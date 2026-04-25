Đặc quyền lãi suất cho khách hàng - Dấu ấn đồng hành thiết thực từ Masterise Homes

Thêm đặc quyền - thêm giá trị cho khách hàng của Masterise Homes

Chính sách đồng thời phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc và cam kết đồng hành dài hạn của Masterise Homes, như một sự tri ân dành cho những khách hàng đã tin chọn thương hiệu.

Thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sở hữu bất động sản, Masterise Homes công bố một chính sách đặc quyền: áp dụng mức lãi suất trần 7,5%/năm và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng tiếp theo, tính từ thời điểm kết thúc ưu đãi lãi suất theo chính sách bán hàng hiện hành.

Chính sách được áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án đang phát triển của Masterise Homes trên cả nước. Đặc biệt, chương trình mang đến thêm lựa chọn cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng tương lai, hỗ trợ cân đối dòng tiền và nâng cao khả năng linh hoạt tài chính trong quá trình sở hữu bất động sản.

Việc triển khai các giải pháp tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, trong khi các dự án vẫn duy trì tính toàn vẹn của giá trị, đảm bảo mỗi bất động sản phản ánh đúng chuẩn mực và định vị đã được xác lập.

Bước đi này thể hiện định hướng dài hạn và năng lực triển khai nhất quán của Masterise Homes trong việc đồng hành cùng khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.