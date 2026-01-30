Vinhomes ghi nhận 42,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt kế hoạch năm 2025

(TBTCO) - Công ty cổ phần Vinhomes (mã Ck: VHM) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025. Khép lại năm tài chính 2025, Vinhomes ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục, với tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi đạt 183.923 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 42.111 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 20% so với năm 2024.

Trong năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt 154.102 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động cốt lõi của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt 183.923 tỷ đồng, và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 42.111 tỷ đồng, thiết lập các mức kỷ lục mới. Các chỉ tiêu này đều vượt kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, lần lượt tăng 30% và 20% so với năm 2024. Kết quả này chủ yếu đến từ tiến độ bàn giao đúng và vượt kế hoạch tại các dự án quy mô lớn, qua đó phản ánh năng lực triển khai đồng bộ và quản trị dự án hiệu quả của Công ty.

Hoạt động bán hàng tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong năm 2025. Tổng doanh số bán hàng đạt 205.252 tỷ đồng, tăng 98% so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt 5 dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Tây Ninh. Tính đến cuối tháng 12/2025, doanh số chưa ghi nhận đạt 186.426 tỷ đồng, tăng 98% so với cuối năm 2024, tạo nền tảng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vững chắc cho các năm tiếp theo.

Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) sở hữu vị thế “thành phố trong lòng sông” khi bốn mặt được bao bọc bởi sông Cấm, sông Bạch Đằng và sông Ruột Lợn.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, Vinhomes duy trì cơ cấu tài chính ở mức an toàn với tổng tài sản đạt 786.376 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 247.906 tỷ đồng, lần lượt tăng 39,4% và 12,3% so với cuối năm 2024. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 49.949 tỷ đồng, tăng 73,6%, phản ánh dòng tiền kinh doanh lành mạnh.

Thông tin từ Vinhomé cho biết, những thành tựu đạt được trong năm 2025 tạo nền tảng vững chắc để Vinhomes tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, với danh mục dự án mở rộng, nền tảng tài chính vững mạnh và niềm tin thị trường đang phục hồi rõ nét.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới, gắn với xu hướng tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình đa trung tâm và phát triển giao thông công cộng (TOD) và ESG, Vinhomes đã và đang triển khai nhất quán các đại đô thị phức hợp theo các định hướng này, qua đó củng cố vai trò hạt nhân trong việc hình thành các trung tâm đô thị mới và từng bước nâng tầm vị thế trên bản đồ khu vực và quốc tế./.