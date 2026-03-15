Đông Tây Land tăng năng lực tài chính, chuẩn bị cho kế hoạch IPO

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Thái Bình - Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land, việc xây dựng hệ sinh thái tài chính - bất động sản - thị trường vốn cùng các đối tác uy tín sẽ tạo nền tảng để Đông Tây Land phát triển bền vững và chuẩn bị tốt hơn cho lộ trình IPO trong thời gian tới

Đông Tây Land ký kết hợp tác triển khai các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp và khách hàng bất động sản, chuẩn bị nguồn vốn để IPO

Đánh giá về cơ hội huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2026, ông Nguyễn Thái Bình cho rằng, triển vọng thu hút dòng vốn từ thị trường chứng khoán vẫn tích cực khi thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và khung pháp lý ngày càng hoàn thiện.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp có nền tảng tài chính ổn định, hệ thống quản trị minh bạch và chiến lược phát triển rõ ràng sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc tiếp cận dòng vốn dài hạn từ thị trường chứng khoán.

Lãnh đạo Đông Tây Land cho biết, trong nhiều năm qua đã từng bước củng cố nền tảng kinh doanh, mở rộng hệ sinh thái hoạt động và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Công ty tập trung phát triển lĩnh vực cốt lõi là phân phối và đầu tư bất động sản, đồng thời tăng cường minh bạch tài chính và tối ưu hiệu quả vận hành.

Chia sẻ thêm về kế hoạch IPO, ông Nguyễn Thái Bình thông tin, Đông Tây Land đang từng bước chuẩn bị cho lộ trình tham gia thị trường vốn trong thời gian tới. Việc hợp tác với các tổ chức tài chính lớn sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp tài chính toàn diện, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa hoạt động theo các tiêu chuẩn minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Đây là những yếu tố rất quan trọng đối với các doanh nghiệp đang hướng đến mục tiêu IPO.

“Việc xây dựng hệ sinh thái tài chính - bất động sản - thị trường vốn cùng các đối tác uy tín sẽ tạo nền tảng để Đông Tây Land phát triển bền vững và chuẩn bị tốt hơn cho lộ trình IPO trong thời gian tới”, ông Bình chia sẻ.

Trước đó, ngày 13/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Đông Tây Land đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), nhằm triển khai các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân trong lĩnh vực bất động sản.

Theo nội dung hợp tác, MB sẽ cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp cho Đông Tây Land, bao gồm quản trị dòng tiền, các sản phẩm tài chính và dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Ngân hàng cũng triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân khi đầu tư hoặc sở hữu các sản phẩm bất động sản do doanh nghiệp phát triển và phân phối.

Ở góc độ thị trường vốn, MBS sẽ đảm nhận vai trò tư vấn chiến lược tài chính cho Đông Tây Land, bao gồm quản trị vốn, cấu trúc doanh nghiệp và định hướng phát triển trên thị trường chứng khoán. Sự tham gia của đơn vị tư vấn tài chính được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chuẩn mực quản trị, đồng thời từng bước chuẩn hóa hoạt động theo các tiêu chuẩn của doanh nghiệp đại chúng.