin xã hội và đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.