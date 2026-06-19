Báo chí góp phần xây dựng niềm tin, lan tỏa minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán

* PV: Thưa bà, nhìn lại chặng đường 30 năm ngành Chứng khoán, 26 năm thị trường chứng khoán Việt Nam hình thành và phát triển, bà đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí, truyền thông trong việc đồng hành cùng cơ quan quản lý và thị trường suốt thời gian qua?

Bà Vũ Thị Chân Phương: Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành chứng khoán Việt Nam khi đánh dấu 30 năm Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán (1996 - 2026). Ba thập kỷ qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vai trò là một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, góp phần huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế và thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động của doanh nghiệp.

Tính đến tháng 5/2026 quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt trên 10,6 triệu tỷ đồng, tương đương 82,6% GDP ước tính năm 2025; thanh khoản duy trì ở mức cao, thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN. Thị trường trái phiếu và chứng khoán phái sinh tiếp tục phát triển ổn định, hoạt động huy động vốn qua thị trường ghi nhận tăng trưởng tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương

“Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi tới các cơ quan thống tấn, báo chí, đội ngũ những người làm báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất cùng sự trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của báo chí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Tôi kỳ vọng các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng hành cùng quá trình hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch của thị trường. Tôi tin rằng, với trách nhiệm xã hội và uy tín nghề nghiệp, Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng niềm tin, lan tỏa minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường”. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương.

Trong suốt hành trình 30 năm phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam luôn có dấu ấn đồng hành của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, truyền thông và xác định công tác thông tin, tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nên thành công trong xây dựng, thực thi chính sách, cũng như trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành thị trường chứng khoán.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, biên tập viên, phóng viên là cầu nối giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp, thành viên thị trường và nhà đầu tư, góp phần đưa các chủ trương, chính sách về chứng khoán và thị trường chứng khoán đến với công chúng trong và ngoài nước một cách đầy đủ, kịp thời và dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh đó, báo chí đóng góp tích cực trong việc phổ biến kiến thức tài chính - chứng khoán, phản ánh thực tiễn phát triển của thị trường và lan tỏa các giá trị về minh bạch, quản trị tốt. Đặc biệt, trong những giai đoạn thị trường có nhiều biến động, báo chí chính thống đã phát huy vai trò định hướng thông tin, góp phần hạn chế tác động của tin đồn, thông tin sai lệch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường.

Có thể khẳng định, sự phát triển ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm qua luôn có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, đặc biệt là các nhà báo, phóng viên trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán.

* PV: Thị trường chứng khoán là lĩnh vực rất nhạy cảm với thông tin. Bà có thể chia sẻ những giải pháp mà UBCKNN đã triển khai thời gian qua trong công tác thông tin, truyền thông?

Bà Vũ Thị Chân Phương: UBCKNN xác định công tác thông tin, truyền thông là một bộ phận quan trọng trong hoạt động quản lý, giám sát và phát triển thị trường chứng khoán. Quan điểm của chúng tôi là đổi mới công tác truyền thông theo hướng chủ động, minh bạch, kịp thời và lấy nhà đầu tư làm trung tâm, qua đó góp phần củng cố niềm tin của công chúng và nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Thời gian qua, UBCKNN đã chủ động cung cấp thông tin chính thống về cơ chế, chính sách, giải pháp điều hành và tình hình thị trường thông qua nhiều kênh khác nhau; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để truyền tải đầy đủ, chính xác và khách quan đến nhà đầu tư và công chúng.

Bên cạnh đó, UBCKNN đặc biệt coi trọng công tác phổ biến, nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư. Hiện nay, UBCKNN đang triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến kiến thức và đào tạo nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2025–2030, với mục tiêu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, đa dạng hóa hình thức truyền tải, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, các thành viên thị trường, các cơ sở đào tạo và các cơ quan báo chí trong công tác phổ biến kiến thức cho công chúng đầu tư.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh, UBCKNN cũng thường xuyên theo dõi, rà soát các thông tin có khả năng tác động đến thị trường để kịp thời phối hợp xử lý, phản hồi hoặc cung cấp thông tin chính thức khi cần thiết, góp phần hạn chế ảnh hưởng của tin đồn và thông tin sai lệch đến tâm lý nhà đầu tư.

Chúng tôi tin rằng, một thị trường phát triển bền vững không chỉ cần một khuôn khổ pháp lý đầy đủ và hạ tầng hiện đại mà còn cần một môi trường thông tin minh bạch cùng một cộng đồng nhà đầu tư có kiến thức và trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả và từng bước nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới.

* PV: Trong bối cảnh mạng xã hội và công nghệ AI phát triển mạnh mẽ - tạo thuận lợi quan trọng, nhưng cũng tạo thách thức lớn trong quản trị thông tin với lĩnh vực chứng khoán, báo chí cần phát huy vai trò như thế nào, thưa bà?

Bà Vũ Thị Chân Phương: Trong kỷ nguyên số, khi khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, thông tin được lan truyền với tốc độ rất nhanh, trong khi các nguồn thông tin trên không gian mạng ngày càng đa dạng và khó kiểm chứng. Điều đó càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các cơ quan báo chí chính thống trong việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan và có kiểm chứng.

Theo tôi, giá trị cốt lõi của báo chí chính thống không chỉ ở tốc độ mà còn ở độ tin cậy, tính chuyên nghiệp và chiều sâu phân tích. Đối với lĩnh vực chứng khoán - tài chính, mỗi thông tin đều có thể tác động trực tiếp đến tâm lý và quyết định của nhà đầu tư, vì vậy báo chí cần thực sự là nguồn thông tin tham chiếu đáng tin cậy, giúp công chúng phân biệt giữa thông tin chính thống với các tin đồn hoặc những nội dung mang tính dẫn dắt, thao túng tâm lý thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội quan trọng. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh chức năng thông tin, báo chí tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, nâng cao kiến thức tài chính cho công chúng, đồng thời góp phần phát hiện, phản ánh và đấu tranh với các hành vi phát tán thông tin sai lệch, thao túng hoặc lợi dụng thông tin để trục lợi trên thị trường.

Tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong việc xây dựng một môi trường thông tin minh bạch, lành mạnh, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định, an toàn và bền vững.

* PV: Theo bà, công tác truyền thông cần tiếp tục đổi mới ra sao để góp phần nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam khi chúng ta lên “mới nổi”?

Bà Vũ Thị Chân Phương: Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội quan trọng. Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật xếp hạng, mà còn mở ra cơ hội rất lớn để thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, đặc biệt là các quỹ đầu tư dài hạn và các quỹ đầu tư thụ động toàn cầu. Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông cần được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập hơn.

Cùng với nỗ lực từ phía cơ quan quản lý và các chủ thể khác tham gia thị trường, chúng tôi mong rằng, các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên sẽ tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh truyền thông về những thành tựu phát triển của thị trường, các cải cách về thể chế, hạ tầng công nghệ, quản trị công ty, minh bạch thông tin và bảo vệ nhà đầu tư. Bởi đây là những yếu tố mà các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng tăng cường các hoạt động truyền thông đối ngoại, quảng bá hình ảnh thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa hình thức truyền tải thông tin, nâng cao chất lượng nội dung bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh cũng là một trong những yêu cầu quan trọng trong giai đoạn mới./.