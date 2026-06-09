Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm. Ảnh: Alltech

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ở Ninh Bình giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Theo đó, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Quảng Trị giữ nguyên mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Cà Mau giảm xuống còn 62.000 đồng/kg, trở thành địa phương có mức giá thấp nhất cả nước.

Giá heo tại Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, còn 63.000 đồng/kg. Tây Ninh và Cần Thơ tiếp tục duy trì mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm cục bộ tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam. Đáng chú ý, Cà Mau đã lùi về mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước hiện nay. Trong khi đó, mức giá cao nhất 68.000 đồng/kg vẫn được duy trì tại các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng trên thị trường heo hơi./.