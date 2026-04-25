Đặc quyền lãi suất cho khách hàng - Dấu ấn đồng hành thiết thực từ Masterise Homes

18:12 | 25/04/2026
(TBTCO) - Masterise Homes vừa công bố chương trình “Đồng hành bền vững - Kiến tạo giá trị” - đặc quyền lãi suất áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án trên toàn quốc. Đây là chính sách linh hoạt, giúp khách hàng củng cố nền tảng tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch an cư dài hạn, qua đó tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm của doanh nghiệp.
Thêm đặc quyền - thêm giá trị cho khách hàng của Masterise Homes

Chính sách đồng thời phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc và cam kết đồng hành dài hạn của Masterise Homes, như một sự tri ân dành cho những khách hàng đã tin chọn thương hiệu.

Thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sở hữu bất động sản, Masterise Homes công bố một chính sách đặc quyền: áp dụng mức lãi suất trần 7,5%/năm và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng tiếp theo, tính từ thời điểm kết thúc ưu đãi lãi suất theo chính sách bán hàng hiện hành.

Chính sách được áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án đang phát triển của Masterise Homes trên cả nước. Đặc biệt, chương trình mang đến thêm lựa chọn cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng tương lai, hỗ trợ cân đối dòng tiền và nâng cao khả năng linh hoạt tài chính trong quá trình sở hữu bất động sản.

Việc triển khai các giải pháp tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, trong khi các dự án vẫn duy trì tính toàn vẹn của giá trị, đảm bảo mỗi bất động sản phản ánh đúng chuẩn mực và định vị đã được xác lập.

Bước đi này thể hiện định hướng dài hạn và năng lực triển khai nhất quán của Masterise Homes trong việc đồng hành cùng khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

Chính sách áp dụng có điều kiện và thời hạn, tìm hiểu chi tiết tại hotline (+84) 2839 159 159.​
Hải Yến
Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

(TBTCO) - Dù đặt mục tiêu nguồn thu gần 12.000 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2026, Đà Nẵng đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về giải phóng mặt bằng, định giá khởi điểm và quỹ đất tái định cư.
(TBTCO) - Bộ Xây dựng cho biết, quý I/2026, giá căn hộ chung cư mới mở bán tiếp tục duy trì đà tăng ổn định, tại Hà Nội có giá bán trung bình 128 triệu đồng/m2, tại TP Hồ Chí Minh có giá bán trung bình 112 triệu/m2; chung cư tồn kho 10.496 căn.
(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo, thị trường bất động sản quý II/2026 không còn là sân chơi của số đông hay những nhà đầu tư "lướt sóng". Đây là giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, nơi những sản phẩm "thực" có pháp lý chuẩn chỉnh, hạ tầng tốt và khả năng tạo dòng tiền sẽ dẫn dắt thị trường.
(TBTCO) - Việc kích hoạt Nghị định số 122/2026/NĐ-CP không chỉ trực tiếp gỡ khó cho một số dự án BOT giao thông, mà còn tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào các dự án PPP (công - tư) về cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng, công bằng, minh bạch giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
(TBTCO) - Khu vực Làng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa) đang nổi lên như một điểm sáng mới của thị trường bất động sản khu Đông, khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực gia tăng giá trị và thanh khoản cho khu vực.
(TBTCO) - HĐQT Novaland vừa tiến hành họp và nhất trí thông qua việc bầu ông Bùi Cao Nhật Quân – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland (mã ck: NVL) nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Trong 10 năm qua, thị trường căn hộ Hà Nội đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với tổng nguồn cung tăng 2,9 lần. Thị trường nhà ở Hà Nội đang ngày càng được dẫn dắt bởi xu hướng mở rộng ra vùng ven, với các khu dân cư mới, các cực đô thị quy mô lớn và những hành lang hạ tầng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Thủ đô.
(TBTCO) - Năm 2026, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã Ck: VPI) sẽ tập trung nguồn lực tăng tốc bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier - Phú Thuận, Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta Premier - Phú Hội... qua đó hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cả năm ở mức 900 tỷ đồng và 720 tỷ đồng.
