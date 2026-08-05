Chứng khoán ngày 5/8: VN-Index giảm nhẹ, khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng

VN-Index giảm điểm nhẹ

Sau giai đoạn phục hồi, VN-Index tăng điểm từ vùng đáy 1.650 điểm lên vùng kháng cự quanh 1.800 điểm, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy trở lại. Trước diễn biến tích cực từ thị trường tài chính thế giới, giá dầu giảm mạnh. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hôm nay hướng đến 1.790 điểm và chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.770 điểm.

Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ -0,77 điểm (-0,04%) về mức 1.776,46 điểm, trên hỗ trợ vùng giá trung bình 200 phiên quanh 1.775 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 5/8.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 189 mã giảm giá, 57 mã giữ giá tham chiếu và 125 mã tăng giá.

Sau những phiên tâm lý có phần cải thiện, diễn biến giằng co dần quay trở lại khi chỉ còn 12/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Hóa chất, công nghệ viễn thông và dược phẩm là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, nhựa, đường và thực phẩm tiêu dùng là 3 nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

VN30 cũng có phiên giảm điểm (-10,47 điểm), về mức 1.916,88 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 6 mã tăng giá, 6 mã giữ giá, nhưng có tới 18 mã giảm giá.

Thị trường giữ vững nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh nhỉnh hơn (2,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 759 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 20.404 tỷ đồng, tăng 12,61% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +7,18 điểm, lên mức 293,59 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ -0,05 điểm, về mức 127,15 điểm.

Phiên giao dịch hôm nay đã là phiên mua ròng thứ ba liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 498 tỷ đồng. Trong đó VHM (+384 tỷ đồng), VIC (+148 tỷ đồng) và MBB (+123 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VPB (-99 tỷ đồng), VNM (-72 tỷ đồng), TCX (-67 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 21 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời gia tăng tiến sát vùng kháng cự

Sau hai phiên phục hồi liên tiếp, thị trường chứng khoán đã có dấu hiệu chững lại khi áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều. Dù lực cầu vẫn duy trì ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn như PNJ, HVN và PLX, sự suy yếu của nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh đến cuối phiên.

Bên cạnh đó, số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế với biên độ điều chỉnh chủ yếu từ 1 - 2%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự quan trọng.

Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện so với phiên trước và duy trì trên mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn đang hiện diện. Tuy nhiên, biên độ dao động của chỉ số đã thu hẹp đáng kể, trong khi dòng tiền phân bổ khá cân bằng giữa các nhóm cổ phiếu tăng và giảm. Diễn biến này cho thấy lực mua và lực bán đang ở trạng thái giằng co, khiến VN-Index tạm thời bước vào giai đoạn tích lũy sau nhịp hồi phục mạnh.

VN-Index có dấu hiệu chững lại khi áp lực chốt lời gia tăng: Ảnh Đức Thanh

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, nhịp điều chỉnh hiện tại là diễn biến phù hợp sau khi thị trường tăng liên tiếp và tiến sát vùng kháng cự 1.790 - 1.800 điểm. Áp lực chốt lời gia tăng tại vùng giá cao là điều đã được dự báo trước, đồng thời góp phần giúp thị trường cân bằng lại cung - cầu và củng cố mặt bằng giá cho giai đoạn tiếp theo.

Các chuyên gia cũng lưu ý, sau 4 tuần giảm mạnh từ vùng 1.900 điểm xuống khoảng 1.650 điểm, VN-Index đã có 2 tuần hồi phục liên tiếp, lấy lại phần lớn số điểm đã mất và quay trở lại vùng 1.780 - 1.800 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực hội tụ nhiều ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng, tương ứng với đường xu hướng giảm được hình thành từ các đỉnh trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7/2026. Do đó, khả năng thị trường xuất hiện thêm các nhịp rung lắc trong ngắn hạn được đánh giá là khá cao.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia kỳ vọng, VN-Index sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp, với vùng hỗ trợ gần quanh 1.750 - 1.770 điểm. Nếu lực cầu tiếp tục được duy trì và thị trường hấp thụ tốt áp lực chốt lời, chỉ số có thể từng bước kiểm định lại ngưỡng kháng cự 1.800 điểm trong các phiên tới. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, thị trường nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành xu hướng tăng bền vững hơn./.