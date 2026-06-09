Xanh Island Cát Bà của Sun Group: Top dự án hàng đầu Việt Nam

Lễ hội biển Cát Bà được tổ chức tại Xanh Island thu hút 30.000 du khách. Ảnh: Ánh Dương.

Vì sao Xanh Island được vinh danh?

Tại Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II vừa diễn ra, Sun Property (thành viên Sun Group) được xướng tên trong Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Đồng thời, ba dự án trải dài từ Bắc tới Nam gồm Blanca City (Vũng Tàu), Charmora City (Nha Trang) và Xanh Island (Cát Bà) cũng lần lượt được vinh danh ở các hạng mục quan trọng.

Theo đó, Xanh Island tạo dấu ấn khi lọt Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ, những điểm đến đang phát triển không đơn thuần do sở hữu cảnh quan đẹp hay hệ thống lưu trú quy mô lớn. Thay vào đó, giá trị nằm ở khả năng kiến tạo một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi thiên nhiên, trải nghiệm và phát triển bền vững được kết nối hài hòa.

Dự án Xanh Island (Cát Bà) nhận giải thưởng “Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam”. Ảnh: Ánh Dương.

Tọa lạc tại trung tâm đảo Cát Bà, dự án sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm giữa vùng di sản thiên nhiên thế giới với hệ sinh thái rừng – biển đặc sắc. Đây là một trong số ít nơi du khách có thể cùng lúc tiếp cận vẻ đẹp của vịnh Lan Hạ, rừng quốc gia Cát Bà và hệ thống đảo đá vôi hàng triệu năm tuổi.

Tuy nhiên, giá trị của Xanh Island không chỉ nằm ở tài nguyên thiên nhiên. Dự án được định hướng phát triển thành một đô thị du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí theo mô hình Net Zero, nơi các yếu tố môi trường, cảnh quan và trải nghiệm được đặt ở vị trí trung tâm.

Song song với đó là việc hình thành hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn chỉnh với các không gian lễ hội, giải trí, ẩm thực và nghỉ dưỡng được quy hoạch đồng bộ. Chính sự cộng hưởng giữa thiên nhiên và tư duy phát triển mới đã giúp Xanh Island tạo nên khác biệt trên thị trường, đồng thời trở thành đại diện duy nhất của Cát Bà được vinh danh tại giải thưởng năm nay.

Cảnh sắc “trời ban” tại vịnh Lan Hạ. Ảnh: Ánh Dương.

Điều này tương tự như cách Singapore, Monaco, Quốc đảo Palau – các hình mẫu phát triển du lịch hiện đại đang theo đuổi và thành công với hệ sinh thái nguyên bản và chiến lược phát triển bền vững.

Có thể nói, danh hiệu Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam không chỉ phản ánh những gì Xanh Island đang sở hữu, mà còn là sự ghi nhận đối với định hướng phát triển dài hạn của dự án trong tương lai.

Xanh Island và bước chuyển mình của du lịch Cát Bà

Những năm gần đây, Cát Bà đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng.

Theo Phòng Văn hóa – Xã hội đặc khu Cát Hải, chỉ trong hai ngày 30/4 và 1/5 năm nay, đảo Cát Bà đón gần 70.000 lượt khách, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố như hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, sức hút của di sản thiên nhiên thế giới cũng như sự xuất hiện của những sản phẩm du lịch mới.

Trong đó, Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island đang dần trở thành “tọa độ vàng” du lịch. Chỉ trong hai ngày 6-7/6 diễn ra khai mạc Lễ hội biển Cát Bà 2026, Xanh Island đã thu hút 30.000 du khách trong nước và quốc tế.

Đến với Cát Bà hôm nay, du khách không chỉ được thưởng ngoạn vịnh Lan Hạ, trải nghiệm chèo kayak, trekking rừng quốc gia hay khám phá làng chài cổ Cái Bèo, hành trình trải nghiệm đã được kéo dài hơn với nhiều hoạt động 24/7. Điển hình như chợ đêm VUI-Fest nhộn nhịp bên biển, các show diễn đường phố lấy cảm hứng từ truyền thuyết đảo ngọc, không gian ẩm thực đặc sắc tại Sun Bavaria Cat Ba hay những màn pháo hoa rực rỡ đã góp phần tạo nên một diện mạo mới cho du lịch Cát Bà khi màn đêm buông xuống./.