Thanh kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Hà Nội

Thông tin từ Phòng Quản lý ngoại hối - Vàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1 cho thấy, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước khu vực 1 đã phối hợp với các sở, ban ngành gồm: Công an TP. Hà Nội, Thuế TP. Hà Nội, Sở Công thương tiến hành thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

“Các tồn tại, sai phạm của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật và vi phạm của pháp luật về hóa đơn, thuế” - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 1 nêu rõ.

Qua đó, đoàn thanh kiểm tra đã phát hiện vi phạm của các doanh nghiệp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Hoạt động kinh doanh vàng tại các cửa hàng vàng ở Hà Nội. Ảnh: Đức Thanh.

Những tồn tại này cho thấy một bộ phận doanh nghiệp còn chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm tuân thủ pháp luật.

“Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, rà soát toàn bộ quy trình hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hoặc tổ chức bổ sung các lớp đào tạo cho nhân viên có liên quan với nội dung phù hợp với từng vị trí việc làm, để từng nhân viên hiểu, nắm rõ và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là quy định về phòng, chống rửa tiền” - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 1 khuyến nghị.

Ngoài ra, để người dân biết và nắm quy định, tránh việc vô tình thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 khuyến cáo người dân thực hiện mua bán vàng miếng tại các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh khu vực 1.

Bên cạnh đó, khi thực hiện các giao dịch thanh toán có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại cũng như người dân nắm được quy định sẽ góp phần quan trọng trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh vàng của cơ quan chức năng sẽ giảm thiểu rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng như góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô./.